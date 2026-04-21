Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Budapest szülöttjének köszönheti a Bayern München a stadionhimnuszát

A Bayern München hazai pályán 4-2-re legyőzte a VfB Stuttgartot a Bundesliga 30. fordulójában, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert, megszerezve története 35. bajnoki címét. Ez a diadal is hűen tükrözi a Bayern München egész idényen át mutatott stabilitását és kiegyensúlyozottságát, miközben Leslie Mandoki stadionhimnusza tovább emeli a győzelmi hangulatot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 15:59
Fotó: Tom Weller Forrás: DPA/AFP
A Bayern München egyik legnagyobb erőssége, hogy nehéz helyzetekben is egységes csapatként tud reagálni. Ez a mentális erő az egyéni képességek mellett kulcsszerepet játszik a sikereikben, és Vincent Kompany irányítása alatt is egyértelműen megmutatkozott. 

Forrás: Red Rock Studio

A játékosok és a szurkolók közötti különleges kapcsolatot a Road to Budapest című kampánydal is kifejezi, amelyet az FC Bayern Stimmen des Südens ad elő, és amely végigkíséri a csapatot. Akárcsak a legendás, 2012‑ben megjelent Von Fans für Fans album esetében, a Road to Budapest is Leslie Mandoki zeneszerzői és produceri munkája, amely a Red Rock Studióban készült. A projekt egy olyan idény zenéjévé vált, amely végül történelmi triplázással zárult, egy párhuzam, amely mérkőzésről mérkőzésre egyre erősebb szimbolikus jelentőséget kapott.

Leslie a Real Madrid elleni visszavágó után mély benyomásairól számolt be: – Őrületes mérkőzés volt, az akaraterő diadala! Három megingás után újra és újra talpra állni, majd végül győztesként kijönni belőle: ez az igazi nagyság ismérve. Ez a szellemiség, ez az egymásért való küzdelem teszi most igazán különlegessé ezt a csapatot. Egy lenyűgöző utazás részesei lehetünk, és ennek a történetnek még koránt sincs vége.

Az elődöntőben a Paris Saint‑Germain elleni párharc jelenti a következő nagy kihívást. Leslie számára ez újabb jelentős állomása  a Road to Budapestnek, ami személyes okokból is különösen közel áll a szívéhez: a végső cél a 2026. május 30-án a szülővárosában, Budapesten megrendezendő döntő, ami  nemcsak szakmai, hanem személyes beteljesülést is jelenthet számára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

