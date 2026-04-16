A WTA Bondár Annát dicsérte, Olijnyikova fotókat posztolt az újabb mérkőzésük előtt

A múlt héten a Billie Jean King-kupán remeklő Bondár Anna szerdán a roueni első fordulóban a korábban Serena Williams ellen is diadalmaskodó Harmony Tan (205.) ellen játszott, és a hazaiak teniszezőjét fordulatos mérkőzésen, három játszmában búcsúztatta. A salakpályás tornán a világranglista-65. magyar játékos Olekszandra Olijnyikova (70.) ellen játszik a negyeddöntőbe jutásért, az ukrán szerdán 4:1-es hátrányból fordította meg a döntő szettet a maga találkozóján. Bár egyikük sem kiemelt a versenyen, mégis a csütörtök esti programban (kb. 19.30-tól), a centerpályára helyezték el az összecsapásukat a szervezők.

Az ukrán Olekszandra Olijnyikova a roueni tenisztornán játszik ismét Bondár Anna ellen. Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

Olijnyikova ismét a magyar teniszező ellen

A két játékos februárban, Kolozsváron is a nyolcaddöntőben találkozott egymással, akkor két szettben az ukrán teniszező nyert. Ott Olijnyikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Annak az esetnek komoly visszhangja lett, de a tetovált ukrán játékos kiállt az igaza mellett, és azóta több olyan mérkőzése is volt, amelyen szintén nem fogott kezet Oroszországhoz valamelyest köthető ellenfelével. Április elején az orosz születésű, de december óta üzbég színekben versenyző Polina Kugyermetova ellen is így tett Charlestonban.

Az előjelek alapján csütörtökön sem kell kézfogásra számítani, ám a franciaországi Bondár–Olijnyikova találkozó előtt az ukrán játékos nem foglalkozott a témával, helyette szerda este a közösségi oldalán több fényképet osztott meg magáról egy helyszíni fotózás után.

Bondár Anna-videó a WTA oldalán

A WTA Olijnyikova szerdai továbbjutására nem tért ki külön, Bondár és Tan mérkőzésével viszont kiemelten foglalkozott a szövetség. A francia teniszező első szettbeli, láb közötti, Bondár által is megtapsolt ütéséről videót tett közzé a WTA, de hasonlóan tett a magyar játékos által megnyert ponttal, amely rögtön a következő labdamenetben született meg.

– Hogyan térsz magadhoz, miután az ellenfeled egy látványos láb közötti nyerőt üt el melletted? Bondár Anna megmutatta a roueni torna első fordulójában Harmony Tan ellen.

Megnyert egy pontot, amelyben szinte minden ütésfajta szerepelt: egy védekező rövidítés, egy emelés, egy csodával határos mentés egy lecsapás után, végül pedig egy finom ejtett röpte a magyar játékostól

– írták a videó mellé a hivatalos honlapon.