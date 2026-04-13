Milák Kristóf visszatér, de nem úgy, ahogy arra sokan számítottak

Letelt a határidő, végleges a szerdán kezdődő úszó országos bajnokság nevezési listája. Azt már tudtuk egy ideje, hogy olimpiai bajnokaink közül Kós Hubert ezúttal nem indul az ob-n , Milák Kristóf neve viszont az utolsó órákban felkerült a nevezési listára. A kétszeres olimpiai aranyérmes Milák a tavalyi országos bajnokság után versenyez újra.

Milák Kristóf a párizsi olimpián 100 pillangón nyert, ebben a számban is indul az idei úszó ob-n

Milák Kristóf formájáról sokat nem tudhatunk, a Nemzeti Sport alapján 200 pillangón 1:55-ös időt vár magától.

Milyen számokban indul Milák Kristóf?

Az már biztos, hogy Milák a nevezéssel meglepőt húzott: a vártakkal ellentétben nem hat, csak öt számot (50, 100 és 200 pillangó, 50 és 100 gyors) vállal az országos bajnokságon.