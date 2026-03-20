Varga Barnabás: Irány Madrid! Botrányos végjáték, sorsdöntő piros lapok a Konferencialigában

Nem született meglepetés a Konferencialiga nyolcaddöntőjében, minden párharcból az esélyesebb csapat jutott tovább, bár az anogl Crystal Palace csak hosszabbítás után gyűrte le a ciprusi AEK Larnacát. Az athéni AEK, Varga Barnabás csapata azonban versenyben maradt, a negyeddöntőben a spanyol Rayo Vallecano lesz az ellenfele. A madridi csapat Varga Barnabásékhoz hasonlóan az idegenbeli siker után hazai pályán kikapott, de így is 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a török Samsunsport.

2026. 03. 20. 8:04
Varga Barnabás már a Konferencialigában is szerzett gólt az AEK Athén színeiben, legközelebb Madridban, a Rayo Vallecano ellen játszhat a sorozatban
Varga Barnabás már a Konferencialigában is szerzett gólt az AEK Athén színeiben, legközelebb Madridban, a Rayo Vallecano ellen játszhat a sorozatban Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Ilyen piros lapot sem nagyon láttunk még. A spanyol Rayo Vallecano és a török Samsunspor Konferencialiga-nyolcaddöntőjének madridi visszavágója a 93. percben járt, s a törököknek egyetlen gólra lett volna szükségük, hogy kiharcolják a hosszabbítást. Ehelyett a csapatkapitány, Zaki Yavru kapott néhány másodpercen belül két sárga lapot reklamálásért, mindezt úgy, hogy már korábban lecserélték. A Rayo Vallecano a hazai 1-0-s vereség ellenére továbbjutott, hasonlóan következő Kl-ellenfeléhez, az AEK Athénhoz, amelyben a visszavágón Varga Barnabás nem lépett pályára, hogy pihenjen a fontosabb találkozókra.

Zeki Yavru szokatlan kiállításával ért véget a Rayo Vallecano nyolcaddöntője, a Konferencialiga következő fordulójában a madridi csapat ellen játszhat Varga Barnabás (AEK Athén)
Zeki Yavru szokatlan kiállításával ért véget a Rayo Vallecano nyolcaddöntője, a Konferencialiga következő fordulójában a madridi csapat ellen játszhat Varga Barnabás. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Április 9-én Madridban léphet pályára Varga Barnabás az AEK Athén színeiben, a visszavágót egy héttel később a görög fővárosban rendezik.

 

Varga Barnabás csapata versenyben, Baráth Péterék kiestek

Egyik nyolcaddöntős párharcban sem történt meglepetés, bár akadt, amelyik izgalmas végjátékban hozta a papírformát. A Konferencialiga-specialista Fiorentina utolsó másodperces félpályás, üres kapus góllal biztosította be a továbbjutását, miután az egyenlítés reményében a Raków kapusa is felment az ellenfél kapujához.

Hasonló helyzetben hibázott, de hosszabbítás után így is továbbjutott a Crystal Palace az AEK Larnaca ellen, a ciprusiakat két szigorú piros lap is sújtotta a meccsen.

Szintén kiállítás játszott fontos szerepet a német Mainz továbbjutásában, ezt a piros lapot a magyar válogatott keretbe több mint egy év után újra meghívott Baráth Péter kapta.

Baráthék búcsújával már csak Varga Barnabásnak van esélye magyar futballistaként arra, hogy akár az idei lipcsei Kl-döntőben is pályára lépjen.

Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágók

  • Sahtar Doneck (ukrán)–Lech Poznan (lengyel) 1-2, továbbjutott a Sahtar, 4-3-as összesítéssel
  • Sparta Prága (cseh)–AZ Alkmaar (holland) 0-4, továbbjutott az AZ Alkmaar, 6-1-es összesítéssel
  • AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol) 1-2 hosszabbítás után, továbbjutott a Crystal Palace, 2-1-es összesítéssel
  • Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz) 1-2, továbbjutott a Fiorentina, 4-2-es összesítéssel
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török) 0-1, továbbjutott a Vallecano, 3-2-es összesítéssel
  • Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh) 2-0, továbbjutott a Mainz, 2-0-s összesítéssel
  • AEK Athén (görög)–Celje (szlovén) 0-2, továbbjutott az AEK Athén, 4-2-es összesítéssel
  • Strasbourg (francia)–Rijeka (horvát) 1-1, továbbjutott a Strasbourg, 3-2-es összesítéssel

A negyeddöntők párosítása

  • Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)
  • Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)
  • Mainz (német)–Strasbourg (francia)

A párharcok első meccsét április 9-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu