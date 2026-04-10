Döbbenetes bejelentést tett az elhunyt magyar olimpiai bajnok gyermeke

Keleti Ágnes sportpályafutása során összesen tíz olimpiai érmet nyert, ebből a tízből öt aranyérem. Az egykori kiváló tornász fia, Rafael Bíró Keleti a Blikknek adott interjújában arról beszélt, hogy ezeket a medálokat a közeli jövőben értékesíteni szeretnék.

Keleti Ágnes szobra Budapesten. Fotó: Balogh Dávid

Keleti Ágnes érmei vagy múzeumba kerülhetnek vagy gyűjtőkhöz

Nyolc hónappal ezelőtt már szóba került az, hogy mi lehet az érmek sorsa. Akkor Rafael Bíró Keleti így beszélt: „Ez egy hatalmas kincs, hiszen anyukám nemcsak Magyarországon volt ismert, hanem világhírre is szert tett.

Az lenne az optimális, ha ezek a relikviák Magyarországon, magyar tulajdonban maradnának, de nem vagyunk vagyonosak, muszáj gondolni a nyugdíjaskorunkra.

A helyzet közel háromnegyed év elteltével sem változott meg. Annyi történt, hogy időközben a hagyatéki eljárás befejeződött, ami azt jelenti, hogy az érmek és a díjak sorsáról Keleti Ágnes örökösei, azaz a gyerekei döntenek. A döntés pedig megszületett: eladják ezeket. Hogy erre mikor kerülhet sor, azt most még nem lehet tudni. Az is kiderült, hogy a magyar állam vevőként nem akar ebben az ügyletben részt venni. Keleti Ágnes gyermeke azt reméli, hogy az éremkollekció nem kerül külföldre. „Lehet, hogy egy alapítvány lesz a vásárló, de az sem kizárt, hogy egy tehetős magyar. Ha meg nem sikerül, külföldre megy eladásra egy aukciósházhoz árverésre, esetleg egy múzeum veszi meg” – magyarázta Keleti Ágnes gyermeke.

Hozzátette: abban az esetben, ha az üzlet létrejön, a közvéleményt értesíteni fogják.

Rafael Bíró Keleti beszélt a héten lezajlott szoboravatásról is. Budapesten a Hild téren leplezték le az édesanyja emlékére emelt szobrot. A fiú elmondása szerint nagyon tetszik neki a műalkotás. Az már kevésbé nyerte el a tetszését, hogy az avatóünnepségen a szervezők nem hívták őt fel a színpadra. Pedig ő volt ott az egyetlen jelen lévő közeli családtag.