Kollégája Elek Gábor mellett borult ki, az Esztergom edzője elbúcsúzott tőle

Az Európa-ligában négyes döntős Mol Esztergom 34-28-ra nyert a vendég Vác ellen a női kézilabda NB I-ben, ezzel az elmúlt idényben újoncként bronzérmes királyvárosiak nagy lépést tettek a negyedik hely megszerzése felé, mivel immár hét pont az előnyük a szombati rivális előtt. Elek Gábor csapatában Faragó Lea kilenc gólt szerzett, a túloldalon az idény végén a vezetőedzői posztról családi okokból távozó Horváth Roland leginkább Csíkos Luca nyolc góljának örülhetett.

Elek Gábor csapata jobbnak bizonyult Horváth Rolandéknál, az Esztergom nyerte a Vác elleni mérkőzést a női kézilabda NB I-ben. Forrás: Vacinkse.hu

Horváth Roland a találkozó után gratulált az Esztergomnak, de csalódottan kiemelte, hogy csapata támadásban rengeteg hibával játszott. A hatgólos vereséget néhány játékosa gyengébb teljesítményének is tulajdonította: – Ma a cseréim egyenlőek voltak a nullával, és ilyen szintű csapat ellen nem lehet hat emberrel játszani.

Három belső emberünk volt, mert a többieknek ma nem volt alkalmas, vagy éppenséggel nem volt kedvük, nem tudom. Vagy megijedtek, és ez a rosszabbik eset

– mondta a váci tréner. – Míg az Esztergomban vannak olyanok, akik kézilabdázók akarnak lenni, addig vagyok én, aki kénytelen ráerőltetni a játékosaira, hogy kézilabdázók legyenek. A kettő között hatalmas a különbség – közölte.

Elek Gábor együttérzett Horváth Rolanddal

A sajtótájékoztatón ezután a mellette ülő Elek Gábor kapta meg a szót, és az esztergomiak vezetőedzője rögtön reagált. Elismerte, hogy két hasonló képességű csapat mérkőzött meg egymással, így a hatgólos különbség túlzónak mondható.

– Nem okosan, de ismételten nagyon nagy szívvel játszottunk – mondta a hazai edző, aki ezután elköszönt Horváth Rolandtól, egyben várja vissza kollégáját egy NB I-es csapat kispadjára. – Nagyon szeretnék mielőbb találkozni ilyen sajtótájékoztatókon Horváth Rolanddal, nagyon várom vissza.

Rolikám, nem tudom, mi lesz most, de nagyon sok sikert kívánok, bármibe is kezdesz. A helyed itt van köztünk, várunk!

– nyilatkozta Elek Gábor.

A Dunaújváros és a Kozármisleny kiesett a női kézilabda NB I-ből

Az Esztergom–Vác mellett további négy mérkőzést rendeztek szombaton. A NEKA Szombathely elleni győzelmével, valamint a DKKA és a Kozármisleny vereségével eldőlt, hogy utóbbi két együttes búcsúzik az élvonaltól. A két, egyaránt kétpontos csapat közül a nyeretlen Dunaújváros házigazdaként a Kisvárdával szemben maradt alul, míg a Kozármisleny Budaörsön szenvedett vereséget.