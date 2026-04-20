Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba a liverpooli jövőjéről – mire vár a klub?

A Liverpool magyar középpályása helyzetjelentést adott arról, hogyan állnak a tárgyalások az új szerződéséről. A Liverpool Echo cikke szerint Szoboszlai Dominik az Everton elleni 2-1-es győzelem után jelezte, hogy hosszú távon is a klubnál képzeli el a jövőjét, ugyanakkor elismerte, hogy a háttérben zajló szerződési tárgyalásokban nem történt előrelépés.

A lap hozzáteszi, hogy az Esterházy Mátyás vezette EM Sports menedzserei az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytattak a Liverpool vezetőségével Szoboszlai új szerződésről. A magyar válogatott csapatkapitányának jelenlegi megállapodása 2028-ig szól a klubbal.

Szoboszlai Dominik maradna, a Liverpool térfelén pattog a labda

A Liverpool szeretné hosszabb távon is magához kötni a 25 éves középpályást, aki sokat fejlődött a három angliai éve alatt. De a egyesség a jelek szerint még messze van.

– Nincs igazán előrelépés – ismerte el Szoboszlai a szerződését érintő tárgyalásokról. – Nem tudok semmi újat mondani a szerződésről. Még sok meccs van hátra, és most erre koncentrálok. A jelenlegi szerződésem 2028-ig szól, szóval minden nap, minden héten készen állok.

Természetesen hosszú távon itt képzelem el magam, de ahogy mondtam, ez már nem igazán az én kezemben van.

Szeretek itt lenni, ezt már sokszor elmondtam. Szeretem a szurkolókat, és nagyon jól érzem itt magam. A családom is boldog. Teljesen nyugodt vagyok. Még öt meccs van hátra. Pihenni fogok egy nagyot a válogatott meccsei után. Aztán meglátjuk – mondta Szoboszlai Dominik.

Az Everton legyőzése sokat jelent, de a Bajnokok Ligája-indulás a cél

Szoboszlai gólpasszt adott Virgil van Dijk győztes gólja előtt az Everton otthonában, így a Liverpool a 100. percben szerzett találattal megnyerte az első Mersey-parti derbit a városi rivális új stadionjában.

– Fantasztikus érzés volt. Sok szögletünk és helyzetünk volt, ahogy nekik is. De így, az utolsó pillanatban megnyerni egy derbit, ennél többet nem is kívánhattunk volna – fogalmazott Szoboszlai. – Örültünk a három pont miatt, de a szurkolók miatt is, mert tudjuk, mit jelent ez nekik, és nekünk is sokat jelent a derbi megnyerése.

A győzelem után a Liverpool az ötödik helyen áll, hét ponttal megelőzve a Chelsea-t a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyért folytatott harcban. A két csapat májusban találkozik az Anfielden.

– Egy győzelem mindig javít a hangulaton, de a földön kell maradnunk, és minden nap keményen kell dolgoznunk. Harcolnunk kell a Bajnokok Ligája-helyekért, és nehéz meccsek várnak ránk – zárta szavait Szoboszlai.