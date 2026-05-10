kajak-kenuMaty-érKurucz LeventeVarga ÁdámvilágkupaTótka SándorNádas Bence

Kizárták olimpiai ezüstérmes párosunkat, két magyar fiatal is a vízbe borult

Véget ért az év első nemzetközi versenye. A szegedi Maty-éren rendezett kajak-kenu gyorsasági világkupa zárónapján összesen tizenegy magyar egység szerepelt az A finálékban, ezek közül hét zárt éremmel. A férfi K–2 500 elképesztő csatát hozott, Varga Ádám tudott javítani a K–1 1000 méter után, az 5000 méteres számok bőven tartogattak izgalmakat.

Tóth Norbert
2026. 05. 10. 16:28
Nádas Bence és Tótka Sándor hiába jutott döntőbe, nem szerepelhetett. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
Két magyar fiatal is beborult a vízbe

Előbb a Gyányi Milán szerepelt a C–1 5000 méteren. A fiatal kenus a fináléban a 3. helyről beborult, de önerőből visszamászott a hajóba és folytatta a versenyt. Külső segítséget nem vehetett igénybe, ugyanis akkor kizárták volna. Óriási akaraterőt mutatott a szegedi fiatal, aki mindenképp be akarta fejezni pályafutása első felnőtt döntőjét. A Maty-éri közönség vastapssal biztatta, Gyányi Milán a 24. lett.

Adolf Balázs ezüstérmet szerzett C–1 5000 méteren.

Ezután a K–1 5000 döntőjében hasonlóan járt Kaed Ádám Said is: a fiatal kajakos beborult a vízbe, majd amikor próbált visszamászni hajójába akkor ismét úgy járt. Ennek ellenére nem adta fel, ő is megmutatta, milyen fából faragták, folytatta a versenyzést, amiért vastapsot kapott.

Kajak-kenu világkupa, vasárnap, magyar érmek

arany:

  • C–1 5000 – Csorba Zsófia

ezüst:

  • K–1 500 – Varga Ádám
  • K–2 500 – Kurucz Levente, Fodor Bence
  • C–4 500 – Nagy Bianka, Kiss Ágnes, Opavszky Réka, Csorba Zsófia
  • C–1 5000 – Adolf Balázs
  • K–1 5000 – Kőhalmi Emese

bronz:

  • K–1 200 – Lucz Anna

Női kenunégyesünk két tagja, Kiss Ágnes és Nagy Bianka értékelte a döntőt, és a teljes világkupát:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

