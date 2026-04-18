Magyarnak magyar lehet a farkasa – Indul a harc a Final Fourért

Abszolút nem túlzás kijelenteni, hogy 2023 júniusának első hétvégéjén sporttörténelmi esemény történt Budapesten. A magyar fővárosban a női kézilabda Bajnokok Ligája kilencedik négyes döntőjében ugyanis először játszott két azonos nemzetiségű csapat: a Győri Audi ETO KC és a Fradi. Utóbbi akkor ezüstérmet, a Győr bronzérmet nyert, és három évvel később ismét megtörténhet a bravúr, hiszen a két zöld-fehér csapat mindössze egy lépésre van attól, hogy másodszor is történelmet írjon, azaz három év után újra a budapesti Final Fourba jusson. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóit szombaton és vasárnap rendezik meg, előbb a Bistrita (román)–Brest (francia) és az Ebsjerg (dán)–CSM Bukarest (román) meccsekre kerül sor szombaton, majd vasárnap jön a két magyar mérkőzés, amelyet a Sport TV élőben közvetít.

A Fradi sikere nagyban múlik az, hogy Klujber Katrin milyen formában lép pályára Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fradi kétszeresen is beleléphet ugyanabba a folyóba

A 2022–2023-as női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében az FTC-Rail Cargo Hungaria történelmi fordítással, 59-58-as összesítéssel jutott tovább a Metz Handball ellen, és kvalifikálta magát története első budapesti négyes döntőjébe. Akkor az Érd Arénában – ahol most is összecsap vasárnap 14 órától a francia gárdával a Final Fourért – a zöld-fehérek az első félidőben még tartották a lépést, de a második játékrészben a francia csapat elhúzott és simán nyert, így az FTC hatgólos hátránnyal várta a visszavágót (26-32). Sokan ekkor már temették az Elek Gábor vezette Fradit, ám a csapat a visszavágón 17-17-es első félidőt követően csodát tett, és 33-26-ra nyert, azaz bejutott a Final Fourba, ahol végül ezüstérmet szerzett.

Nos, vélhetően nincs olyan Fradi-szurkoló, aki ne írná alá azonnal ugyanezt a forgatókönyvet,

ugyanis kedvenceik ismételten a Metz ellen juthatnak be a budapesti négyes döntőbe. Ráadásul megint hazai pályán kezdenek, azaz minden adott ahhoz, hogy a történelem megismételje önmagát. A Metz csapatában ott lesz a magyar válogatott két erőssége, Vámos Petra és Albek Anna, míg a Fradiban vélhetően pályára lépő franciák – a kapus Laura Glauser, illetve Orlana Kanor – is mindent megtesznek majd honfitársaik legyőzése érdekében. Különösen Glauser esete érdekes, hiszen a világ egyik legjobb kapusa 2010 és 2020 között a metziek játékosa volt, ráadásul a szezon végén távozik a Fraditól.