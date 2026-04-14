Lebukott a Liverpool játékosmegfigyelője, Kerkez nyakára nagy nevet hozhatnak + videó

A Bundesliga 28. fordulójában múlt szombaton a tabellán negyedik RB Leipzig Willi Orbánnal a soraiban – a sérülésből visszatért Gulácsi Péterrel a kispadon – egygólos meccsen tartotta otthon a három pontot a Borussia Mönchengladbach ellen. A lipcseiek gólját a 80. percben a 19 éves elefántcsontparti Yan Diomande szerezte, aki csapata legjobbja volt. Az RB Leipzig második legjobbja a csapatkapitány, David Raum volt a Sofascore osztályzatai szerint. (A harmadik legjobb pedig Willi Orbán.) Mint kiderült, a találkozón a Liverpool és a Manchester United játékosmegfigyelői is jelen voltak, éppen Yan Diomande és David Raum miatt.

A Liverpool.com értesülései szerint a Liverpool Raumot azért figyeli, mert a szezon végén Andy Robertson elköszön a Vörösöktől, és Kerkez Milos mellé mindenképpen szeretne igazolni egy másik minőségi balhátvédet. Ugyan Kosztasz Cimikasz kölcsönszerződése lejár az AS Roma csapatánál, a hírek szerint a görög védő nem kerül vissza a Liverpool keretébe.

A Liverpool csapatához Raum érkezik Kerkez mellé?

A TEAMtalk beszámolója szerint a Liverpool játékosmegfigyelői a már korábban kinézett Yan Diomande miatt eddig is rajta tartották a szemüket a lipcseieken, és erre most Raum képbe kerülésével még több okuk van. A One Football arról számolt be, hogy az RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach meccsen ott voltak a Manchester United megfigyelői is, és ők is ugyanezt a két játékost figyelték.

Miután a 27 éves Raum tavaly nyáron megkapta a csapatkapitányi karszalagot, remekül teljesít az RB Leipzigben: 32 mérkőzésen három gólt és nyolc gólpasszt jegyez, ami remek mutató egy balhátvédtől. A német válogatottban 36-szor szerepelt, itt is van egy gólja, és várja a világbajnokságot. A One Football emlékezet arra, hogy Raum korábban bevallotta, a Premier League vonzó számára.