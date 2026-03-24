Hidegrázós videó került elő Varga Barnabásról Görögországban, de aggódnak érte

Varga Barnabás a görög élvonal legutóbbi fordulójában góllal járult hozzá az AEK Athén 3-0-s győzelméhez a Kifiszia ellen, ám a vasárnapi meccsen már a félidőben le kellett cserélni őt bokasérülés miatt.

Varga Barnabás az AEK egyik nagy sztárja (Forrás: https://x.com/AEKINSIDER)

A 31 éves csatár ennek ellenére csatlakozott a magyar válogatott keretéhez, és a görög médiában aggódnak az állapota miatt. Több görög lap is arról számolt be , hogy Varga MRI-vizsgálaton esik át Magyarországon, és annak eredményétől is függ a játéka Marco Rossi csapatában. A magyar válogatott szombaton Szlovénia, a jövő héten pedig éppen Görögország ellen játszik.

Így üvöltik Görögországban Varga Barnabás nevét + videó

Az AEK Athén hivatalos Facebook-oldala tett közzé egy hidegrázós videót arról, ahogy a görög szurkolók ünnepelték Varga Barnabás gólját a hétvégi meccsen. A stadion egy emberként skandálta a magyar csatár nevét, aki egy-két hónap alatt igazi sztár lett Görögországban.

Varga januárban 4,5 millió euróért igazolt a Fraditól az AEK-hez, amelynek színeiben 13 meccsen máris hat gólja és két gólpassza van. Esetleges hiánya a magyar válogatottat is érzékenyen érintené, hiszen Varga az eddigi 28 meccsén 13 gólt és 3 gólpasszt jegyzett a nemzeti csapatban.