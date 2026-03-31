Hazudtak az angol válogatott lelépő sztárjai? Tuchel: „Megértem, hogy gyanús…”

Áll a bál az angol válogatott körül. A nyári világbajnokságra készülő együttest kifütyülték a saját szurkolói a londoni Wembley-ben az Uruguay elleni gyenge teljesítmény miatt pénteken, majd nyolc futballista is elhagyta a keretet a Japán elleni, mai meccs előtt. Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint kívülről gyanús lehet, hogy az Arsenal sztárjai sérültek jelentettek, de nem hiszi, hogy hazudtak neki, és reagált arra is, hogy Ben White-ot kifütyülték a szurkolók.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 7:09
Thomas Tuchel reagált az angol válogatott bizalmi válságára az Arsenal hiányzói miatt Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A nyári futball-vb egyik esélyesének számító Anglia felkészülése nem kezdődött jól, hiszen pénteken hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott Uruguay ellen, de nem is az eredmény, hanem a gyenge játék volt az, ami felbőszítette a szurkolókat. Olyannyira, hogy a Wembley közönsége ki is fütyülte Thomas Tuchel angol válogatottját.

Az Uruguay ellen kifütyült Ben White maradt az egyetlen Arsenal-játékos az angol válogatottban, de Tuchel hisz a távozóknak Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezután az angol szövetség bejelentette, hogy nyolc játékos is elhagyta a keretet a Japán elleni, ma esti (20.45) újabb felkészülési mérkőzés előtt, amelyet szintén a Wembley-ben rendeznek meg. A távozók között volt a Premier League-ben éllovas Arsenal három sztárja, Bukayo Saka, Noni Madueke és Declan Rice is, miközben a londoniak alapemberei közül Eberechi Eze már eleve el sem jött el a válogatottba – mindannyian sérülés miatt hiányoznak, ami gyanút keltett Angliában.

Tuchel az Arsenal hiányzóiról: „Megértem, hogy ez gyanúsnak tűnhet”

A Japán elleni meccs előtt sajtótájékoztatót tartott Thomas Tuchel, és a szövetségi kapitány reagált a bizalmi válságra, amire az angol sajtóban suttogó pletykák utaltak: az Arsenal sztárjai hazudtak az állapotukról, hogy elhagyhassák a válogatottat?

– Értem, hogyan néz ki ez kívülről – mondta Tuchel elsősorban Rice és Saka esetéről a Daily Mail szerint. – De továbbra is 100 százalékosan bízom Declan és Bukayo őszinteségében. Orvosi vizsgálatokat végeztünk, láttam őket. 

Nincs okom azt hinni, hogy hazudnak, hogy nem mondanak igazat. De a hiányzó Arsenal-játékosok nagy száma miatt megértem, hogy ez gyanút kelt.

Tuchel szerint sem Saka, sem Rice nem úgy érkezett a válogatotthoz, hogy nem akartak játszani, mindketten megtettek mindent, de nem voltak olyan állapotban már Uruguay ellen sem, hogy pályára lépjenek, és ez nem az Arsenal „boldoggá tételéről” szólt.

– Rice már egy ideje fájdalommal játszott, és most jutott el arra a pontra, hogy elgondolkodott: „Van ennek értelme? 70 százalékos állapotban erőltetni magam?” Ugyanez a helyzet Sakával is – fogalmazott Tuchel.

A német edző elmondta, hogy az Uruguay ellen megsérülő Madueke térdsérülésének vizsgálatai „kicsit jobb képet mutattak, mint amit ő érzett, de néhány napig nem lesz bevethető”.

Egyetlen Arsenal-játékos maradt az angol válogatottban – őt kifütyülték

Előállt az a helyzet, hogy az angol válogatott világbajnoki keretének májusi kihirdetése előtti utolsó felkészülési meccsre egyetlen játékos maradt a csapat keretében a PL-ben éllovas Arsenal tagjai közül: Ben White, akit a gólja ellenére kifütyült a Wembley közönsége Uruguay ellen.

White korábban, Gareth Southgate szövetségi kapitány idején nem állt a válogatott rendelkezésére, miután a 2022-es világbajnokságot „személyes okok” miatt hagyta el. Az angol szurkolók emiatt haragszanak rá.

– Hallottam, hogy kifütyülték – mondta Tuchel. – A fogadtatása csalódást keltett bennem, mert természetesen megvédjük a játékosainkat, és White kiválóan teljesített az edzőtáborban, és megérdemelte, hogy pályára lépjen. Mindenesetre ezt el kell viselnie. Mi mindig meg fogjuk védeni, és remélhetőleg túllépünk ezen, mert készen áll új fejezeteket írni, mi pedig készen állunk megadni neki a lehetőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
