Bombát robbantott az MLSZ, nagy változás az NB I-ben, jön az osztályozó!

„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga második helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért” – olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolójában.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A tájékoztatásból az is kiderül, hogy az élvonalbeli tagságról egyetlen találkozó dönt, amelyet semleges pályán, lehetőleg a két résztvevő csapattól hasonló távolságra rendeznek. Emellett az is kritérium, hogy a stadionban adottak legyenek a feltételek a videóbíró alkalmazására.

Az MLSZ biztosítja az izgalmas idényzárást

Eddig a 12 csapatos első osztályú bajnokság 2015-ös bevezetése óta nemcsak a 12., utolsó helyezett búcsúzott automatikusan, hanem a 11. is, míg a másodosztályból az első kettő jutott fel. Az MLSZ azt várja, hogy az osztályozóval kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgás idényét.

Jelenleg a DVTK áll az NB I-es tabella 11. helyén – a 12. Kazincbarcika már kiesett –, a diósgyőriek nagyon nehéz helyzetben vannak, sajnálhatják, hogy az osztályozó csak a következő idényben jelenthet menekülőutat.