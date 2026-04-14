Bombát robbantott az MLSZ, nagy változás az NB I-ben, jön az osztályozó!

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége a keddi ülésén jóváhagyta a bajnokságok versenykiírását, melynek értelmében a legfontosabb változást az osztályozó bevezetése jelenti. Az MLSZ döntése értelmében jövőre az NB I tizenegyedik és az NB II második helyezettje között osztályozó lesz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 21:09
Gyurcsó Ádám (b2), a Honvéd és Aboubakar Keita (j2), a DVTK játékosa a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Budapest Honvéd FC–Diósgyőri VTK mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. március 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Gyurcsó Ádám (b2), a Honvéd és Aboubakar Keita (j2), a DVTK játékosa a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Budapest Honvéd FC–Diósgyőri VTK mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. március 5-én. Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért” – olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolójában.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A tájékoztatásból az is kiderül, hogy az élvonalbeli tagságról egyetlen találkozó dönt, amelyet semleges pályán, lehetőleg a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek. Emellett az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

 

Az MLSZ biztosítja az izgalmas idényzárást

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg a másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgás idényét.

Jelenleg a DVTK áll az NB I-es tabella 11. helyén – a 12. Kazincbarcika már kiesett –, a diósgyőriek nagyon nehéz helyzetben vannak, sajnálhatják, hogy az osztályozó csak a következő idényben jelenthet menekülőutat.

A nőknél annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám, az elnökség – a 12 érintett sportszervezet egyhangú támogatásával – úgy döntött, hogy változtat a Simple női liga lebonyolításán. Ez elsősorban a rájátszás bevezetését, egyidejűleg a bajnoki döntő és a bronzmérkőzés megszüntetését jelenti. A 2026/27-es idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás következik az 1–4., 5–8., 9–12. helyekért, ezekben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről. Az első hat csapatot az MLSZ jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb pozíció elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
