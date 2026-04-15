Gruber ZsomborLabdarúgó NB ILukács DánielPuskás AkadémiaFerencváros FTC

Az FTC játékosa jól emlékszik rá, mit jelentett neki az ETO nagy sikere

Gruber Zsombor csapata, a címvédő FTC a Puskás Akadémia ellen fordított Lukács Dániel gólja után, 2-1-es győzelmével a Fradi pontszámban utolérte, több győzelmének köszönhetően pedig meg is előzte a tabellán a trónkövetelő ETO FC-t, amellyel vasárnap csap össze az FTC. Gruber Zsombor győri kötődéséről, Lukács Dániel a gólkirályi címről is nyilatkozott kameránk előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 5:22
Gruber Zsombor, az FTC játékosa múltja miatt a Puskás Akadémia és az ETO csapatához is kötődik, de most a Fradi sikeréért hajt Fotó: Mirkó István
A Ferencváros a bajnoki arany, Lukács Dániel a gólkirályi cím felé lépett egyet kedd este. A Puskás Akadémia támadója az FTC elleni újabb találatával már tizenöt gólnál jár, s miután csapata esélye az újabb dobogós helyre minimális, Lukács gólkirályi címe akár prioritás is lehet. Gruber Zsombor sem áll rosszul a góllövőlistán – kilenc bajnoki gólja van –, de ő az aranycsatára koncentrál. Az FTC és az ETO pontegyenlőséggel várja a vasárnapi, egymás elleni rangadót. Gruber is tudja: csak nagyon kis túlzás bajnoki döntőként jellemezni a találkozót.

Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója többek között az FTC elleni három találatának köszönhetően is vezeti az NB I góllövőlistáját, az ETO kapuját egyszer sem vette be Fotó: Mirkó István

Egy esetleges győri döntetlen az FTC-nek kedvezne, több győzelmével az első helyen maradna a címvédő, ugyanakkor biztos aranyérmet ez még nem érne Gruberéknek, hiszen a csúcsmeccs után lesz még hátra három forduló.

Gruber Zsombor az ETO és az FTC legutóbbi bajnoki címének is örülhetett

Gruber Zsombor egyébként különleges hetet él át. A támadó az FTC játékosaként volt csapata, a Puskás Akadémia ellen volt győztes csapat tagja kedden, több volt csapattársával is beszélgetett a lefújás után. Vasárnap pedig a Fradival Győrbe utazik, a bajnoki cím szempontjából vélhetően sorsdöntő rangadóra. Az FTC a legutóbbi hét NB I-es idényt aranyérmesként zárta – tavaly már Gruberrel a soraiban –, a győri születésű támadó viszont arra is jól emlékszik, milyen volt a lelátón átélni az ETO legutóbbi, tizenhárom évvel ezelőtti bajnoki címét.

Míg Gruber örülhetett a keddi eredménynek, Lukács kevésbé, bár a gólkirályjelölt edzőjéhez, Hornyák Zsolthoz hasonlóan kiemelte, hogy a Puskás Akadémia sokkal jobban játszott, mint múlt héten, az ETO FC ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
