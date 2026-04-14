A fáradt Robbie Keane felfedte, mi fog dönteni az FTC és az ETO között

A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlásán az FTC 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, s Robbie Keane csapata ezzel átvette a vezetést a tabellán, igaz, csupán több győzelmének köszönhetően előzi meg az ETO FC-t, amely a címvédővel azonos pontszámmal áll négy fordulóval a bajnokság vége előtt. Robbie Keane ki is tért a győriek elleni rangadóra a siker után, felcsúti kollégája, Hornyák Zsolt pedig a vereség ellenére ezúttal elégedett volt a csapata játékával.

Bár hátrányban volt, végül győzelmet ünnepelhetett az FTC a Puskás Akadémia ellen, Robbie Keane csapatára kétszer egymás után az ETO vár. Fotó: Mirkó István

– Sokkal jobban játszottunk, mint a legutóbbi meccsen, végig pariban voltunk a Ferencvárossal. Nagyon örültem a vezető gólnak, sajnos gyorsan kaptunk rá kettőt, utána a Fradi jól ellenőrizte a meccset. Helyzeteink voltak, de Dibusz jól védett vagy az ellenfél védője mentett. A munkának nagyon tudok örülni, az eredménynek nem, de

így lehet veszíteni, ahogy ma játszottunk, úgy nem, ahogy az ETO ellen

– összegzett Hornyák.

Robbie Keane az FTC külföldi játékosairól és Lisztes Krisztiánról is beszélt

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy elfáradt. Az ír mester így a szokásosnál szűkszavúbb volt.