Tiszteletlenség Marozsán Fábiánnal szemben, Andy Murray is a vereségét ünnepli

Tavaly salakon Marozsán Fábián nyert Joao Fonseca ellen, de azóta a szupertehetségnek tartott, tizenkilenc éves brazil már megelőzte a magyar teniszezőt a világranglistán. Idén kemény pályán, Miamiban Fonseca megkapta a lehetőséget a visszavágásra, a Marozsán elleni meccsét pedig Carlos Alcaraz is figyelte, hiszen ő kiemeltként a második fordulóban kezdi a versenyt, a magyar–brazil párharc győztese ellen. A nemzetközi teniszvilág Fonseca sikerét és Alcaraz elleni meccsét várta.
Fonseca jól is kezdett Marozsán ellen, a rengeteg helyszínen szurkoló brazil drukker támogatását is élvezve 6:4-gyel szettelőnybe került.
Marozsán játszmát nyert, de kikapott Fonseca ellen
Marozsánnak azonban volt válasza, a második szettben a magyar teniszező játszott jobban, 6:3-mal kiharcolta a döntő játszmát. Fonsca érezte, hogy több kell, és az eredményt tekintve éppen a harmadik szett lett a legsimább, 6:2-re hozta a brazil.
– A második játszmában ő volt a jobb, bátrabban elengedte az ütéseket, ezután a harmadik szett elején tényleg nagyon jól játszottam, ez jelentette a különbséget. A közönség segített abban, hogy pozitív maradjak – értékelt a továbbjutás után Fonseca.
Miért ünnepli még Andy Murray is Marozsán kiesését?
Fonsecát az Alcaraz elleni meccsről is megkérdezték.
– Nagyon várom a top játékosok elleni meccseket. Az előző tornán Jannik ellen játszottam, most jön Carlos. Óriási élmény, nagy meccs lesz, remélhetőleg megszerzem a győzelmet – tekintett az újabb nagy kihívás elé a brazil.
Az összecsapás létrejöttét ünnepli a korábbi világelső Andy Murray is, aki az X-en posztolt. Ugyanezen a felületen a Tennis TV kitűzött posztban ünnepli, hogy Marozsán vereségével létrejött Fonseca és Alcaraz meccse.
Kétségtelen, egy nagy párharc első összecsapása következhet Miamiban, de az már tiszteletlennek hat, hogy még a meccs összefoglaló videójának címében sem szerepel Marozsán Fábián neve.
Miami: Marozsán mellett Bondár és Gálfi is kiesett, Fucsovics versenyben
Marozsán Fábián kiesése után pénteken Fucsovics Márton vívja az első fordulós meccsét Miamiban, az ausztrál Chris O’Connell lesz az ellenfele. A nők között Bondár Anna és Gálfi Dalma is kiesett az első fordulóban, előbbit 5:7, 6:3, 6:1-re verte az orosz Anasztaszija Zaharova, utóbbi 6:3, 6:7, 7:6-ra kapott ki az amerikai Elvina Kalieva ellen.
