Budapest szülöttjének köszönheti a Bayern München a stadionhimnuszát

A Bayern München egyik legnagyobb erőssége, hogy nehéz helyzetekben is egységes csapatként tud reagálni. Ez a mentális erő az egyéni képességek mellett kulcsszerepet játszik a sikereikben, és Vincent Kompany irányítása alatt is egyértelműen megmutatkozott.

Leslie Mandoki stadionhimnusza kíséri a Bayern München győzelmi menetelését. Forrás: Red Rock Studio

A játékosok és a szurkolók közötti különleges kapcsolatot a Road to Budapest című kampánydal is kifejezi, amelyet az FC Bayern Stimmen des Südens ad elő, és amely végigkíséri a csapatot. Akárcsak a legendás, 2012‑ben megjelent Von Fans für Fans album esetében, a Road to Budapest is Leslie Mandoki zeneszerzői és produceri munkája, amely a Red Rock Studióban készült. A projekt egy olyan idény zenéjévé vált, amely végül történelmi triplázással zárult, egy párhuzam, amely mérkőzésről mérkőzésre egyre erősebb szimbolikus jelentőséget kapott.

Leslie a Real Madrid elleni visszavágó után mély benyomásairól számolt be: – Őrületes mérkőzés volt, az akaraterő diadala! Három megingás után újra és újra talpra állni, majd végül győztesként kijönni belőle: ez az igazi nagyság ismérve. Ez a szellemiség, ez az egymásért való küzdelem teszi most igazán különlegessé ezt a csapatot. Egy lenyűgöző utazás részesei lehetünk, és ennek a történetnek még koránt sincs vége.

Az elődöntőben a Paris Saint‑Germain elleni párharc jelenti a következő nagy kihívást. Leslie számára ez újabb jelentős állomása a Road to Budapestnek, ami személyes okokból is különösen közel áll a szívéhez: a végső cél a 2026. május 30-án a szülővárosában, Budapesten megrendezendő döntő, ami nemcsak szakmai, hanem személyes beteljesülést is jelenthet számára.