Varga Barnabás: Irány Madrid! Botrányos végjáték, sorsdöntő piros lapok a Konferencialigában

Ilyen piros lapot sem nagyon láttunk még. A spanyol Rayo Vallecano és a török Samsunspor Konferencialiga-nyolcaddöntőjének madridi visszavágója a 93. percben járt, s a törököknek egyetlen gólra lett volna szükségük, hogy kiharcolják a hosszabbítást. Ehelyett a csapatkapitány, Zaki Yavru kapott néhány másodpercen belül két sárga lapot reklamálásért, mindezt úgy, hogy már korábban lecserélték. A Rayo Vallecano a hazai 1-0-s vereség ellenére továbbjutott, hasonlóan következő Kl-ellenfeléhez, az AEK Athénhoz, amelyben a visszavágón Varga Barnabás nem lépett pályára, hogy pihenjen a fontosabb találkozókra.

Zeki Yavru szokatlan kiállításával ért véget a Rayo Vallecano nyolcaddöntője, a Konferencialiga következő fordulójában a madridi csapat ellen játszhat Varga Barnabás.

Április 9-én Madridban léphet pályára Varga Barnabás az AEK Athén színeiben, a visszavágót egy héttel később a görög fővárosban rendezik.

Varga Barnabás csapata versenyben, Baráth Péterék kiestek

Egyik nyolcaddöntős párharcban sem történt meglepetés, bár akadt, amelyik izgalmas végjátékban hozta a papírformát. A Konferencialiga-specialista Fiorentina utolsó másodperces félpályás, üres kapus góllal biztosította be a továbbjutását, miután az egyenlítés reményében a Raków kapusa is felment az ellenfél kapujához.

Hasonló helyzetben hibázott, de hosszabbítás után így is továbbjutott a Crystal Palace az AEK Larnaca ellen, a ciprusiakat két szigorú piros lap is sújtotta a meccsen.