Robbie KeaneLabdarúgó NB IPuskás AkadémiaFerencváros FTCHornyák Zsolt

A fáradt Robbie Keane felfedte, mi fog dönteni az FTC és az ETO között

Robbie Keane és Hornyák Zsolt is szoros meccset látott a pályán az FTC és a Puskás Akadémia bajnokiján. Az ETO elleni rangadó előtt a Fradi ír vezetőedzője nagyon jónak, egyben nagyon nehéznek jellemezte csapata idényét. Robbie Keane Lisztes Krisztiánról is beszélt a támadó visszatérése után.

Koczó Dávid
2026. 04. 14. 21:32
Robbie Keane csapata megint hátrányban volt, de az FTC ismét fordítani tudott, a Puskás Akadémia elleni sikerrel már az ETO FC elé, az NB I élére ugrott Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlásán az FTC 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, s Robbie Keane csapata ezzel átvette a vezetést a tabellán, igaz, csupán több győzelmének köszönhetően előzi meg az ETO FC-t, amely a címvédővel azonos pontszámmal áll négy fordulóval a bajnokság vége előtt. Robbie Keane ki is tért a győriek elleni rangadóra a siker után, felcsúti kollégája, Hornyák Zsolt pedig a vereség ellenére ezúttal elégedett volt a csapata játékával.

Bár hátrányban volt, végül győzelmet ünnepelhetett az FTC a Puskás Akadémia ellen, Robbie Keane csapatára kétszer egymás után az ETO vár. Fotó: Mirkó István

– Sokkal jobban játszottunk, mint a legutóbbi meccsen, végig pariban voltunk a Ferencvárossal. Nagyon örültem a vezető gólnak, sajnos gyorsan kaptunk rá kettőt, utána a Fradi jól ellenőrizte a meccset. Helyzeteink voltak, de Dibusz jól védett vagy az ellenfél védője mentett. A munkának nagyon tudok örülni, az eredménynek nem, de

így lehet veszíteni, ahogy ma játszottunk, úgy nem, ahogy az ETO ellen

– összegzett Hornyák.

 

Robbie Keane az FTC külföldi játékosairól és Lisztes Krisztiánról is beszélt

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy elfáradt. Az ír mester így a szokásosnál szűkszavúbb volt.

– Jár az elismerés a fiúknak, amiért gyorsan fordítani tudtak. Mindig lesznek jobb és rosszabb periódusok, de a bajnokság ezen szakaszában az a lényeg, hogy nyerjük a meccseket – mondta a Puskás Akadémia elleni siker utáni sajtótájékoztatón a Fradi edzője, majd a vasárnapi, ETO elleni rangadóra is előretekintett.

A mentalitás lesz a döntő, minden erről szól a futballban.

– Nagyszerű szezonjuk volt, nekünk is nagyon jó, ugyanakkor nehéz idényünk is van, tizennyolc külföldi játékossal a keretben nehéz mindenkit boldogan tartani.

FTC - Puskás
Kanikovszki (36) szerzett vezetést az FTC-nek az első félidő végén a Puskás Akadémia ellen
FTC - Puskás
1/20Kanikovszki (36) szerzett vezetést az FTC-nek az első félidő végén a Puskás Akadémia ellen

Az ír szakember lapunk kérdésére Lisztes Krisztiánról is beszélt, aki az idényben harmadszor, a naptári évben először kapott lehetőséget az FTC első számú csapatában. – Jól szállt be, ez volt az első alkalom, hogy tényleg teljesen fitt volt. Ha így játszik, segíthet nekünk a hajrában, ez nem rajtam, hanem Krisztiánon és az ő munkáján múlik – fogalmazott Robbie Keane.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu