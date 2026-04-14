Tóth Alex nagy csapással szembesült, a BBC megírta, mi lehet a háttérben + videó

A Bournemouth kedden délután a honlapján jelentette be, hogy Andoni Iraola a nyáron három idény után elhagyja az együttest. A 43 éves spanyol szakember a Rayo Vallecanótól szerződött 2023-ban az angolokhoz, akiket mostanáig 121 találkozón irányított. Vezetésével a csapat előbb a 12., majd a kilencedik helyen végzett, jelenleg pedig 32 forduló után a 11. helyen áll a Premier League-ben. A klubot korábban az azóta már a Liverpoolban játszó Kerkez Milos is erősítette, míg jelenlegi magyar játékosa, a szintén válogatott Tóth Alex januárban érkezett a Ferencvárostól.

Tóth Alex és Andoni Iraola munkakapcsolata megszűnik a Bournemouth-ban. Fotó: Northfoto/Katie Chan

Tóth Alex új helyzetbe kerül a Bournemouth csapatában

A BBC szerint Andoni Iraola visszatérne Spanyolországba, mégpedig az Atlético Bilbao kispadjára, ahol tizenkét év alatt több mint négyszáz meccset játszott, így hiába csábította a Crystal Palace is, ahonnan a szezon végén Oliver Glasner távozik. Iraola döntése, hogy elhagyja a Bournemouth-t, nagy csapás a klub számára, ugyanakkor hozzájárul ahhoz az edzői körforgáshoz, amely ezen a nyáron zajlik majd a Premier League-ben – írja a BBC, amely kiemeli: Iraola kiváló munkát végzett a Bournemouth-nál. Arról még nincsenek hírek, hogy a következő szezonban ki ül le a Bournemouth kispadára, de Tóth Alex új helyzetbe kerül.