Döbbenetes bejelentést tett az elhunyt magyar olimpiai bajnok gyermeke

Keleti Ágnes sportpályafutása során összesen tíz olimpiai érmet nyert, ebből a tízből öt aranyérem. Az egykori kiváló tornász fia, Rafael Bíró Keleti a Blikknek adott interjújában arról beszélt, hogy ezeket a medálokat a közeli jövőben értékesíteni szeretnék.
Keleti Ágnes érmei vagy múzeumba kerülhetnek vagy gyűjtőkhöz
Nyolc hónappal ezelőtt már szóba került az, hogy mi lehet az érmek sorsa. Akkor Rafael Bíró Keleti így beszélt: „Ez egy hatalmas kincs, hiszen anyukám nemcsak Magyarországon volt ismert, hanem világhírre is szert tett.
Az lenne az optimális, ha ezek a relikviák Magyarországon, magyar tulajdonban maradnának, de nem vagyunk vagyonosak, muszáj gondolni a nyugdíjaskorunkra.
A helyzet közel háromnegyed év elteltével sem változott meg. Annyi történt, hogy időközben a hagyatéki eljárás befejeződött, ami azt jelenti, hogy az érmek és a díjak sorsáról Keleti Ágnes örökösei, azaz a gyerekei döntenek. A döntés pedig megszületett: eladják ezeket. Hogy erre mikor kerülhet sor, azt most még nem lehet tudni. Az is kiderült, hogy a magyar állam vevőként nem akar ebben az ügyletben részt venni. Keleti Ágnes gyermeke azt reméli, hogy az éremkollekció nem kerül külföldre. „Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciósházhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg” – magyarázta Keleti Ágnes gyermeke.
Hozzátette: abban az esetben, ha az üzlet létrejön, a közvéleményt értesíteni fogják.
Rafael Bíró Keleti beszélt a héten lezajlott szoboravatásról is. Budapesten a Hild téren leplezték le az édesanyja emlékére emelt szobrot. A fiú elmondása szerint nagyon tetszik neki a műalkotás. Az már kevésbé nyerte el a tetszését, hogy az avatóünnepségen a szervezők nem hívták őt fel a színpadra. Pedig ő volt ott az egyetlen jelen lévő közeli családtag.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!