Wirtz a nehézségeiről vallott, a magyar sztárcsapattársát megalázták a németek

Sikeresen zárta a márciusi felkészülési meccseit a német labdarúgó-válogatott, amely Svájc idegenbeli legyőzése után hétfőn este hazai pályán gyűrte le 2-1-re Ghánát. A Svájc ellen brillírozó Florian Wirtz a liverpooli nehézségeiről vallott, Szoboszlai Dominik csapattársa közelebb került Julian Nagelsmann szövetségi kapitányhoz. Sallai Roland galatasarayos sztárcsapattársa, Leroy Sané viszont megalázó helyzetbe került: kifütyülték őt a németek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:13
Florian Wirtz és a német válogatott győzelmet aratott Ghána ellen, de a gólpasszt adó Leroy Sané megalázó helyzetbe került Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
A német válogatott pénteken úgy győzött 4-3-ra Svájcban, hogy Florian Wirtz pályafutása egyik legjobb teljesítményét nyújtva két gólt és két gólpasszt jegyzett, az egyik találata ráadásul Détári Lajost idézően látványosra sikerült. A Liverpool középpályáján Szoboszlai Dominik fontos csapattársa hétfőn Ghána ellen kezdőként 61 percet játszott, ezúttal nem volt főszereplő a 2-1-es győzelemben. Egy másik magyar futballista sztárcsapattársa viszont igen: Leroy Sané gólpasszt adott, ám Sallai Roland galatasarayos társa megalázó helyzetbe került, kifütyülte őt a német közönség.

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Julian Nagelsmann német válogatottja az első félidő hosszabbításában Kai Havertz tizenegyesgóljával szerezte meg a vezetést, majd Ghána a 70. percben kiegyenlített, végül Deniz Undav a 88. percben érte el a németek győztes találatát Sané gólpasszából. A Nationalelf így két győzelmet tudhat a háta mögött a világbajnoki keret májusi kihirdetése előtt.

Sané megaláztatása: Sallai Roland csapattársát kifütyülték a németek

Hősként is lehetne tekinteni Leroy Sanéra, hiszen a 78. percben csereként lépett pályára Nick Woltemade helyén, aztán tíz perccel később ő adta a gólpasszt, ami kellett a 2-1-es német sikerhez Ghána ellen. A Galatasaray szélsőjét mégis kifütyülte a német közönség Stuttgartban, amikor pályára lépett.

Sallai Roland isztambuli csapattársa tavaly nyáron hagyta el a Bayern Münchent és igazolt a Galatasaray csapatához, amivel nem tett szert nagy népszerűségre Németországban. Sané ráadásul nincs is élete formájában, ebben az idényben 35 meccsen hat gólt és nyolc gólpasszt jegyez a török együttesben, aminél többet vártak tőle.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azonban kitart a 30 éves játékos mellett, akit tavaly ősszel ugyan kihagyott a keretből, de most újra lehetőséget adott neki. Svájc ellen Sané kezdő volt, most pedig gólpasszal bizonyított, így van esélye a vb-kerettagságra is.

Wirtz arról beszélt, hogy nehéz időszakon ment át Liverpoolban

A németek kedvence most Florian Wirtz, aki tavaly nyáron igazolt Liverpoolba, ahol az őszi gyenge kezdése után a tavasszal kezdett formába lendülni. Szoboszlai Dominik német csapattársa 40 meccsen hat gólt és kilenc gólpasszt jegyez az angol klubban, és Wirtz a válogatottban most arról vallott, hogy nehéz időszakot élt meg Liverpoolban az elején.

– Nem volt könnyű időszak – ismerte el Wirtz a Daily Mail szerint. – Néha jó, ha a dolgok nem mindig felfelé ívelnek, és az ember megtapasztal egy visszaesést, majd erősebben jön ki belőle. Én is így látom most: egy kicsit erősebb lettem tőle. Meg kellett küzdenem az ellenállással és alkalmazkodnom kellett, meg kellett tanulnom erősebbnek lenni és megtartani a labdát.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány elmondta, hogy ebben az időszakban sokat beszélt Wirtzcel, ami közelebb hozta őket egymáshoz. Ezt a Liverpool sztárja is megerősítette:

– A kapitány mindig támogatott a Liverpoolhoz való átigazolásom utáni nehéz időszakban, és mindig volt ideje meghallgatni engem. Tanácsokat adott és megnyugtatott, ami közelebb hozott minket egymáshoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

