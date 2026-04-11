Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Női kézilabda-válogatottEurokupacseh válogatott

Egy sima sikerrel négyes döntőben a magyar válogatott

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott négyes döntőbe jutott az Eurokupában azzal, hogy szombaton Érden 30-22-re nyert Csehország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 20:06
Klujber Katrin (jobbra) és a cseh Patricie Wizurová Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese kétpontos előny birtokában és kedvező egymás elleni eredménnyel a zsebében fogadta az Érd Arénában a cseh csapatot. Kényelmes helyzetben volt a továbbjutást illetően, októberben Prágában ugyanis 31-20-ra múlta felül ellenfelét. A szombati találkozóra a kapus, Bukovszky Anna és a nemzeti csapatban szerdán a törökök ellen bemutatkozott beálló, Juhász Kata maradt ki a keretből. A mérkőzés kezdete előtt a mérföldkőhöz érkezett Kuczora Csengét köszöntötték, aki már 75 alkalommal öltötte fel a nemzeti csapat mezét.

Simon Petráékat nem tudták visszafogni a csehek, simán győzött a női kézilabda-válogatott
Simon Petráékat nem tudták visszafogni a csehek, simán győzött a női kézilabda-válogatott Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Szemerey Zsófi védése és a csapatkapitány Klujber Katrin hétméterese indította a mérkőzést, nyolc perc elteltével 6-2 volt a házigazda előnye. A kapusteljesítményt illetően jobban indult az összecsapás magyar szempontból, amikor azonban Patricie Wizurová elkapta a fonalat, két védést is bemutatott egymás után. Ennek és a pontatlan magyar előkészítéseknek is köszönhetően 7-6-ra zárkózott Csehország, derült ki az MTI tudósításából.

Támadásban Klujber volt a magyar vezér, 12 perc alatt négyszer talált be, a hazai gólok felét jegyezte ekkor. Az első félidő derekára nőtt a hibák száma és kétszer is emberelőnyben játszhattak a vendégek, akik 9-9-nél egyenlítettek. Innen viszont stabil védekezéssel és gyors gólokkal négyes szériát indított a Golovin-csapat, amelynek kapujában Szemerey ötvenszázalékos hatékonysággal védett.

Meglépett a csehektől a női kézilabda-válogatott

A remeklő hálóőrt arcon találta a csehek balszélsője, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy hétméterest hárítson. Cseh részről Anna Franková bokája szorult ápolásra, miközben 15-9 állt már az eredményjelzőn az ebben az időszakban szinte folyamatosan emberhátrányban kézilabdázó magyar válogatott javára. A szünetben a kiállítások száma hat, illetve nulla, míg a különbség három találat volt, a csehek a pihenő előtti fél percben két üres kapus gólt is szereztek.

A második félidőt Janurik Kinga kezdte a kapuban, a magyar válogatott pedig az addigi legnagyobb különbséget kialakítva távolodott el egy hétgólos sorozattal, a csehek közel nyolc percig nem találtak be. Ezzel el is döntötte a meccset a nemzeti csapat, amely 26-16-nál már tíz találattal vezetett a 44. percben. A hajrára az addig kevesebb játéklehetőséget kapott kerettagok voltak a pályán hazai részről, ám így is könnyedén tíz gól környékén tartotta előnyét a magyar válogatott, amely az utolsó percben kettős emberelőnyben játszott. Szemerey tíz, Janurik hét lövést hárított. A Szombathely cseh jobbátlövője, Valerie Smetková öt gólt szerzett.

Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.

Női Eurokupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, 2. csoport:

  • Magyarország–Csehország 30-22 (16-13)

Érd, 1848 néző, v.: Jovcsev, Joncsev (bolgárok)

a magyar gólszerzők: Klujber 8, Kuczora 6, Márton, Falusi-Udvardi, Vámos 3-3, Tóvizi 2, Simon, Szmolek, Faragó Lea, Csíkos, Petrus 1-1

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Dánia 10 pont/5 mérkőzés, 2. (és továbbjutott) Magyarország 8/6, 3. Csehország 4/6, 4. Törökország 0/5

A csoport küzdelmeit lezáró Dánia–Törökország mérkőzést vasárnap rendezik, a négyes döntő pedig szeptember második felében lesz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.