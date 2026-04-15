Az FTC játékosa jól emlékszik rá, mit jelentett neki az ETO nagy sikere

A Ferencváros a bajnoki arany, Lukács Dániel a gólkirályi cím felé lépett egyet kedd este. A Puskás Akadémia támadója az FTC elleni újabb találatával már tizenöt gólnál jár, s miután csapata esélye az újabb dobogós helyre minimális, Lukács gólkirályi címe akár prioritás is lehet. Gruber Zsombor sem áll rosszul a góllövőlistán – kilenc bajnoki gólja van –, de ő az aranycsatára koncentrál. Az FTC és az ETO pontegyenlőséggel várja a vasárnapi, egymás elleni rangadót. Gruber is tudja: csak nagyon kis túlzás bajnoki döntőként jellemezni a találkozót.

Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója többek között az FTC elleni három találatának köszönhetően is vezeti az NB I góllövőlistáját, az ETO kapuját egyszer sem vette be Fotó: Mirkó István

Egy esetleges győri döntetlen az FTC-nek kedvezne, több győzelmével az első helyen maradna a címvédő, ugyanakkor biztos aranyérmet ez még nem érne Gruberéknek, hiszen a csúcsmeccs után lesz még hátra három forduló.

Gruber Zsombor az ETO és az FTC legutóbbi bajnoki címének is örülhetett

Gruber Zsombor egyébként különleges hetet él át. A támadó az FTC játékosaként volt csapata, a Puskás Akadémia ellen volt győztes csapat tagja kedden, több volt csapattársával is beszélgetett a lefújás után. Vasárnap pedig a Fradival Győrbe utazik, a bajnoki cím szempontjából vélhetően sorsdöntő rangadóra. Az FTC a legutóbbi hét NB I-es idényt aranyérmesként zárta – tavaly már Gruberrel a soraiban –, a győri születésű támadó viszont arra is jól emlékszik, milyen volt a lelátón átélni az ETO legutóbbi, tizenhárom évvel ezelőtti bajnoki címét.