Félbeszakadt Marozsán Fábián mérkőzése, miután Cicipasz rávicsorított + videó

A harmadik játszmában félbeszakadt Marozsán Fábián mérkőzése az első fordulóban a 2,561 millió euró összdíjazású müncheni salakpályás tenisztornán. Marozsán a görög Sztefanosz Cicipasz ellen az első játszmát 6:3-ra elveszítette, a másodikat 7:6-ra megnyerte, a harmadikban 2:2 volt az állás, amikor a meccset már nem tudták folytatni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 20:26
Marozsán Fábián mérkőzését szerdán folytatják
A világranglista 42. helyén álló Marozsán Fábián és a görögök klasszisa, a rangsorban jelenleg csak 67. Sztefanosz Cicipasz – aki 2021-ben a harmadik helyen is állt – mérkőzésén honfitársunk úgy került szetthátrányba (3:6), hogy a nyitójátszmában tíz bréklabdája is volt, ám egyiket sem tudta kihasználni, viszont a saját adogatását kétszer is elvesztette.

Marozsán Fábián szerdán folytatja a meccsét Cicipasz ellen.

Marozsán nagy csatában egyenlített Cicipasz ellen

A második szettben már lényegesen stabilabban adogatott mindkét teniszező, így végül rövidítés döntött, melyben Marozsán már 6-2-re is vezetett, végül pedig 7-5-re nyert, és egyenlített. A harmadik játszmában aztán négy játékot tudtak lejátszani a felek, mindketten hozták a szerváikat, így 2:2 volt az állás, amikor sötétedés miatt félbeszakítottak az összecsapást. Az utolsó pontot  Cicipasz nyerte, ezzel egyenlített 2:2-re, és Marozsán felé egy nagy vicsorítással nyugtázta, hogy egalizált.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög) 3:6, 7:6 (7-5), 2:2-nél félbeszakadt.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
