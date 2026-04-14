Javier MascheranoInter Miami CFlemondás

Messit is leforrázza a hír, edzője drasztikus döntést hozott a jövőjéről

Azonnali hatállyal távozik az Inter Miami vezetőedzője és stábja. Javier Mascherano személyes okokra hivatkozva mondott fel teljesen váratlanul. A Lionel Messit is foglalkoztató amerikai klub a 41 éves argentin tréner irányításával tavaly történelmet írt, megnyerte az MLS-t, azaz az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságot. Egyelőre nem tudni, mi áll az ügy hátterében.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 14. 20:14
Javier Mascherano FORT LAUDERDALE, FLORIDA - DECEMBER 05: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF and head coach Javier Mascherano of Inter Miami CF speak prior to a training session ahead of Audi 2025 MLS Cup Final at Florida Blue Training Center on December
Javier Mascherano (balról a harmadik) robbantotta a bombát Miamiban Fotó: MEGAN BRIGGS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Tejesen váratlanul tett nagy bejelentést Javier Mascherano. A korábbi középpályás a szezon közben állt fel a kispadról az Inter Miaminál, amellyel történelmet írt. Az argentin szakember barátságos hangnemben búcsúzott az amerikai csapattól, nem tudni, miért dönthetett az azonnali távozás mellett.

Javier Mascherano (jobbra) elköszönt Lionel Messitől is. Fotó: AFP

Szeretném tudatni mindenkivel, hogy személyes okokból úgy döntöttem, hogy visszaadom az Inter Miami CF-nél vállalt vezetőedzői megbízatásomat.

„Először is szeretném megköszönni a klubnak a belém vetett bizalmat, minden alkalmazottnak, aki a szervezet része a közös erőfeszítésért, de különösen a játékosoknak, akik lehetővé tették számunkra, hogy felejthetetlen pillanatokat éljünk át. Szeretném megköszönni a szurkolóknak és a La Familiának is, mert nélkülük semmi sem jöhetett volna létre. Mindig magammal viszem az első bajnoki címünk emlékét, és bárhol is legyek, továbbra is a legjobbakat kívánom a klubnak a továbbiakban. Nem kétséges, hogy a klub a jövőben is sikereket fog elérni. Egy nagy ölelést küldök nektek, és mindent köszönök” – közölte a hivatalos nyilatkozatát az Inter Miami, ám ebből nem derül ki, mi állhatott a tréner azonnali távozása mögött. 

Miért mondott le Javier Mascherano?

A játékosként – Lionel Messi oldalán – világbajnoki ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes argentin történelmet írt Miamiban, első MLS-bajnoki címére vezette a csapatot. Javier Mascherano 67 mérkőzésen irányította a többek között David Beckham tulajdonában lévő klub együttesét. A mostani, naptári alapú idénynek pedig csupán az elején járunk. Szerette volna a világbajnokságra felkészíteni a nyolcszoros aranylabdást.

Az interneten azonnal számos teória látott napvilágot, többek között arról, hogy nem igazoltak megfelelő szintű játékosokat Messi mellé, illetve az argentin egykori játszótársa, Xavi Hernandez érkezhet a kispadra.

Tény, hogy átmenetileg Guillermo Hoyos veszi át az Inter Miami vezetőedzői posztját. Eddig ő volt a sportigazgató, azt a tisztet ezentúl Alberto Marrero, a futballszövetség vezető tisztviselője vette át tőle. Nagy átalakulás zajlik a háttérben, új stadiont is avattak Messiről elnevezett szektorral. Az egyelőre talány, hogy merre tart a már 38 esztendős argentin világsztár köré épített márka, amely eddig igazi amerikai sikertörténet volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

