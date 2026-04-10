Keleti Ágnesolimpiatorna

Döbbenetes bejelentést tett az elhunyt magyar olimpiai bajnok gyermeke

Az ötszörös magyar olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes családja váratlan bejelentést tett. A közeli jövőben ugyanis értékesíteni kívánják Keleti Ágnes olimpiai érmeit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 16:35
Keleti Ágnes az olimpiai aranyérmeivel
Keleti Ágnes az olimpiai aranyérmeivel Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Keleti Ágnes sportpályafutása során összesen tíz olimpiai érmet nyert, ebből a tízből öt aranyérem. Az egykori kiváló tornász fia, Rafael Bíró Keleti a Blikknek adott interjújában arról beszélt, hogy ezeket a medálokat a közeli jövőben értékesíteni szeretnék.

Keleti Ágnes
Keleti Ágnes szobra Budapesten. Fotó: Balogh Dávid

Keleti Ágnes érmei vagy múzeumba kerülhetnek vagy gyűjtőkhöz

Nyolc hónappal ezelőtt már szóba került az, hogy mi lehet az érmek sorsa. Akkor Rafael Bíró Keleti így beszélt: „Ez egy hatalmas kincs, hiszen anyukám nemcsak Magyarországon volt ismert, hanem világhírre is szert tett. 

Az lenne az optimális, ha ezek a relikviák Magyarországon, magyar tulajdonban maradnának, de nem vagyunk vagyonosak, muszáj gondolni a nyugdíjaskorunkra.

A helyzet közel háromnegyed év elteltével sem változott meg. Annyi történt, hogy időközben a hagyatéki eljárás befejeződött, ami azt jelenti, hogy az érmek és a díjak sorsáról Keleti Ágnes örökösei, azaz a gyerekei döntenek. A döntés pedig megszületett: eladják ezeket. Hogy erre mikor kerülhet sor, azt most még nem lehet tudni. Az is kiderült, hogy a magyar állam vevőként nem akar ebben az ügyletben részt venni. Keleti Ágnes gyermeke azt reméli, hogy az éremkollekció nem kerül külföldre. „Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciósházhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg” – magyarázta Keleti Ágnes gyermeke. 

Hozzátette: abban az esetben, ha az üzlet létrejön, a közvéleményt értesíteni fogják.

Rafael Bíró Keleti beszélt a héten lezajlott szoboravatásról is. Budapesten a Hild téren leplezték le az édesanyja emlékére emelt szobrot. A fiú elmondása szerint nagyon tetszik neki a műalkotás. Az már kevésbé nyerte el a tetszését, hogy az avatóünnepségen a szervezők nem hívták őt fel a színpadra. Pedig ő volt ott az egyetlen jelen lévő közeli családtag.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.