Rendkívüli

Michelisz döntött a jövőjéről, nagy bejelentést tett a magyar világbajnok

Nagy volt a csend Michelisz Norbert körül – egészen mostanáig. A magyar autósport első és a mai napig egyetlen világbajnoka bejelentette, hogy hol folytatja a versenyzést a 2026-os szezonban. Michelisz kitart a sikerrecept mellett: a Hyundai Motorsport színeiben versenyez a 2026-os szezonban is, amellyel már három bajnoki címet szerzett a túraautózás csúcskategóriájában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 11:10
A világbajnok magyar autóversenyző nem vált csapatot és bajnokságot sem: Michelisz 2026-ban is a Huyndai színeiben indul az FIA TCR World Tourban. Fotó: Vincent Thuillier
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lassan április végéhez közeledve itt volt az ideje, hogy kiderüljön, hol folytatja a versenyzést Michelisz Norbert. A magyar autósport első világbajnoka, aki 2019-ben ért fel a világ tetejére az akkor még FIA WTCR néven futó bajnokságban, azóta már két újabb bajnoki címet is szerzett a napjainkban az FIA TCR World Tour nevet viselő sorozatban 2023-ban és 2024-ben. Michelisz a tavalyi idényben a nyolcadik helyen zárta a bajnokságot, de a jelek szerint nem volt kérdés, hogy a Hyundai vele folytatja.

Michelisz Norbert a 2026-os idényben is a Hyundai versenyzője lesz az FIA TCR World Tourban.

A dél-koreai márka 2018 óta vesz részt a túraautózás csúcskategóriájában, Michelisz akkor igazolt hozzájuk a Hondától, amellyel 2017-ben hajszál híján lemaradt a világbajnoki címről. A magyar autóversenyző a három bajnoki címével a Hyundai legeredményesebb versenyzője. Csapattársa – akárcsak az elmúlt négy évben – a spanyol Mikel Azcona lesz, aki 2022-ben szerzett bajnoki címet.

A Hyundai az előző idényben három állandó versenyzővel indult, ám az argentin Néstor Girolami ezúttal nem kapott szerződést, így Michelisz és Azcona ketten maradtak a 2026-os szezonra.

Michelisz Norbert szavaiból kitűnik, hogy a Hyundai sikeres tesztidőszakon van túl, ami alatt az Elantra N TCR versenyautót sikerült újra olyan versenyképes szintre hozni, hogy a bajnoki cím lehet a célkitűzés.

Michelisz: Úgy érzem magam, mint gyerekként karácsony előtt

– Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben – fogalmazott Michelisz a bejelentés kapcsán. – Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam.

Hozzátette:

Továbbra is Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket.

Az FIA TCR World Tour, vagyis a túraautó-világsorozat új idénye májusban Olaszországban rajtol, és nyolc versenyhétvégéből, egyúttal húsz futamból áll majd.

FIA TCR World Tour 2026-os versenynaptár:

  • Olaszország, Misano, május 8–10.
  • Spanyolország, Valencia, június 12–14.
  • Franciaország, Paul Ricard, július 4–5.
  • Portugália, Vila Real, július 11–12.
  • Dél-Korea, Inje, október 2–4.
  • Kína, Tianfu, október 16–18.
  • Kína, Zhuzhou, október 23–25.
  • Makaó november 19–22.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.