Messit is leforrázza a hír, edzője drasztikus döntést hozott a jövőjéről

Tejesen váratlanul tett nagy bejelentést Javier Mascherano. A korábbi középpályás a szezon közben állt fel a kispadról az Inter Miaminál, amellyel történelmet írt. Az argentin szakember barátságos hangnemben búcsúzott az amerikai csapattól, nem tudni, miért dönthetett az azonnali távozás mellett.

Szeretném tudatni mindenkivel, hogy személyes okokból úgy döntöttem, hogy visszaadom az Inter Miami CF-nél vállalt vezetőedzői megbízatásomat.

„Először is szeretném megköszönni a klubnak a belém vetett bizalmat, minden alkalmazottnak, aki a szervezet része a közös erőfeszítésért, de különösen a játékosoknak, akik lehetővé tették számunkra, hogy felejthetetlen pillanatokat éljünk át. Szeretném megköszönni a szurkolóknak és a La Familiának is, mert nélkülük semmi sem jöhetett volna létre. Mindig magammal viszem az első bajnoki címünk emlékét, és bárhol is legyek, továbbra is a legjobbakat kívánom a klubnak a továbbiakban. Nem kétséges, hogy a klub a jövőben is sikereket fog elérni. Egy nagy ölelést küldök nektek, és mindent köszönök” – közölte a hivatalos nyilatkozatát az Inter Miami, ám ebből nem derül ki, mi állhatott a tréner azonnali távozása mögött.

Miért mondott le Javier Mascherano?

A játékosként – Lionel Messi oldalán – világbajnoki ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes argentin történelmet írt Miamiban, első MLS-bajnoki címére vezette a csapatot. Javier Mascherano 67 mérkőzésen irányította a többek között David Beckham tulajdonában lévő klub együttesét. A mostani, naptári alapú idénynek pedig csupán az elején járunk. Szerette volna a világbajnokságra felkészíteni a nyolcszoros aranylabdást.

Az interneten azonnal számos teória látott napvilágot, többek között arról, hogy nem igazoltak megfelelő szintű játékosokat Messi mellé, illetve az argentin egykori játszótársa, Xavi Hernandez érkezhet a kispadra.

Tény, hogy átmenetileg Guillermo Hoyos veszi át az Inter Miami vezetőedzői posztját. Eddig ő volt a sportigazgató, azt a tisztet ezentúl Alberto Marrero, a futballszövetség vezető tisztviselője vette át tőle. Nagy átalakulás zajlik a háttérben, új stadiont is avattak Messiről elnevezett szektorral. Az egyelőre talány, hogy merre tart a már 38 esztendős argentin világsztár köré épített márka, amely eddig igazi amerikai sikertörténet volt.