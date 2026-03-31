Óriási meglepetés, teljes a döbbenet a kiesés után

Már az is némi meglepetésnek bizonyult, hogy a TFSE kiharcolta a negyeddöntőben a harmadik mérkőzés lehetőségét. Már csak azért is, mert egy héttel ezelőtt a Szekszárd hazai pályán 82-64-re győzött az első összecsapáson. Akkor senki sem gondolta, hogy a tolnai csapatnak nem lesz több győzelme a negyeddöntőben. Márpedig ez történt: a második mérkőzést Budapesten 81-70-re nyerte meg a TFSE, ezzel jött létre a keddi, mindent eldöntő harmadik találkozó.

A Szekszárd és a TFSE csatájában nagy meglepetés született. Fotó: Somogyi Gábor

A Szekszárd borzalmasan kezdte a meccset

A TFSE csapatát egyáltalán nem nyomta össze, hogy idegenben kellett pályára lépnie. Az első, a második és a harmadik negyedet is simán nyerték meg, a rossz kezdés után a Szekszárdnak nem maradt ereje a fordításra. A TFSE győzelme és négy közé jutása a magyar női kosárlabda-bajnokság egyik legnagyobb meglepetése az utóbbi években. A budapesti csapatból Pusztai Petra húsz, Dúl Terka pedig 18 pontot dobott. A szekszárdi oldalon az amerikai Liza Karlen hiába szórt 22 pontot, a világbajnoki selejtezőn nagyszerűen játszó Dombai Réka pedig 14-et, ez is kevés volt a TFSE ellen.

Az egykor szebb napokat látott szekszárdi csapat kiesése óriási meglepetés, a legjobb négy között a TFSE mellett a Pécs, a DVTK és a Sopron folytathatja a küzdelmeket. Az egyik ágon a Pécs a TFSE ellen küzd (itt a baranyai csapat lesz pályaelőnyben) a másik ágon megismétlődik a tavalyi döntő, amelyben a DVTK és a bajnoki címvédő Sopron csap össze egymással. Ebben a páros csatában, ha lesz harmadik mérkőzés, azt Miskolcon rendezik majd meg.

Női kosárlabda NB I, negyeddöntő, harmadik mérkőzés: Szekszárd–TFSE 69-82 (12-18, 18-24, 19-27, 20-13)