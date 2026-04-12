Klujber Katrin újból megnyílt a magyar női kézilabda-válogatott jelenlegi helyzetéről

Miután március elején a magyar női kézilabda-válogatott kétszer is vereséget szenvedett Dánia ellen, Klujber Katrin a kamerák előtt közölte, hogy „ez így nem mehet tovább", és az FTC-játékosnak azt a reakcióját később Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány próbálta tisztázni. A jelenlegi héten aztán a magyar együttes Törökország és Csehország legyőzésével folytatta az Eurokupa idei kiírását, az eredményeinek köszönhetően pedig bejutott a szeptemberi négyes döntőbe. A csehek elleni szombati, érdi siker után Klujber ismét beszélt a magyar válogatott jelenlegi helyzetéről, és a csapatmunkát illetően ezúttal pozitívabb gondolatai voltak.

Akárcsak Klujber Katrin, Golovin Vlagyimir is elégedettebb lehetett a magyar női kézilabda-válogatott áprilisi eredményeivel, mint a márciusiakkal. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Klujber Katrin és társai ezúttal boldogabbak voltak

– Örülök, hogy a lányokkal meg tudtuk beszélni a dolgokat ezen a héten: úgy álltunk ki mindkét mérkőzésre, hogy megint van egy hetünk, ebből két nap utazás, úgyhogy használjuk ki minden pillanatát, hogy együtt játszhatunk, gyakorlás szempontjából is.

Vidám volt az egész hét, a mérkőzésen is azt csináltuk, amit megbeszéltünk.

Nyilván voltak benne hibák, de belefért, a kitűzött célokat is elértük – mondta Klujber az M4 Sportnak.

A magyar válogatott jobbátlövő két csapattársa is kifejtette véleményét az elmúlt hét összetartásáról.

– Volt egy kisebb hullámvölgyünk, de rengeteget beszéltünk erről. Többet készültünk, egymás között is többet beszéltünk a kézilabdáról, ami nagyon fontos, mert kevés időnk van ilyenkor, szűkös a repertoár, hogy miket tudunk gyakorolni edzéseken. Ilyenkor fontos, hogy beszéljünk erről, megjelent a héten, amit szerettünk volna, ennek nagyon örülök – nyilatkozta Tóvizi Petra.

– Úgy érzem, eddig is egyben voltunk. Legutóbb nagyobb szünet után voltunk újra együtt az összetartáson, megint meg kellett éreznünk egymást, de mivel kevés lehetőségünk van rá, ezért ki kell használnunk, fejben ott kell lennünk minden egyes alkalommal, amikor együtt tudunk készülni. Nagyon jól éreztem magam hét közben is, minden rendben volt – értékelt Kuczora Csenge.

Golovin Vlagyimirnak tetszett, amit látott a magyar női kézilabda-válogatott tagjaitól

A szövetségi kapitány erre a témára nem tért ki, de a csehek elleni találkozóval kapcsolatban összességében elégedetten nyilatkozott, mert látta, hogy a fő terv (a védekezésből lerohanásra való építkezés) a tervek szerint sikerült:

Jól is kezdtünk, de szerintem a nagy akaratnak köszönhetően gyorsabbak voltunk, mint a labda.

Gyorsan kerültünk helyzetbe, és azokat gyorsan akartuk befejezni. Akkor is domináltunk, de a tempós lövések, a ziccerek kimaradtak és gyors gólokat kaptunk – mondta az MTI-nek Golovin Vlagyimir, majd az M4 Sportnak hozzátette: – Amit láttam, az tetszett, akartuk a sikert. Az első félidőben abból alakultak a hibák, hogy gyorsan futottunk és a labda lassabb volt. Kaptunk könnyű gólokat, de összességében rendben vagyunk. Amit akartunk, azt megoldottuk.