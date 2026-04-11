Áll a bál Szegeden: az elzavart klasszis komoly vádakkal állt elő a klub ellen

Váratlan bejelentést tett szombaton az OTP Bank-Pick Szeged, amely a honlapján osztotta meg, hogy szerződést bontott egyik klasszisával, Jim Gottfridssonnal. A válás okairól többet nem közöltek, a tényeket Papp Edward, az igazgatóság elnökének üzenetével egészítették ki: „Céljaink és ambícióink nem változnak. A csapatnak a jövőben is a legmagasabb szintű célokért kell küzdenie. Köszönjük Jim Gottfridsson munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk!”

Jim Gottfridssonnak (középen) szűk egy idény után távoznia kell Szegedről Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztőség

Gottfridsson is üzent

Az Európa-bajnok svéd irányítót nem idézték a közleményben, de Gottfridsson az Instagram-oldalán további részleteket árult el a válásról.

„Megerősítem, hogy az OTP Bank-Pick Szeged egyoldalúan megszüntette hároméves szerződésemet. Mindez bármiféle indoklás nélkül és előzetes egyeztetés nélkül történt, súlyosan megsértve szeretett sportágam írott és íratlan szabályait. Ez annak ellenére történt, hogy minden edzésen és mérkőzésen teljes szívvel küzdöttem a csapatért, maximális odaadással és büszkén viseltem ennek a nagy múltú klubnak a mezét. Itt szerettem volna befejezni profi pályafutásomat. Ebben a csodálatos városban képzeltem el magam és családom közeljövőjét, és pályafutásom utolsó éveit ennek a klubnak akartam szentelni. Csalódottságomat nem lehet szavakba önteni. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen presztízsű klub félreteszi a sportetikai és jogi alapelveket – számomra ismeretlen okok miatt. A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi csapatommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon. Köszönöm a támogatásotokat!”

A 2025 nyarán érkezett Gottfridsson így a tervezett három helyett kevesebb mint egy idényt töltött el Szegeden, amelynek színeiben 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett.