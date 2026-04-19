Kollégája Elek Gábor mellett borult ki, az Esztergom edzője elbúcsúzott tőle

A női kézilabda NB I szombati játéknapján eldőlt, hogy a Dunaújváros és a Kozármisleny búcsúzik az élvonaltól. Velük ellentétben az Esztergom örülhet, hiszen a Vác legyőzésével nagy lépést tett a negyedik hely felé. A Vác elleni találkozó után a két vezetőedző, Elek Gábor és Horváth Roland értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 9:37
Vác, Váci NKSE, kézilabda, Horváth Roland
Horváth Roland elégedetlen volt a váciak esztergomi teljesítményével Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Az Európa-ligában négyes döntős Mol Esztergom 34-28-ra nyert a vendég Vác ellen a női kézilabda NB I-ben, ezzel az elmúlt idényben újoncként bronzérmes királyvárosiak nagy lépést tettek a negyedik hely megszerzése felé, mivel immár hét pont az előnyük a szombati rivális előtt. Elek Gábor csapatában Faragó Lea kilenc gólt szerzett, a túloldalon az idény végén a vezetőedzői posztról családi okokból távozó Horváth Roland leginkább Csíkos Luca nyolc góljának örülhetett.

Forrás: Vacinkse.hu

Horváth Roland a találkozó után gratulált az Esztergomnak, de csalódottan kiemelte, hogy csapata támadásban rengeteg hibával játszott. A hatgólos vereséget néhány játékosa gyengébb teljesítményének is tulajdonította: – Ma a cseréim egyenlőek voltak a nullával, és ilyen szintű csapat ellen nem lehet hat emberrel játszani. 

Három belső emberünk volt, mert a többieknek ma nem volt alkalmas, vagy éppenséggel nem volt kedvük, nem tudom. Vagy megijedtek, és ez a rosszabbik eset

mondta a váci tréner. – Míg az Esztergomban vannak olyanok, akik kézilabdázók akarnak lenni, addig vagyok én, aki kénytelen ráerőltetni a játékosaira, hogy kézilabdázók legyenek. A kettő között hatalmas a különbség – közölte.

Elek Gábor együttérzett Horváth Rolanddal

A sajtótájékoztatón ezután a mellette ülő Elek Gábor kapta meg a szót, és az esztergomiak vezetőedzője rögtön reagált. Elismerte, hogy két hasonló képességű csapat mérkőzött meg egymással, így a hatgólos különbség túlzónak mondható. 

– Nem okosan, de ismételten nagyon nagy szívvel játszottunk – mondta a hazai edző, aki ezután elköszönt Horváth Rolandtól, egyben várja vissza kollégáját egy NB I-es csapat kispadjára. – Nagyon szeretnék mielőbb találkozni ilyen sajtótájékoztatókon Horváth Rolanddal, nagyon várom vissza. 

Rolikám, nem tudom, mi lesz most, de nagyon sok sikert kívánok, bármibe is kezdesz. A helyed itt van köztünk, várunk!

– nyilatkozta Elek Gábor.

A Dunaújváros és a Kozármisleny kiesett a női kézilabda NB I-ből

Az Esztergom–Vác mellett további négy mérkőzést rendeztek szombaton. A NEKA Szombathely elleni győzelmével, valamint a DKKA és a Kozármisleny vereségével eldőlt, hogy utóbbi két együttes búcsúzik az élvonaltól. A két, egyaránt kétpontos csapat közül a nyeretlen Dunaújváros házigazdaként a Kisvárdával szemben maradt alul, míg a Kozármisleny Budaörsön szenvedett vereséget. 

A harmadik helyezett Debrecen 36-23-ra nyert vendége, a Mosonmagyaróvár ellen, és továbbra is mindössze négy vesztett ponttal állva üldözi a vasárnapi Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő Győrt és FTC-t.

Szombati eredmények:

  • DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC 36-23 (19-11)
  • NEKA–Szombathelyi KKA 26-25 (14-13)
  • Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE 21-36 (12-17)
  • Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA 39-25 (23-10)
  • Mol Esztergom–Váci NKSE 34-28 (17-14)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
