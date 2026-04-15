Szoboszlai DominikBajnokok LigájaLiverpool FC

Szoboszlai fájdalmas magánya: teljesen összetörve állt a Liverpool-szurkolók elé

A Liverpool hazai pályán is 2-0-ra kikapott a PSG-től, így 4-0-s összesítéssel esett ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő ellen. Szoboszlai Dominik az arcát a kezeibe temetve, teljesen magéba zuhanva, magányosan állt a Liverpool szurkolói elé. A balhé után a vereség fájdalma újra összehozhatja őt a drukkerekkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 7:58
Szoboszlai Dominik egymásra talált a Liverpool szurkolóval a PSG elleni vereség fájdalmában Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik nagyon akart bizonyítani a PSG elleni BL-visszavágón azok után, hogy a Liverpool szurkolói megorroltak rá. Még a franciák elleni keddi meccs előtt is az volt a téma, ami másfél héttel korábban történt, amikor a Liverpool sima, 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az FA-kupában.

Fotó: AFP

Akkor Szoboszlait elragadták az érzelmei, és csalódottságában mintha saját csapata szurkolóival viaskodott volna, nekik mutogatott. Ezt persze Liverpoolban, annál a klubnál, amelyet a szurkolói miatt csodálnak a leginkább szerte a világon, nem nézték jó szemmel.

Elnézést kérek a félreértés miatt, a szurkolók is érezhetik, hogy nem látom magam náluk különbnek, pontosan ugyanúgy érzek, mint ők

– Szoboszlai így kért bocsánatot a drukkerektől a PSG elleni meccs előtt.

 

Szoboszlai és a Liverpool szurkolói fájdalmukban találtak egymásra

A magyar középpályás a PSG elleni vereség után bizonyította, hogy az ugyanúgy fáj neki, mint a szurkolóknak. A lefújást követően Szoboszlai az arcát a kezeibe temetve, jól láthatóan magába zuhanva állt a Liverpool kemény magja, a Kop elé a pályán.

Ráadásul tette ezt egyedül, magányosan, miközben csapattársai másfelé lézengtek. Szoboszlai hosszan állt a Liverpool szurkolói előtt, és fájdalmában megtapsolta őket, akik viszonozva a gesztust énekeltek neki.

A BL-ből való kieséssel Szoboszlai nagy álma is összetört: nem jutott el a Liverpoollal a budapesti döntőbe, amelyet a Puskás Arénában rendeznek majd.

Videón Szoboszlai és a Liverpool-szurkolók egymásra találása:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
