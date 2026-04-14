Luis Enrique csapdát emleget, Slot elismerte, ennél rosszabb már nem lehet

Az előző idényben a BL nyolcaddöntőjében akadt egymásra a Liverpool és a PSG. Akkor előbbi számított a favoritnak, miután megnyerte az alapszakaszt, utóbbi pedig éppen hogy túlélte azt. A párharc mégis a franciák fölényét hozta, az angolok jó adag szerencsével nyerték meg az idegenbeli meccset, hogy aztán otthon 1-0-ra kikapjanak, és tizenegyespárbaj után kihulljanak az elit sorozatból. Luis Enrique együttes akkor meg sem állt első Bajnokok Ligája-győzelméig, és azóta sem vett vissza a tempóból. Vezeti a francia ligát, a BL-ben pedig a Monacónak és a Chelsea-nek is óriási pofonokat osztott ki a kieséses szakaszban.

Slot a rémes párizsi teljesítmény ellenére is bízik a Liverpool továbbjutásában Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool edzője a szurkolók segítségét kéri

A Liverpool formáját látva sokan erre számítottak a két csapat idei első találkáján is, amelyet múlt szerdán Párizsban rendeztek. A PSG feltörölte a gyepet az ellenfelével, de ez az eredményben nem mutatkozott meg, hiszen csak 2-0-ra győzött , és ezzel versenyben tartotta a Vörösöket. A kétgólos siker nem életbiztosítás, ezt jól tudják mindkét oldalon. Hétfői sajtótájékoztatóján Szoboszlai Dominik is leszögezte, társaival nem adják fel a harcot , majd ezt a mestere, Arne Slot is megerősítette.

– Hiszünk abban, hogy holnap valami különlegeset érhetünk el. De ehhez rendkívüli teljesítményt kell nyújtanunk, hiszen a BL címvédője az ellenfelünk. Ez nehezebbé, de nem lehetetlenné teszi a feladatot – magyarázta a Liverpool vezetőedzője, aki szerint az Anfield közönségének legalább akkora szerepe lesz, mint a játékosoknak. Abban bízik, hogy a PSG tapasztalt futballistáit is sikerül meglepniük. – Az ellenfél játékosai olyat élnek majd át, amire nem számítanak. Egyrészt jobb teljesítményre tőlünk – bár a javulás várható, mert nehéz lenne még egyszer ugyanolyan szinten játszanunk. Másrészt a szurkolóink hangjára – bízom benne, hogy még hangosabbak lesznek, mint tavaly, pedig már akkor is elképesztőek voltak.

A Liverpool közelmúltbeli lebőgéseit látva jogos a kérdés, hogy mi táplálja Slot továbbjutási reményeit Európa egyik legerősebb csapata ellen. A holland tréner azonban készen állt a válasszal.

Honnan ered a hitem? Hány példát mondjak: egyet, kettőt vagy kétszázat? Az első harmincöt percben az Etihadben számított bárki arra, hogy húsz perccel később már 4-0 lesz az állás? Vagy arra, hogy miután 1-0-ra kikaptunk a Galatasaray otthonában, a hazai meccsen akár nyolc-kilenc gólt is szerezhettünk volna? Annyiszor megmutattuk már, hogy sokkal jobbak tudunk lenni, mint amilyenek a Paris Saint-Germain ellen voltunk – ez nem is kérdés.

Még szombaton, a Fulham ellen is látszott, egy gól hatására mennyire megváltozik egy csapat lendülete. Mi voltunk a jobbak, aztán tíz percig kiegyenlítettebb lett a játék, megszereztük a vezetést, majd tíz perccel később a másodikat is. Egy gól képes megváltoztatni a meccs képét – ez történt negatív értelemben az Etihadben, és pozitívban szombaton az Anfielden – mutatott rá.