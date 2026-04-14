Gyulay Zsolt váratlan lemondása után rendkívüli közgyűlést kell összehívni

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója váratlanul bejelentette, hogy lemond a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben betöltött elnökségi tagságáról. Döntésével – az alapszabály vonatkozó rendelkezései értelmében – olyan helyzet állt elő, amely rendkívüli közgyűlés összehívását teszi szükségessé – tudatta kedden az MNASZ. Gyulay Zsolt lemondásával csak hárman maradtak az elnökségben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 18:56
Gyulay Zsolt elnök beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlésén Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Gyulay Zsolt lemondása után a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) a honlapján megjelent közleményben emlékeztet: az elnökség munkáját a 2022 decembere óta tartó időszakban több változás is érintette: korábban távozott Korda Erik, Weingartner Balázs (HUMDA Zrt.), valamint az alelnök, Őry Tamás (TRP Hungary Kft.) is.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója és Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára egy F1-es Red Bull abroncsain a Hungaroringen. Fotó: Csudai Sándor

„Mindezek ellenére az elmúlt három és fél évben munkánkat következetesen egyetlen alapelv vezérelte: a szakmaiság. Olyan időszakban dolgozunk, amikor az autósportot érintő jogi környezet jelentősen átalakult, és amikor a sportág több szereplőjének adófizetési gyakorlata – finoman fogalmazva – nem felelt meg az elvárható normáknak. Meggyőződésünk volt és marad, hogy hosszú távon csak egy átláthatóbb, tisztább és felelősebb működés biztosíthatja a magyar autósport jövőjét. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi gazdasági helyzet sem kedvez az autósportnak. Egy új kultúra alapjait kezdtük el lerakni. Már a kezdetektől tisztában voltunk azzal, hogy ez az út érdeksérelmekkel és konfliktusokkal jár. Az elmúlt közel négy évben a nyilvánosságban – különösen az online térben – tapasztalt sokszor méltatlan, alpári hangnem sem segítette ezt a folyamatot” – áll a közleményben.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közleménye kitér rá, hogy életre hívták az MNASZ Fórumot, amelyet immár három alkalommal is megszerveztek. Ezek az események egyértelművé tették: óriási igény van a higgadt, személyes párbeszédre.

„Most, egy újabb fordulópontnál különösen fontos, hogy megőrizzük ezt a szemléletet. A magyar autósport jövője nem hangos szócsatákban, közösségimédia-bejegyzésekben, hanem felelős döntésekben és együttműködésben dől el. A jelenlegi, érzelmileg felfokozott közéleti helyzetben – különös tekintettel a választók vasárnapi döntésére – még nagyobb jelentősége van a nyugalomnak és a józanságnak. Közös felelősségünk, hogy ebben a légkörben is megőrizzük a higgadtságot, és ne engedjük, hogy a bizonytalanság vagy a megosztottság káoszba sodorja az autósportot és azt a közösséget, amely ezt a sportágat szervezi és élteti. A 2026-os szakági alapkiírások elkészültek, a bajnokságok rendben elindultak vagy elindulnak, a sportbírói képzés zajlik. A szövetség pénzügyileg stabil, működőképessége nincs veszélyben. Amennyiben a tagság ezt igényli, a jelenlegi elnökség az idén december legelején esedékes tisztújító közgyűlésig kész ügyvezető elnökségként tovább dolgozni annak érdekében, hogy a 2026-os szezon bajnokságainak eseményei a lehető legnagyobb nyugalomban valósuljanak meg. Ezzel egyrészt senkit nem hozunk olyan helyzetbe, hogy egy rövid időszakra, nagyjából mindössze öt hónapra kapja meg a felhatalmazást, másrészt biztosítani tudjuk, hogy a következő, új vezetés átgondolt, teljes ciklusra, azaz négy évre szóló stratégiát mutathasson be a tagságnak, és a 2027-es bajnoki szezonokat megfelelően előkészíthesse. Mindezt azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert számunkra az autósport szolgálata mindenek felett áll” – szögezi le a MNASZ közleménye, amelyet Szujó Zoltán elnök mellett Kálmán Péter és Rabócsi Tibor elnökségi tagok jegyeznek.

 

Gyulay Zsolt lemondásával – az alapszabály vonatkozó rendelkezései miatt – olyan helyzet állt elő, amely rendkívüli közgyűlés összehívását teszi szükségessé. Az MNASZ elnöksége a szabályzat szerint hét fő, de ebből a korábbi lemondások során már csak négyen maradtak – egészen mostanáig, amikor Gyulay Zsolt is a lemondás mellett döntött. Ennek nyomán az elnökségben már csak Szujó Zoltán elnök, valamint Rabócsi Tibor és Kálmán Péter maradt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
