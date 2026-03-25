Varga Barnabás végzi el a piszkos munkát, mégis hatékonyabb a házi gólkirálynál

A görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásába az első helyen jutott be az AEK Athén csapata. Az elmúlt hetek sikereiben nagy szerepe volt a télen átalakult csatársornak, Luka Jovics mellé Varga Barnabás csatlakozott. A két támadó együttműködéséről a görög sajtó is egyre gyakrabban ír, szerdán újabb cikk jelent meg a kettősükről.

2026. 03. 25. 15:08
Varga Barnabás (balra) és Luka Jovics csatárkettőse jól szerepel Görögországban Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Varga Barnabás január elején igazolt az FTC-től az AEK Athénhoz, azóta a görög fővárosiak mérlege tizennégy tétmérkőzésen hét győzelem, öt döntetlen és két vereség. Utóbbiak közül az egyik, Celje elleni nem fájt annyira, hiszen Marko Nikolics együttese négygólos előnyből várta a Konferencialiga-nyolcaddöntő visszavágóját. A görög bajnokságban az elmúlt két és fél hónapban az AEK fellépett az első helyre, az alapszakaszt két ponttal a második Olympiakoszt megelőzve megnyerte, és a felsőházi rájátszásban hat mérkőzés választja el a klubot attól, hogy 14. alkalommal is aranyérmes legyen. Varga a sikeres időszakhoz hat góllal és két gólpasszal járult hozzá, nála csak a szerb Luka Jovics (kilenc gól és egy gólpassz) szerzett több kanadai pontot 2026-ban.

Luka Jovics és Varga Barnabás csatárkettőse bevált a görög AEK Athén csapatában
Luka Jovics és Varga Barnabás csatárkettőse bevált a görög AEK Athén csapatában (Forrás: Instagram.com/aekfc_official)

Varga Barnabás és Luka Jovics az AEK Athén sikereinek kulcsa?

A vasárnapi bajnokiján gólt szerző, majd bokasérülést szenvedő magyar válogatott futballista a Celje elleni visszavágó kivételével az AEK mind a tizenhárom idei tétmérkőzésén szerepet kapott, és egyre gyakrabban van Joviccsal egyszerre a pályán. Eddig összesen 775 közös játékpercük volt, és bár „csak” egy olyan találat volt, hogy egyikük (Varga) a másiknak (Jovicsnak) adott gólpasszt, az együttműködésüknek fontos szerepe van a csapat menetelésében.

A közelmúltban több értékelés is megjelent a görög sajtóban kettejükről, szerdán a Gazzetta is elemezte a helyzetet. Az összhangjukat dicsérő cikk szerint a kulcs az, hogy Varga a felíveléseknél legtöbbször fejjel „elvégzi a piszkos munkát a tizenhatoson kívül”, a labdákat rendre Jovics vagy más társai elé tudja csúsztatni, amivel helyzeteket alakít ki a gárda. Ugyanakkor klasszikus befejező csatárként Varga Barnabás a büntetőterületen belül is gyakran feladatot kap, és ki is szokta használni a lehetőségeit:

átlagosan 142 játékpercenként szerez gólt, ami mérkőzésenkénti 0,55-ös átlagot jelent, miközben a várható találatainak száma ennél jóval kevesebb, 0,36-os.

A korábban a Real Madridnál és a Milannál is szerepelt, 2025 nyarán Athénba igazolt Jovics házi gólkirályként már húsz találatnál jár az idényben, részben egy mesternégyesnek is köszönhetően. Már huszonöt éve egyetlen AEK-játékos sem szerzett legalább huszonöt gólt egy évadban, a szerb támadó idén ezt is felülmúlhatja. A Gazzetta cikke ugyanakkor megjegyezte: bár 0,56-os gólátlagnál jár, a várható góljainak száma 0,71, így Vargával ellentétben ő a statisztikák alapján alulteljesít.

Az AEK Athén a válogatottszünet után, április 6-án az Olympiakosz otthonában kezdi meg a rájátszást, egy pireuszi győzelem a bajnoki címet is megalapozhatja. Azt követően pedig a spanyol Rayo Vallecano ellen vív Kl-negyeddöntős párharcot a Nikolics-legénység. A kettős terhelésben Jovics és Varga közös játéka vállalhatja a főszerepet.

Varga Barnabás bokasérülését a telki edzőtáborban próbálják helyrehozni:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu