Szoboszlai haját ráncigálta, sírva is fakadt ellene, Manchesterben kiborultak miatta

Úgy győzte le a Liverpool 2-1-re az Evertont idegenben a városi rangadón, hogy Szoboszlai Dominik a 100. Premier League-meccsén a 100. percben adott győztes gólpasszt Virgil van Dijknak. A magyar középpályás a meccs végén hős lett, de az első félidőben még áldozat volt – Iliman Ndiaye áldozata.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool győzelmet ünnepelt az Everton ellen, de a haját ráncigáló ellenfél megúszta a piros lapot

Az Everton szenegáli válogatott szélsője a 27. percben, még 0-0-s állásnál gólt szerzett a Liverpool ellen, de akkor már a pályán sem kellett volna lennie. Egy perccel korábban ugyanis túl agresszív volt egy Szoboszlai elleni párharcban, amely során megráncigálta a Liverpool nyolcasának a copfba kötött haját.

Miért nem járt piros lap Szoboszlai hajának a ráncigálásáért?

Ezt a kérdést Angliában most főleg a Manchester United szurkolói teszik fel, ugyanis néhány nappal ezelőtt az ő játékosuk, Lisandro Martínez az ellenfél hajának a meghúzása miatt kapott piros lapot. A manchesteriek argentin védője múlt hétfőn Leeds United ellen 2-1-re elveszített meccsen Dominic Calvert-Lewin haját húzta meg, ami után a VAR jelzésére a bíró kiállította őt.

A Szoboszlai ellen elkövetett hajhúzás miatt azonban nem járt piros lap Ndiayének, sőt még sárga sem, amit a magyar játékos kifogásolt is Kavanagh játékvezetőnél a mérkőzésen.

Egy perccel később ugye Ndiaye gólt lőtt a Liverpool ellen, de a találatát les miatt végül nem adták meg, aztán újabb két perc elteltével Mohamed Szalah góljával Szoboszlaiék szerezték meg a vezetést.

Még Manchesterben is kiakadtak azon, hogy nem járt piros lap Szoboszlai hajának a meghúzásáért:

Szoboszlai gets his hair pulled by Ndiaye, no red card. Not even a yellow card. Guess the rules only apply if you’re Martínez or a player wearing a wearing a Manchester United shirt. 🤔



Iliman Ndiaye sérülése miatt korábban Szoboszlai lett a bűnbak

Érdekesség, hogy nem a mostani volt az első eset, amikor Ndiaye és Szoboszlai párharcában piros lapot követeltek az egyik játékosnak. Még az előző idényben, tavaly februárban ugyancsak az Everton otthonában játszott egymással a két csapat, amikor 2-2 lett a végeredmény, és nevetséges vádakkal illették Szoboszlait.

Történt, hogy Ndiaye az első félidő közepén súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, miközben Szoboszlai mellett vezette a labdát. A felvételeken jól látható, hogy a magyar játékos egy picit megzavarta a szenegáli támadót, éppen csak elérve annak felkarját, miközben Ndiaye hatalmasat rúgott a földbe, majd az ápolást követően sírva sántikált le a pályáról.