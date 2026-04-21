Michelisz döntött a jövőjéről, nagy bejelentést tett a magyar világbajnok

Lassan április végéhez közeledve itt volt az ideje, hogy kiderüljön, hol folytatja a versenyzést Michelisz Norbert. A magyar autósport első világbajnoka, aki 2019-ben ért fel a világ tetejére az akkor még FIA WTCR néven futó bajnokságban, azóta már két újabb bajnoki címet is szerzett a napjainkban az FIA TCR World Tour nevet viselő sorozatban 2023-ban és 2024-ben. Michelisz a tavalyi idényben a nyolcadik helyen zárta a bajnokságot, de a jelek szerint nem volt kérdés, hogy a Hyundai vele folytatja.

A dél-koreai márka 2018 óta vesz részt a túraautózás csúcskategóriájában, Michelisz akkor igazolt hozzájuk a Hondától, amellyel 2017-ben hajszál híján lemaradt a világbajnoki címről. A magyar autóversenyző a három bajnoki címével a Hyundai legeredményesebb versenyzője. Csapattársa – akárcsak az elmúlt négy évben – a spanyol Mikel Azcona lesz, aki 2022-ben szerzett bajnoki címet.

A Hyundai az előző idényben három állandó versenyzővel indult, ám az argentin Néstor Girolami ezúttal nem kapott szerződést, így Michelisz és Azcona ketten maradtak a 2026-os szezonra.

Michelisz Norbert szavaiból kitűnik, hogy a Hyundai sikeres tesztidőszakon van túl, ami alatt az Elantra N TCR versenyautót sikerült újra olyan versenyképes szintre hozni, hogy a bajnoki cím lehet a célkitűzés.

Michelisz: Úgy érzem magam, mint gyerekként karácsony előtt

– Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben – fogalmazott Michelisz a bejelentés kapcsán. – Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam.

Hozzátette:

Továbbra is Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket.

Az FIA TCR World Tour, vagyis a túraautó-világsorozat új idénye májusban Olaszországban rajtol, és nyolc versenyhétvégéből, egyúttal húsz futamból áll majd.