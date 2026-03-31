Hazudtak az angol válogatott lelépő sztárjai? Tuchel: „Megértem, hogy gyanús…”

A nyári futball-vb egyik esélyesének számító Anglia felkészülése nem kezdődött jól, hiszen pénteken hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott Uruguay ellen, de nem is az eredmény, hanem a gyenge játék volt az, ami felbőszítette a szurkolókat. Olyannyira, hogy a Wembley közönsége ki is fütyülte Thomas Tuchel angol válogatottját.

Az Uruguay ellen kifütyült Ben White maradt az egyetlen Arsenal-játékos az angol válogatottban, de Tuchel hisz a távozóknak Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezután az angol szövetség bejelentette, hogy nyolc játékos is elhagyta a keretet a Japán elleni, ma esti (20.45) újabb felkészülési mérkőzés előtt, amelyet szintén a Wembley-ben rendeznek meg. A távozók között volt a Premier League-ben éllovas Arsenal három sztárja, Bukayo Saka, Noni Madueke és Declan Rice is, miközben a londoniak alapemberei közül Eberechi Eze már eleve el sem jött el a válogatottba – mindannyian sérülés miatt hiányoznak, ami gyanút keltett Angliában.

Tuchel az Arsenal hiányzóiról: „Megértem, hogy ez gyanúsnak tűnhet”

A Japán elleni meccs előtt sajtótájékoztatót tartott Thomas Tuchel, és a szövetségi kapitány reagált a bizalmi válságra, amire az angol sajtóban suttogó pletykák utaltak: az Arsenal sztárjai hazudtak az állapotukról, hogy elhagyhassák a válogatottat?

– Értem, hogyan néz ki ez kívülről – mondta Tuchel elsősorban Rice és Saka esetéről a Daily Mail szerint. – De továbbra is 100 százalékosan bízom Declan és Bukayo őszinteségében. Orvosi vizsgálatokat végeztünk, láttam őket.

Nincs okom azt hinni, hogy hazudnak, hogy nem mondanak igazat. De a hiányzó Arsenal-játékosok nagy száma miatt megértem, hogy ez gyanút kelt.

Tuchel szerint sem Saka, sem Rice nem úgy érkezett a válogatotthoz, hogy nem akartak játszani, mindketten megtettek mindent, de nem voltak olyan állapotban már Uruguay ellen sem, hogy pályára lépjenek, és ez nem az Arsenal „boldoggá tételéről” szólt.

– Rice már egy ideje fájdalommal játszott, és most jutott el arra a pontra, hogy elgondolkodott: „Van ennek értelme? 70 százalékos állapotban erőltetni magam?” Ugyanez a helyzet Sakával is – fogalmazott Tuchel.

A német edző elmondta, hogy az Uruguay ellen megsérülő Madueke térdsérülésének vizsgálatai „kicsit jobb képet mutattak, mint amit ő érzett, de néhány napig nem lesz bevethető”.