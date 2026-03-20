Tiszteletlenség Marozsán Fábiánnal szemben, Andy Murray is a vereségét ünnepli

A Miamiban zajló kemény pályás ATP 1000-es tenisztorna első fordulójában a brazil Joao Fonseca 6:4, 3:6, 6:2-re nyert Marozsán Fábián ellen. Fonseca győzelmét, így közvetve Marozsán vereségét is ünnepli a teniszvilág, többek között a korábbi világelső Andy Murray is megjegyezte, mennyire izgatottan várja Fonseca második körös meccsé Carlos Alcaraz ellen. Miamiban a nők is versenyeznek, Bondár Anna és Gálfi Dalma is kiesett az első fordulóban.

Koczó Dávid
2026. 03. 20. 6:45
Marozsán Fábián szettet Miamiban is nyert Joao Fonseca ellen, de végül a brazil tinisztár visszavágott neki Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Tavaly salakon Marozsán Fábián nyert Joao Fonseca ellen, de azóta a szupertehetségnek tartott, tizenkilenc éves brazil már megelőzte a magyar teniszezőt a világranglistán. Idén kemény pályán, Miamiban Fonseca megkapta a lehetőséget a visszavágásra, a Marozsán elleni meccsét pedig Carlos Alcaraz is figyelte, hiszen ő kiemeltként a második fordulóban kezdi a versenyt, a magyar–brazil párharc győztese ellen. A nemzetközi teniszvilág Fonseca sikerét és Alcaraz elleni meccsét várta.

Joao Fonseca Indian Wellsben Jannik Sinner ellen játszott szoros meccset, Miamiban Marozsán Fábián legyőzése után Carlos Alcaraz ellen is pályára léphet Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Fonseca jól is kezdett Marozsán ellen, a rengeteg helyszínen szurkoló brazil drukker támogatását is élvezve 6:4-gyel szettelőnybe került.

Marozsán játszmát nyert, de kikapott Fonseca ellen

Marozsánnak azonban volt válasza, a második szettben a magyar teniszező játszott jobban, 6:3-mal kiharcolta a döntő játszmát. Fonsca érezte, hogy több kell, és az eredményt tekintve éppen a harmadik szett lett a legsimább, 6:2-re hozta a brazil.

– A második játszmában ő volt a jobb, bátrabban elengedte az ütéseket, ezután a harmadik szett elején tényleg nagyon jól játszottam, ez jelentette a különbséget. A közönség segített abban, hogy pozitív maradjak – értékelt a továbbjutás után Fonseca.

Miért ünnepli még Andy Murray is Marozsán kiesését?

Fonsecát az Alcaraz elleni meccsről is megkérdezték.

– Nagyon várom a top játékosok elleni meccseket. Az előző tornán Jannik ellen játszottam, most jön Carlos. Óriási élmény, nagy meccs lesz, remélhetőleg megszerzem a győzelmet – tekintett az újabb nagy kihívás elé a brazil.

Az összecsapás létrejöttét ünnepli a korábbi világelső Andy Murray is, aki az X-en posztolt. Ugyanezen a felületen a Tennis TV kitűzött posztban ünnepli, hogy Marozsán vereségével létrejött Fonseca és Alcaraz meccse.

Kétségtelen, egy nagy párharc első összecsapása következhet Miamiban, de az már tiszteletlennek hat, hogy még a meccs összefoglaló videójának címében sem szerepel Marozsán Fábián neve.

Miami: Marozsán mellett Bondár és Gálfi is kiesett, Fucsovics versenyben

Marozsán Fábián kiesése után pénteken Fucsovics Márton vívja az első fordulós meccsét Miamiban, az ausztrál Chris O’Connell lesz az ellenfele. A nők között Bondár Anna és Gálfi Dalma is kiesett az első fordulóban, előbbit 5:7, 6:3, 6:1-re verte az orosz Anasztaszija Zaharova, utóbbi 6:3, 6:7, 7:6-ra kapott ki az amerikai Elvina Kalieva ellen.

Nagy meglepetésre az első meccsét elveszítette Miamiban a második kiemelt Iga Swiatek, a lengyel klasszist honfitársnője, Magda Linette győzte le 1:6, 7:5, 6:3-ra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

