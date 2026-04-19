Az NB I-ből kiesett DVTK edzője eltervezte a közös folytatást, mire klubja azonnal kirúgta őt

A labdarúgó NB I 30. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Diósgyőr odahaza kapott ki 5-0-ra a Debrecentől, ezzel eldőlt, hogy a Kazincbarcika mellett a másik borsodi együttes búcsúzik az élvonaltól. Nebojsa Vignjevics a sajtótájékoztatót még megtartotta Miskolcon, de ezután azonnali hatállyal menesztették a DVTK vezetőedzőjét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 5:34
Nem Nebojsa Vignjevics irányításával búcsúzik az NB I-től a DVTK Forrás: Dvtk.eu
Nebojsa Vignjevics március elején lett a Magyar Kupából frissen kiesett Diósgyőr vezetőedzője, a miskolci csapat akkor az NB I 11. helyén állt, két pontra a bennmaradástól. A korábban az Újpest és a Budapest Honvéd trénereként is dolgozó szerb szakember hat bajnokin irányította a DVTK együttesét, de az MTK elleni döntetlen óta mind az öt mérkőzését elveszítette, a Debrecen ellen 5-0-ra elveszített szombati találkozó után pedig a klub matematikailag is kiesett az élvonalból. A DVSC két öngól segítségével is győzött idegenben, a súlyos vereség és a kiesés bebizonyosodása után a csalódott hazai szurkolók le is akarták vetetni a mezt a játékosokkal.

A DVTK és a Debrecen NB I-es mérkőzése után biztossá vált a Diósgyőr kiesése, Nebojsa Vignjevics azonnali hatállyal távozott a miskolciaktól. Fotó: MTI/Vajda János

Edzői értékelés a Diósgyőr kiesése után

– Sajnálom, mert ez a klub, ez a város, ez a szurkolótábor nem ezt érdemelte. A mérkőzés előtt arról beszéltünk, nehezen szerzünk és nagyon könnyen kapunk gólokat. Ezt a mai találkozó is megmutatta, néha egy pillanat alatt minden megváltozik. 

Azt láttam, hogy az első gól után néhány játékosnál felmerültek motivációs problémák, nem hittek abban, hogy fordítani tudunk, talán ebben az MTK győzelme is szerepet játszott

– mondta az M4 Sportnak a lefújás után Nebojsa Vignjevics, aki hozzátette, ő is követett el a kieséshez vezető hibákat, túlságosan bízott néhány játékosban, majd arról is beszélt, hogyan tekint az idényből hátralévő három bajnokira. – Meg kell találnom a módszert, hogy motiváljam a játékosokat, mert biztos lesznek olyanok, akik képesek még küzdeni és tisztelik a DVTK-t, mint klubot. Olyan játékosok kellenek, akik képesek a végsőkig küzdeni.

A Diósgyőr vezetőedzője ezután megtartotta a sajtótájékoztatóját is, ahol hasonló dolgokról beszélt. Az eseményen megkérdezték elődje, Vladimir Radenkovics, valamint a március közepén távozott sportigazgató, Kovács Zoltán felelősségéről, de ezekre nem szeretett volna kitérni. Azt viszont ezúttal is megemlítette a DVTK edzőjeként magát motiváltnak tartó Vignjevics, hogy a következő hetekre mit tervez.

– A maradék három mérkőzést arra kell felhasználnunk, hogy megkezdjük a felkészülést a másodosztályra, és lássuk, hogy kik lehetnek alkalmasak és hasznosak a folytatásra – mondta, majd megjegyezte, az első csapat keretében található mintegy harminc játékost túl soknak tartja, mert ezáltal szerinte garantált a boldogtalan futballisták jelenléte is.

A DVTK kispadján Nebojsa Vignjevics helyett Takács Péter zárja az NB I-es idényt

A DVTK jövő szombaton Kisvárdára látogat, majd az ETO vendége lesz, végül pedig a Paks ellen hazai pályán búcsúzik az NB I-től. Ezt azonban már nem Vignjevics irányításával fogja megtenni. A vasárnapra virradó éjszaka ugyanis a Diósgyőri VTK a hivatalos oldalán jelentette be a szerb tréner, valamint két segítője – Milos Bogicsevics és Filip Jorgics – menesztését.

– Klubunk a szombati mérkőzést követően azonnali hatállyal menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt. Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. 

A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen.

Köszönjük Nebojsa Vignjevics munkáját, további edzői karrierjéhez sok sikert kívánunk! – közölte Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója, aki hozzátette, az eddigi asszisztens, Takács Péter irányítja a csapatot a hátralévő három bajnokin, amelyek során saját nevelésű fiatalok és olyanok fognak lehetőséghez jutni, akik beleillenek a klub jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába.

A DVTK legutóbb 2021-ben esett ki az NB I-ből, ahová később 2023-ban jutott vissza.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
