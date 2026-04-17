Az elfelejtett klasszis parádés szabadrúgásáról beszélt az egész világ

Peru inkább hírhedtté vált 1978-ban, mint híressé, pedig az az első csoportkörben derekasan kitett magáért. A csoportjából az első helyen jutott tovább, megelőzve a későbbi ezüstérmes hollandokat, valamint Skóciát és Iránt, a három meccsen hét gólt szerzett, és a játékával is lenyűgözte a világot. Ez a fény elhalványult a labdarúgó-vb második csoportkörében, ahol előbb a braziloktól, majd a lengyelektől is kikapott, végül pedig minden szépet és jót elfeledtetett az utolsó meccs, a házigazda argentinoktól elszenvedett, a mai napig a bundagyanúval körüllengett 6-0-s vereség. Ennek a legnagyobb kárvallottja egy akkor 29 éves klasszis, Teófilo Cubillas volt. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

Az Argentínában rendezett labdarúgó-vb egyik csillaga volt Teófilo Cubillas. Fotó: STAFF/AFP

Cubillas nem az első világbajnokságán vett részt és hívta fel magára a figyelmet. Peru meglepetésre került be az első mexikói világbajnokság tizenhatos mezőnyébe 1970-ben. A futballista egy évvel korábban, húszesztendősen 1969. július 17-én rögtön góllal mutatkozott be a válogatottban, és a brazil szövetségi kapitány, a játékosként kétszeres világbajnok Didi betette őt is a világbajnoki keretbe, amit egyáltalán nem bánt meg.

Csaknem a labdarúgó-vb gólkirálya lett

Világklasszisok sora vonult fel akkor a csapatokban, ezért esett a megérdemeltnél kevesebb figyelem Cubillasra, aki a csapatával együtt nagyszerűen szerepelt: ő mindhárom csoportmeccsen (sorrendben a bolgárok, a marokkóiak és a nyugatnémetek ellen) betalált a kapuba, majd a negyeddöntőben a későbbi világbajnokok brazilokat sem kímélte. Ez a negyeddöntő jelentette a végállomást a várokozáson felül szereplő perui válogatottnak, Cubillas pedig öt góllal zárta azt a világbajnokságot, nála csupán Gerd Müller és Jairzinho volt eredményesebb a tornán.

Nyolc évvel később ezt megismételte Argentínában. A köztes nyolc évben a perui középpályás, aki a hazájában négy periódusban kizárólag az Alianzában futballozott 1966 és 1988 között, felcsapott légiósnak. A Nenének, Kisgyereknek becézett Teófilo Juan Cubillas Arizagát 1972-ben megválasztották Dél-Amerika legjobbjának, 1973-ban egy évet a svájci Baselben futballozott, majd a portugál FC Porto (1974–1977) mezét viselte. Azóta sem lőtt 26 találatánál senki sem többet a perui válogatottban, ráadásul a góljai több mint felét, tizenötöt vb-selejtezőkön, világbajnokságokon, illetve az 1975-ben megnyert, már Copa Américának nevezett dél-amerikai bajnokságon szerezte.