Félbeszakadt Marozsán Fábián mérkőzése, miután Cicipasz rávicsorított + videó

A világranglista 42. helyén álló Marozsán Fábián és a görögök klasszisa, a rangsorban jelenleg csak 67. Sztefanosz Cicipasz – aki 2021-ben a harmadik helyen is állt – mérkőzésén honfitársunk úgy került szetthátrányba (3:6), hogy a nyitójátszmában tíz bréklabdája is volt, ám egyiket sem tudta kihasználni, viszont a saját adogatását kétszer is elvesztette.

Marozsán Fábián szerdán folytatja a meccsét Cicipasz ellen. Fotó: NurPhoto

Marozsán nagy csatában egyenlített Cicipasz ellen

A második szettben már lényegesen stabilabban adogatott mindkét teniszező, így végül rövidítés döntött, melyben Marozsán már 6-2-re is vezetett, végül pedig 7-5-re nyert, és egyenlített. A harmadik játszmában aztán négy játékot tudtak lejátszani a felek, mindketten hozták a szerváikat, így 2:2 volt az állás, amikor sötétedés miatt félbeszakítottak az összecsapást. Az utolsó pontot Cicipasz nyerte, ezzel egyenlített 2:2-re, és Marozsán felé egy nagy vicsorítással nyugtázta, hogy egalizált.

Tsitsipas and Marozsan can't continue with the light as the are locked at 2-2 in the third 🙌#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/D8HYLwQFYU — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2026

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög) 3:6, 7:6 (7-5), 2:2-nél félbeszakadt.