Magyarnak magyar lehet a farkasa – Indul a harc a Final Fourért

Három év után újra megismétlődhet a történelmi bravúr a női kézilabda Bajnokok Ligájában, azaz két magyar csapat is bejuthat a Final Fourba. A címvédő Győr a dán Odensével, a Fradi pedig a francia Metz együttesével csap össze a negyeddöntőben. Utóbbi csata egyébként a már említett 2023-es BL-szezonban is megvolt, amikor Elek Gábor irányításával a Ferencváros végül hatalmas bravúrral kiejtette a francia gárdát, és meg sem állt az ezüstéremig. Az idei BL-negyeddöntő különlegessége, hogy négy ország – Franciaország, Dánia, Románia és Magyarország – két-két csapata küzd a négyes döntőért.

Molnár László
2026. 04. 18. 5:54
A Győr a tavalyi BL-döntő visszavágóját vívja a dán Odensével a négyes döntőbe jutásért Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
Abszolút nem túlzás kijelenteni, hogy 2023 júniusának első hétvégéjén sporttörténelmi esemény történt Budapesten. A magyar fővárosban a női kézilabda Bajnokok Ligája kilencedik négyes döntőjében ugyanis először játszott két azonos nemzetiségű csapat: a Győri Audi ETO KC és a Fradi. Utóbbi akkor ezüstérmet, a Győr bronzérmet nyert, és három évvel később ismét megtörténhet a bravúr, hiszen a két zöld-fehér csapat mindössze egy lépésre van attól, hogy másodszor is történelmet írjon, azaz három év után újra a budapesti Final Fourba jusson. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóit szombaton és vasárnap rendezik meg, előbb a Bistrita (román)–Brest (francia) és az Ebsjerg (dán)–CSM Bukarest (román) meccsekre kerül sor szombaton, majd vasárnap jön a két magyar mérkőzés, amelyet a Sport TV élőben közvetít.

A Fradi sikere nagyban múlik az, hogy Klujber Katrin milyen formában lép pályára      Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fradi kétszeresen is beleléphet ugyanabba a folyóba

A 2022–2023-as női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében az FTC-Rail Cargo Hungaria történelmi fordítással, 59-58-as összesítéssel jutott tovább a Metz Handball ellen, és kvalifikálta magát története első budapesti négyes döntőjébe. Akkor az Érd Arénában – ahol most is összecsap vasárnap 14 órától a francia gárdával a Final Fourért – a zöld-fehérek az első félidőben még tartották a lépést, de a második játékrészben a francia csapat elhúzott és simán nyert, így az FTC hatgólos hátránnyal várta a visszavágót (26-32). Sokan ekkor már temették az Elek Gábor vezette Fradit, ám a csapat a visszavágón 17-17-es első félidőt követően csodát tett, és 33-26-ra nyert, azaz bejutott a Final Fourba, ahol végül ezüstérmet szerzett.

Nos, vélhetően nincs olyan Fradi-szurkoló, aki ne írná alá azonnal ugyanezt a forgatókönyvet, 

ugyanis kedvenceik ismételten a Metz ellen juthatnak be a budapesti négyes döntőbe. Ráadásul megint hazai pályán kezdenek, azaz minden adott ahhoz, hogy a történelem megismételje önmagát. A Metz csapatában ott lesz a magyar válogatott két erőssége, Vámos Petra és Albek Anna, míg a Fradiban vélhetően pályára lépő franciák – a kapus Laura Glauser, illetve Orlana Kanor – is mindent megtesznek majd honfitársaik legyőzése érdekében. Különösen Glauser esete érdekes, hiszen a világ egyik legjobb kapusa 2010 és 2020 között a metziek játékosa volt, ráadásul a szezon végén távozik a Fraditól.

– Mindig különleges érzés a Metz ellen játszani, ráadásul a válogatottból is jól ismerem a játékosaikat, ám ez nem befolyásol abban, hogy mindent megtegyek a Fradi sikeréért. Sok jó kézilabdázójuk van, és az egyik kulcsfontosságú dolog számunkra az lesz, hogy megakadályozzuk a gyors játékukat. 

Lépésről lépésre építettük fel magunkat, és az elmúlt hónapok alatt stabilabbá és erősebbé váltunk.

Ezért hiszem, hogy meg tudjuk csinálni, megvan a csapatban a kvalitás ahhoz, hogy bejusson a Final Fourba – nyilatkozta az EHF honlapjának Glauser, aki először hódítaná el a BL-trófeát.

A Fradi dortmundiak ellen aratott győzelmének összefoglalója:

A Fradi és a Metz statisztikája a 2025/26-os BL-szezonban

  • Egymás elleni mérleg: 10-2-10
  • Utolsó mérkőzés: FTC–Metz 2025. január 18. 23:26
  • A Fradi sorozatban negyedszer került a negyeddöntőbe, a négyes döntőbe másodszor juthat be
  • A Metz sorozatban hatodszor jutott be a negyeddöntőbe, és harmadszor juthat a négyes döntőbe
  • Metz: 12 győzelem, 2 vereség, azonnal negyeddöntőbe került
  • A Fradi a csoportban 10 győzelemmel és 4 vereséggel zárt, a rájátszásban a német Dortmundot verte ki 58-52-es összesítéssel
  • A Metz házi gólkirálya: Sarah Bouktit, 89 gól
  • A Fradi házi gólkirálya: Simon Petra, 82 gól

Emmanuel Mayonnade 2015 decembere óta irányítja a francia csapatot, és kulcsszerepe van a Metz európai elitbe kerülésében. A vezetőedző kijelentette, nagyon oda kell figyelniük, ugyanis az ellenfelük nagyon rosszul kezdett a Bajnokok Ligájában, ám felállt, és most újra a négyes döntőért csatázik, miután nagy különbséggel verte a Dortmundot a rájátszásban. 

– Egy nagyon versenyképes, sokoldalú csapat a Fradi, amely ugyan nem jobb, mint mi, de hatalmas motiváció lehet a számukra, hogy hazai közönség előtt játszhatnának a Final Fourban – közölte Emmanuel Mayonnade. 

A Fradi és a Győr most nem egymás ellen, hanem a négyes döntőért küzd a hétvégén      Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Győr címvédésre készül, harmadszor is legyőzné az Odensét a negyeddöntőben

Ha a Fradi esetében azt írtuk, hogy a történelem reményeink szerint ismétli önmagát, akkor ez a győriekkel kapcsolatban is igaz. Ugyanis a BL-címvédő 2019-ben, valamint – minő véletlen egybeesés – 2023-ban is a negyeddöntőben találkozott az Odense csapatával, és mindegyik alkalommal kiélezett első meccset követően sima győri siker és továbbjutás következett. Ráadásul a tavalyi fináléban is összecsaptak, és a végén újfent a győriek sikerének örvendhettünk.

Sorozatban tizedszer jutna be a négyes döntőbe a Győri Audi ETO KC, és a tavalyi finálé visszavágójára vasárnap 16 órától kerül sor Dániában. A két együttes jól ismeri egymást, hiszen ez lesz történetük tizennegyedik csörtéje – az eddigi mérkőzések többsége szorosan alakult, ugyanakkor a végkimeneteleket tekintve elég nagy ETO-dominancia látszik+ a tizenegy győzelmet, valamint egy-egy döntetlent és vereséget tekintve. 

Az Odense és a Győr statisztikája a 2025/26-os BL-szezonban

  • Egymás ellen: 1-1-11
  • Utolsó mérkőzés: Győr–Odense 2025. június 1. 29:27 (BL-döntő)
  • A Győr 12 győzelem, 2 vereség, 24 ponttal megnyerte az A csoportot, azonnal a negyeddöntőbe jutott
  • Az Odense 9 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, a rájátszásban összesítésben 71-66-ra legyőzte a DVSC Schaefflert
  • Az Odense házi gólkirálya: Thale Rushfeldt, 80 gól
  • A Győr házi gólkirálya: Dione Housheer, 75 gól

Dacára az elképesztő győri fölénynek, a címvédő egy rendkívül kemény ellenfélre készül. A zöld-fehérek vezetőedzője, Per Johansson is felhívta a figyelmet arra, úgy kezelik ezt a mérkőzést, mintha a döntő lenne.

Per Johansson bízik abban, hogy a győriek legyőzik dán ellenfelüket és bejutnak a Final Fourba     Fotó: MTI/Krizsán Csaba

– Olyan csapatról beszélünk, amely képes megnyerni a Bajnokok Ligáját, ehhez megvannak a kvalitásai; ugyanakkor, ha szeretnék elhódítani a trófeát, le kell győzniük bennünket. Tisztában vagyunk vele, hogy rendkívül erős ellenféllel találkozunk, amely minden játékelemben veszélyes. Jó kapusaik vannak, jól védekeznek a lerohanások ellen, sok kiváló egy az egy elleni játékosuk van, gyorsak, és rendelkeznek egy kimagasló átlövővel is. Egyszerűen tiszta minőség jellemzi őket – fogalmazott a Győr hivatalos honlapján a szakvezető, aki hozzátette, 

kulcsfontosságú lesz a védekezés és a kapusteljesítmény összhangja, 

és kiemelte, nem szeretnének velük futóversenybe bocsátkozni, nagyon fontos, hogy gyorsan visszarendeződjön a csapata labdavesztés esetén.

A dánok vezetőedzője, Jakob Vestergaard szerint sok mindent kell jól, és sokat nagyon jól csinálnia ahhoz, hogy esélyük legyen a győrieket legyőzni. Kollégájához hasonlóan úgy véli, a siker kulcsa az erős védekezés lesz, ahol az olyan játékosokat, mint például De Paula, a lehető legtávolabb kell tartaniuk a kaputól, míg támadásban minimalizálniuk kell a hibákat.

A tavalyi BL-döntő a Győr és az Odense között:

Újra összecsap a Veszprém és a Szeged, ezúttal a kupában

A hétvégén rendezik Győrben a férfikézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét. A tornát rögtön a slágermérkőzés nyitja szombaton délután (14.45), hiszen az első elődöntőben a bajnok és az NB I-es tabellát jelenleg is százszázalékos mutatóval vezető Veszprém találkozik a kupacímvédő Szegeddel. Jó formában van mindkét csapat, a Veszprém a Paris Saint-Germaint, a Szeged pedig a lengyel Kielcét búcsúztatta a Bajnokok Ligája rájátszásnak első fordulójában, illetve hétfőn a bajnokság alapszakaszában mérkőztek meg utoljára egymással, amelyet a bakonyiak nyertek meg 30-24-re.

A négyes döntős végjáték bevezetése óta háromszor fordult elő, hogy ez a két csapat már az elődöntőben összekerült egymással. Mindháromszor a Veszprém győzött:

  • 1997: Százhalombattán 26-25-re, 
  • 1998: a budapesti Körcsarnokban 28-24-re, 
  • 2022: Győrben 30-27-re,

és másnap a finálét is megnyerte. A másik ágon a Tatabánya és a NEKA találkozik egymással a 17.30-kor kezdődő szombati elődöntőben, és az Európa Kupa-elődöntős Tatabánya számít a meccs esélyesének. A Tatabánya a harmadik, a NEKA pedig az ötödik helyen áll a bajnoki tabellán.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

