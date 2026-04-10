Vágner László ítéletei után felgyújtották a kameruni fővárost

Kamerun–Chile. Lássuk be, nem az a párosítás, amely miatt az egész világ izgalomba jön. Az 1998-as világbajnokságon a B csoport 3. fordulójában, Nantes-ben rendezték meg ezt az összecsapást, amely óriási téttel bírt. A kezdés előtt ugyanis mindkét csapat, Kamerun és Chile is továbbjuthatott volna. A FIFA játékvezetői testülete erre a mérkőzésre a magyar Vágner Lászlót delegálta.

Vágner László megérkezik a kameruni és chilei csapat meccsére. Fotó: AFP

Vágner László nem lépett Puhl Sándor nyomdokaiba

1998-ban a magyar futballjáték-vezetők ázsiója kissé magasabban volt, mint manapság. Az 1994-es világbajnoki döntőt Puhl Sándor vezette, ő azonban nem ismételhetett, mert „nem jutott ki” a következő tornára. Magyarországot a civilben katonatiszt Vágner László képviselte, akinek a képességei hasonlóan jók voltak, még akkor is, ha a FIFA és a UEFA nem foglalkoztatta őt annyit, mint Puhl Sándort.

Vágner Lászlónak nem ez volt az első meccse az 1988-as világbajnokságon, mert a csoportmeccsek második fordulójában ő vezette a Skócia–Norvégia (1-1) összecsapást Bordeaux-ban.

Méghozzá igen jól vezette, így nem véletlen, hogy a FIFA játékvezető-küldői a rázósnak ígérkező meccsre, Kamerun és Chile összecsapására is őt küldték.

A kezdés előtt nem lehetett sejteni, hogy ez a mérkőzés a focivébék egyik legviharosabb összecsapása lesz.

A meccs: XVI. labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 3. forduló: Kamerun–Chile 1-1 (0-1)

Nantes, 40 ezer néző. Vezette: Vágner László. Kamerun: Songo’o – Song, Mahouvé, Njanka, Womé – Olembé (Angibeaud, 68.), Pensée, Ndo (Lauren, 83.), Job (Tchami, 73.) – Omam-Biyik, M’Boma.

Chile: Tapia – Fuentes, Villarroel (Cornejo, 70.), Margas, Reyes – Rojas (Mi. Ramírez, 77.), Acuna, Parraguez, Sierra (Estay, 70.) – Zamorano, Salas. Gól: Sierra (21.), M’Boma (56.).

Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni a történteket: Vágner László két kamerunit kiállított, és kétszer nem ítélt gólt, amikor az afrikai csapat játékosai az ellenfél kapujába juttatták a labdát. Ennél azonban sokkal több minden történt ezen a szó szerinti összecsapáson.

A két csapat – különösen a második félidőben – nem a játékkal, hanem egymás agyonrúgásával volt elfoglalva.

A kameruni Rigobert Bahanag Song kiállítása nem volt kérdés. Nagyon durva szabálytalanságért kapta az első sárga lapját a 8. percben. Az 52. percben belekönyökölt Salas arcába, ezért kapta a piros lapot. Song egyébként nem a minden körülmények között megőrzött hidegvéréről és sportszerűségéről volt ismert, ugyanis azzal vonult be a történelembe, hogy első játékosként kapott két világbajnokságon is piros lapot. A 89. percben Lauren Etame csúnyán rátartott Salas térdére, ezért kellett neki is hamarabb az öltözőbe menni társainál. Ő hét perc játék után követett el piros lapot érő szabálytalanságot, és ez is sok mindent elárul.