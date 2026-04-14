Luis Enrique csapdát emleget, Slot elismerte, ennél rosszabb már nem lehet

LiverpoolPSGBajnokok LigájaArne SlotLuis Enrique

Egy lépésre van a négy közé jutástól a címvédő a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A PSG 2-0-ra hozta a Liverpool elleni hazai negyeddöntőt, kedd este Angliában próbálja meg befejezni a küldetését. Bár az első mérkőzés képe és az eredmény alapján ez nem tűnhet annyira nehéz feladatnak, abban a két vezetőedző, Arne Slot és Luis Enrique egyetért, hogy az Anfielden meggyűlhet a Paris Saint-Germain baja a Liverpoollal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 5:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző idényben a BL nyolcaddöntőjében akadt egymásra a Liverpool és a PSG. Akkor előbbi számított a favoritnak, miután megnyerte az alapszakaszt, utóbbi pedig éppen hogy túlélte azt. A párharc mégis a franciák fölényét hozta, az angolok jó adag szerencsével nyerték meg az idegenbeli meccset, hogy aztán otthon 1-0-ra kikapjanak, és tizenegyespárbaj után kihulljanak az elit sorozatból. Luis Enrique együttes akkor meg sem állt első Bajnokok Ligája-győzelméig, és azóta sem vett vissza a tempóból. Vezeti a francia ligát, a BL-ben pedig a Monacónak és a Chelsea-nek is óriási pofonokat osztott ki a kieséses szakaszban. 

A Liverpool formáját látva sokan erre számítottak a két csapat idei első találkáján is, amelyet múlt szerdán Párizsban rendeztek. A PSG feltörölte a gyepet az ellenfelével, de ez az eredményben nem mutatkozott meg, hiszen csak 2-0-ra győzött , és ezzel versenyben tartotta a Vörösöket. A kétgólos siker nem életbiztosítás, ezt jól tudják mindkét oldalon. Hétfői sajtótájékoztatóján Szoboszlai Dominik is leszögezte, társaival nem adják fel a harcot , majd ezt a mestere, Arne Slot is megerősítette.

– Hiszünk abban, hogy holnap valami különlegeset érhetünk el. De ehhez rendkívüli teljesítményt kell nyújtanunk, hiszen a BL címvédője az ellenfelünk. Ez nehezebbé, de nem lehetetlenné teszi a feladatot – magyarázta a Liverpool vezetőedzője, aki szerint az Anfield közönségének legalább akkora szerepe lesz, mint a játékosoknak. Abban bízik, hogy a PSG tapasztalt futballistáit is sikerül meglepniük. – Az ellenfél játékosai olyat élnek majd át, amire nem számítanak. Egyrészt jobb teljesítményre tőlünk – bár a javulás várható, mert nehéz lenne még egyszer ugyanolyan szinten játszanunk. Másrészt a szurkolóink hangjára – bízom benne, hogy még hangosabbak lesznek, mint tavaly, pedig már akkor is elképesztőek voltak.

A Liverpool közelmúltbeli lebőgéseit látva jogos a kérdés, hogy mi táplálja Slot továbbjutási reményeit Európa egyik legerősebb csapata ellen. A holland tréner azonban készen állt a válasszal.

Honnan ered a hitem? Hány példát mondjak: egyet, kettőt vagy kétszázat? Az első harmincöt percben az Etihadben számított bárki arra, hogy húsz perccel később már 4-0 lesz az állás? Vagy arra, hogy miután 1-0-ra kikaptunk a Galatasaray otthonában, a hazai meccsen akár nyolc-kilenc gólt is szerezhettünk volna? Annyiszor megmutattuk már, hogy sokkal jobbak tudunk lenni, mint amilyenek a Paris Saint-Germain ellen voltunk – ez nem is kérdés.

Még szombaton, a Fulham ellen is látszott, egy gól hatására mennyire megváltozik egy csapat lendülete. Mi voltunk a jobbak, aztán tíz percig kiegyenlítettebb lett a játék, megszereztük a vezetést, majd tíz perccel később a másodikat is. Egy gól képes megváltoztatni a meccs képét – ez történt negatív értelemben az Etihadben, és pozitívban szombaton az Anfielden – mutatott rá.

Slot továbbá rámutatott, a kinevezése óta elvétve fordult elő, hogy a Liverpool hazai pályán ne rúgott volna legalább két gólt. Ez mind szép és jó, csakhogy az újságírók siettek emlékeztetni a hollandot, hogy legalább ilyen ritka, hogy a PSG nem talál be egy mérkőzésen. Bő három hónapja nem fordult ilyesmi elő a franciákkal, az idényben összesen négyszer. Márpedig ha kedden beveszik az angolok kapuját a vendégek, akkor nem lenne túlzás azt állítani, hogy lehetetlen küldetés előtt áll a Liverpool.

Az biztos, hogy Slot kollégája, Luis Enrique nem iszik előre a medve bőrére. 

Ez a meccs legnagyobb kihívása: nagyon óvatosnak kell lenni. Ez szinte egy csapda. Mindenki azt mondja, hogy simán nyertetek 2-0-ra, és sokkal jobbak voltatok az ellenfélnél. De a dolgok nagyon gyorsan megváltozhatnak. Az állás akár öt perc alatt megfordulhat, a meccs dinamikája, minden megváltozhat. Készen kell állnunk, mert akár az első félidőben is gólt kaphatunk, és nyitott marad a párharc.

A Liverpool biztosan támadni fog, megpróbál gólt szerezni. Nekem viszont gondoskodnom kell arról, hogy a csapatom tisztában legyen azzal, hogy nehézségekkel fog szembesülni. Nem lesz könnyű. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szenvedni fogunk. Mindig nehéz ebben a sorozatban idegenben játszani, különösen egy olyan csapat otthonában, mint a Liverpool. Lehetnek buktatók ebben a meccsben, akár csapdává is. Edzőként meg kell találni az egyensúlyt. Ez csak egy szűk előny, annak ellenére is, hogy az első meccsen jól is játszottunk. Készen állunk arra, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel – nyugtatta meg a francia szurkolókat a spanyol sikeredző.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

(zárójelben az első mérkőzések eredménye)

kedd:

szerda:

  • Arsenal (angol)–Sporting (portugál) 21.00 (1-0)
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (2-1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.