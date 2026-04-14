kerkez milosliverpoolrb leipzigmanchester united

Lebukott a Liverpool játékosmegfigyelője, Kerkez nyakára nagy nevet hozhatnak + videó

Kitudódott, hogy a Bundesliga 28. fordulójában szombaton játszott RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach találkozón (1-0) két Premier League-csapat játékosmegfigyelői is jelen voltak. S a Liverpool és a Manchester United célkeresztjében is ugyanaz a két játékos van: Yan Diomande és David Raum. Utóbbi a balhátvéd posztján Kerkez Milos riválisa lehetne a Liverpool csapatában.

2026. 04. 14. 16:53
David Raum az RB Leipzig egyik alapembere Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bundesliga 28. fordulójában múlt szombaton a tabellán negyedik RB Leipzig Willi Orbánnal a soraiban – a sérülésből visszatért Gulácsi Péterrel a kispadon – egygólos meccsen tartotta otthon a három pontot a Borussia Mönchengladbach ellen. A lipcseiek gólját a 80. percben a 19 éves elefántcsontparti Yan Diomande szerezte, aki csapata legjobbja volt. Az RB Leipzig második legjobbja a csapatkapitány, David Raum volt a Sofascore osztályzatai szerint. (A harmadik legjobb pedig Willi Orbán.) Mint kiderült, a találkozón a Liverpool és a Manchester United játékosmegfigyelői is jelen voltak, éppen Yan Diomande és David Raum miatt.

Az RB Leipzig balhátvédje, David Raum akár Kerkez Milos rivális is lehet a Liverpool csapatában
David Raum az RB Leipzig balhátvédje, David Raum akár Kerkez Milos rivális is lehet a Liverpool csapatában.

A Liverpool.com értesülései szerint a Liverpool Raumot azért figyeli, mert a szezon végén Andy Robertson elköszön a Vörösöktől, és Kerkez Milos mellé mindenképpen szeretne igazolni egy másik minőségi balhátvédet. Ugyan Kosztasz Cimikasz kölcsönszerződése lejár az AS Roma csapatánál, a hírek szerint a görög védő nem kerül vissza a Liverpool keretébe.

A Liverpool csapatához Raum érkezik Kerkez mellé?

A TEAMtalk beszámolója szerint a Liverpool játékosmegfigyelői a már korábban kinézett Yan Diomande miatt eddig is rajta tartották a szemüket a lipcseieken, és erre most Raum képbe kerülésével még több okuk van. A One Football arról számolt be, hogy az RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach meccsen ott voltak a Manchester United megfigyelői is, és ők is ugyanezt a két játékost figyelték.

Miután a 27 éves Raum tavaly nyáron megkapta a csapatkapitányi karszalagot, remekül teljesít az RB Leipzigben: 32 mérkőzésen három gólt és nyolc gólpasszt jegyez, ami remek mutató egy balhátvédtől. A német válogatottban 36-szor szerepelt, itt is van egy gólja, és várja a világbajnokságot. A One Football emlékezet arra, hogy Raum korábban bevallotta, a Premier League vonzó számára.

David Raum a Manchester United mellett már a Liverpool érdeklődését is felkeltette:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu