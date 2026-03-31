Wirtz a nehézségeiről vallott, a magyar sztárcsapattársát megalázták a németek

A német válogatott pénteken úgy győzött 4-3-ra Svájcban, hogy Florian Wirtz pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtva két gólt és két gólpasszt jegyzett, az egyik találata ráadásul Détári Lajost idézően látványosra sikerült. A Liverpool középpályáján Szoboszlai Dominik fontos csapattársa hétfőn Ghána ellen kezdőként 61 percet játszott, ezúttal nem volt főszereplő a 2-1-es győzelemben. Egy másik magyar futballista sztárcsapattársa viszont igen: Leroy Sané gólpasszt adott, ám Sallai Roland galatasarayos társa megalázó helyzetbe került, kifütyülte őt a német közönség.

Julian Nagelsmann német válogatottja az első félidő hosszabbításában Kai Havertz tizenegyesgóljával szerezte meg a vezetést, majd Ghána a 70. percben kiegyenlített, végül Deniz Undav a 88. percben érte el a németek győztes találatát Sané gólpasszából. A Nationalelf így két győzelmet tudhat a háta mögött a világbajnoki keret májusi kihirdetése előtt.

Hősként is lehetne tekinteni Leroy Sanéra, hiszen a 78. percben csereként lépett pályára Nick Woltemade helyén, aztán tíz perccel később ő adta a gólpasszt, ami kellett a 2-1-es német sikerhez Ghána ellen. A Galatasaray szélsőjét mégis kifütyülte a német közönség Stuttgartban, amikor pályára lépett.

Sallai Roland isztambuli csapattársa tavaly nyáron hagyta el a Bayern Münchent és igazolt a Galatasaray csapatához, amivel nem tett szert nagy népszerűségre Németországban. Sané ráadásul nincs is élete formájában, ebben az idényben 35 meccsen hat gólt és nyolc gólpasszt jegyez a török együttesben, aminél többet vártak tőle.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azonban kitart a 30 éves játékos mellett, akit tavaly ősszel ugyan kihagyott a keretből, de most újra lehetőséget adott neki. Svájc ellen Sané kezdő volt, most pedig gólpasszal bizonyított, így van esélye a vb-kerettagságra is.

A németek kedvence most Florian Wirtz, aki tavaly nyáron igazolt Liverpoolba, ahol az őszi gyenge kezdése után a tavasszal kezdett formába lendülni. Szoboszlai Dominik német csapattársa 40 meccsen hat gólt és kilenc gólpasszt jegyez az angol klubban, és Wirtz a válogatottban most arról vallott, hogy nehéz időszakot élt meg Liverpoolban az elején.