Milák Kristóf visszatér, de nem úgy, ahogy arra sokan számítottak

Milák Kristóf öt számban nevezett az úszók szerdán kezdődő soproni országos bajnokságára. A kétszeres olimpiai bajnok Milák a tavalyi országos bajnokságon versenyzett legutóbb. A 2025-ös ob-val ellentétben idén nem lesz összecsapás közte és Kós Hubert között.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 6:05
Milák Kristóf öt számban nevezett az úszó ob-re, amelyen Kós Hubert idén nem indul Fotó: AFP/Sebastien Bozon
Letelt a határidő, végleges a szerdán kezdődő úszó országos bajnokság nevezési listája. Azt már tudtuk egy ideje, hogy olimpiai bajnokaink közül Kós Hubert ezúttal nem indul az ob-n , Milák Kristóf neve viszont az utolsó órákban felkerült a nevezési listára. A kétszeres olimpiai aranyérmes Milák a tavalyi országos bajnokság után versenyez újra.

Milák Kristóf a párizsi olimpián 100 pillangón nyert, ebben a számban is indul az idei úszó ob-n
Milák Kristóf a párizsi olimpián 100 pillangón nyert, ebben a számban is indul az idei úszó ob-n Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Milák Kristóf formájáról sokat nem tudhatunk, a Nemzeti Sport alapján 200 pillangón 1:55-ös időt vár magától.

Milyen számokban indul Milák Kristóf?

Az már biztos, hogy Milák a nevezéssel meglepőt húzott: a vártakkal ellentétben nem hat, csak öt számot (50, 100 és 200 pillangó, 50 és 100 gyors) vállal az országos bajnokságon.

Kós Hubert hiányában Milák Kristóf leginkább várt versenye a 100 gyors lehet, amelyben ő tartja az országos csúcsot, de Németh Nándor volt nagyon közel két éve az olimpiai dobogóhoz.

 

A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu