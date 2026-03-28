Magyar kapus védte ki az időn túli büntetőt, így maradt el a Fradi-siker a BL-nyolcaddöntőben

A Ferencváros múlt héten 31-25-re legyőzte idegenben a német Borussia Dortmundot a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőbe jutásért zajló párharcának első mérkőzésén, így magabiztosan várhatta az érdi BL-visszavágót. Az FTC szurkolói aztán szombaton kezdhettek idegeskedni, amikor a 6. percben Klujber Katrinék még mindig szerzett gól nélkül álltak, elsősorban a német kapuban álló Szikora Melinda remeklésének köszönhetően.

Jesper Jensen együttese a folytatásban magára talált, Laura Glauser is egyre jobban védett, és 9-8-nál már a hazaiaknál volt az előny. Az első félidő végül 12-12-es döntetlennel zárult, a Magyar Kupa-címvédő Fradi színeiben nyolc különböző játékos szerezte a tizenkét gólt.

Az FTC bejutott a női kézilabda BL negyeddöntőjébe

A szünet után nem folytatta jól a mérkőzést az FTC, sorozatban három gólt lőtt a Dortmund, Jesper Jensen ekkor időt is kért. A német együttes egymás után többször is emberhátrányba került, részben ennek köszönhetően a csapat előnye nem nőtt tovább. Sőt, a 40. perctől kezdve Glauser, Simon Petra és Angela Malestein vezérletével egyre inkább csökkent, 20-20-nál ismét döntetlen volt az állás, 22-21-nél pedig már a Ferencváros vezetett.

Az utolsó negyedórában aztán a továbbjutás sorsa már nem, csak a visszavágó végkimenetele volt kérdéses. A Ferencváros aztán három perccel a vége előtt kiadta a vezetést a kezéből, és a BVB fordítani is tudott, végül mégis a hazaiak voltak közelebb a győzelemhez.

Simon Petra időn túli hétméteresét azonban Szikora Melinda kivédte, így 27-27-es döntetlen lett a vége.

Az FTC-nél Glauser 15 védést mutatott be, Simon kilenc gólt szerzett. A Dortmund színeiben Szikora 12 védéssel zárt, Alina Grijseels nyolcszor volt eredményes.

A sorozatban negyedszer BL-negyeddöntős Fradira Albek Anna és Vámos Petra csapata, a legutóbbi két BL-kiírásban negyedik Metz Handball vár a legjobb nyolc között – az első mérkőzésre április 18-án vagy 19-én Érden, a visszavágóra egy héttel később Franciaországban kerül sor. A négyes döntőt június 6-án és 7-én a budapesti MVM Dome-ban rendezik.