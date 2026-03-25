Varga Barnabás végzi el a piszkos munkát, mégis hatékonyabb a házi gólkirálynál

Varga Barnabás január elején igazolt az FTC-től az AEK Athénhoz, azóta a görög fővárosiak mérlege tizennégy tétmérkőzésen hét győzelem, öt döntetlen és két vereség. Utóbbiak közül az egyik, Celje elleni nem fájt annyira, hiszen Marko Nikolics együttese négygólos előnyből várta a Konferencialiga-nyolcaddöntő visszavágóját. A görög bajnokságban az elmúlt két és fél hónapban az AEK fellépett az első helyre, az alapszakaszt két ponttal a második Olympiakoszt megelőzve megnyerte, és a felsőházi rájátszásban hat mérkőzés választja el a klubot attól, hogy 14. alkalommal is aranyérmes legyen. Varga a sikeres időszakhoz hat góllal és két gólpasszal járult hozzá, nála csak a szerb Luka Jovics (kilenc gól és egy gólpassz) szerzett több kanadai pontot 2026-ban.

Luka Jovics és Varga Barnabás csatárkettőse bevált a görög AEK Athén csapatában (Forrás: Instagram.com/aekfc_official)

Varga Barnabás és Luka Jovics az AEK Athén sikereinek kulcsa?

A vasárnapi bajnokiján gólt szerző, majd bokasérülést szenvedő magyar válogatott futballista a Celje elleni visszavágó kivételével az AEK mind a tizenhárom idei tétmérkőzésén szerepet kapott, és egyre gyakrabban van Joviccsal egyszerre a pályán. Eddig összesen 775 közös játékpercük volt, és bár „csak” egy olyan találat volt, hogy egyikük (Varga) a másiknak (Jovicsnak) adott gólpasszt, az együttműködésüknek fontos szerepe van a csapat menetelésében.

A közelmúltban több értékelés is megjelent a görög sajtóban kettejükről, szerdán a Gazzetta is elemezte a helyzetet. Az összhangjukat dicsérő cikk szerint a kulcs az, hogy Varga a felíveléseknél legtöbbször fejjel „elvégzi a piszkos munkát a tizenhatoson kívül”, a labdákat rendre Jovics vagy más társai elé tudja csúsztatni, amivel helyzeteket alakít ki a gárda. Ugyanakkor klasszikus befejező csatárként Varga Barnabás a büntetőterületen belül is gyakran feladatot kap, és ki is szokta használni a lehetőségeit:

átlagosan 142 játékpercenként szerez gólt, ami mérkőzésenkénti 0,55-ös átlagot jelent, miközben a várható találatainak száma ennél jóval kevesebb, 0,36-os.

A korábban a Real Madridnál és a Milannál is szerepelt, 2025 nyarán Athénba igazolt Jovics házi gólkirályként már húsz találatnál jár az idényben, részben egy mesternégyesnek is köszönhetően. Már huszonöt éve egyetlen AEK-játékos sem szerzett legalább huszonöt gólt egy évadban, a szerb támadó idén ezt is felülmúlhatja. A Gazzetta cikke ugyanakkor megjegyezte: bár 0,56-os gólátlagnál jár, a várható góljainak száma 0,71, így Vargával ellentétben ő a statisztikák alapján alulteljesít.