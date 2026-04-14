Tóth Alex nagy csapással szembesült, a BBC megírta, mi lehet a háttérben + videó

A szezon végén távozik a Bournemouth labdarúgócsapatának vezetőedzője, Andoni Iraola. A Premier League tabelláján 11. helyen álló csapat, Tóth Alex együttese számára ez nagy csapás a BBC elemzése szerint.

2026. 04. 14. 17:40
Andoni Iraola a szezon végén távozik a Bournemouth kispadjról Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
A Bournemouth kedden délután a honlapján jelentette be, hogy Andoni Iraola a nyáron három idény után elhagyja az együttest. A 43 éves spanyol szakember a Rayo Vallecanótól szerződött 2023-ban az angolokhoz, akiket mostanáig 121 találkozón irányított. Vezetésével a csapat előbb a 12., majd a kilencedik helyen végzett, jelenleg pedig 32 forduló után a 11. helyen áll a Premier League-ben. A klubot korábban az azóta már a Liverpoolban játszó Kerkez Milos is erősítette, míg jelenlegi magyar játékosa, a szintén válogatott Tóth Alex januárban érkezett a Ferencvárostól.

Tóth Alex és Andoni Iraola munkakapcsolata megszűnik  a Bournemouth-ban.

 

Tóth Alex új helyzetbe kerül a Bournemouth csapatában 

A BBC szerint Andoni Iraola visszatérne Spanyolországba, mégpedig az Atlético Bilbao kispadjára, ahol tizenkét év alatt több mint négyszáz meccset játszott, így hiába csábította a Crystal Palace is, ahonnan a szezon végén Oliver Glasner távozik. Iraola döntése, hogy elhagyja a Bournemouth-t, nagy csapás a klub számára, ugyanakkor hozzájárul ahhoz az edzői körforgáshoz, amely ezen a nyáron zajlik majd a Premier League-ben – írja a BBC, amely kiemeli: Iraola kiváló munkát végzett a Bournemouth-nál. Arról még nincsenek hírek, hogy a következő szezonban ki ül le a Bournemouth kispadára, de Tóth Alex új helyzetbe kerül. 

Andoni Iraola: Megtiszteltetés volt az AFC Bournemouth vezetőedzőjének lenni

Bill Foley klubelnök a következőket mondta: – Andoni meghatározó szerepet játszott a klub irányvonalának kialakításában az elmúlt három szezon során. Intenzitást, innovációt és világos filozófiát hozott, amely pályán és pályán kívül is magasabb szintre emelte az AFC Bournemouth-t. Rendkívül hálásak vagyunk neki, mindig szép emlékeket őrzünk majd a közös munkáról, valamint az elért eredményekről.

Andoni Iraola is megszólalt a klub honlapján: – Megtiszteltetés volt az AFC Bournemouth vezetőedzőjének lenni, és büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. Hálás vagyok a játékosoknak és a stábnak, akikkel együtt dolgozhattam, valamint Billnek is, akik mind különlegessé tették az itt töltött időmet. A szurkolóknak pedig köszönöm a fantasztikus támogatást, amit folyamatosan kaptunk – ezért mindig hálás leszek. Úgy érzem, most jött el az ideje, hogy továbblépjek, de a klubhoz mindig nagyszerű emlékek kötnek majd.

A múlt hét végén a Premier League 32. fordulójában a Bournemouth 2-1-es győzelemmel elhozta a három pontot a listavezető Arsenal otthonából:

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

