vb 1998

Vágner László ítéletei után felgyújtották a kameruni fővárost

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A harminchetedik részben azt meséljük el, amikor egy magyar bíró, Vágner László miatt lángba borult a kameruni főváros. 1998, Franciaország, a két mérkőző csapat pedig Kamerun és Chile.

Lantos Gábor
2026. 04. 10. 5:45
Vágner László munkában a kameruni és a chilei csapat összecsapásán az 1998-as labdarúgó-világbajnokságon Fotó: AFP
Kamerun–Chile. Lássuk be, nem az a párosítás, amely miatt az egész világ izgalomba jön. Az 1998-as világbajnokságon a B csoport 3. fordulójában, Nantes-ben rendezték meg ezt az összecsapást, amely óriási téttel bírt. A kezdés előtt ugyanis mindkét csapat, Kamerun és Chile is továbbjuthatott volna. A FIFA játékvezetői testülete erre a mérkőzésre a magyar Vágner Lászlót delegálta.

Vágner László
Vágner László megérkezik a kameruni és chilei csapat meccsére. Fotó: AFP

Vágner László nem lépett Puhl Sándor nyomdokaiba

1998-ban a magyar futballjáték-vezetők ázsiója kissé magasabban volt, mint manapság. Az 1994-es világbajnoki döntőt Puhl Sándor vezette, ő azonban nem ismételhetett, mert „nem jutott ki” a következő tornára. Magyarországot a civilben katonatiszt Vágner László képviselte, akinek a képességei hasonlóan jók voltak, még akkor is, ha a FIFA és a UEFA nem foglalkoztatta őt annyit, mint Puhl Sándort. 

Vágner Lászlónak nem ez volt az első meccse az 1988-as világbajnokságon, mert a csoportmeccsek második fordulójában ő vezette a Skócia–Norvégia (1-1) összecsapást Bordeaux-ban. 

Méghozzá igen jól vezette, így nem véletlen, hogy a FIFA játékvezető-küldői a rázósnak ígérkező meccsre, Kamerun és Chile összecsapására is őt küldték.

A kezdés előtt nem lehetett sejteni, hogy ez a mérkőzés a focivébék egyik legviharosabb összecsapása lesz.

A meccs:

XVI. labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 3. forduló: Kamerun–Chile 1-1 (0-1)
Nantes, 40 ezer néző. Vezette: Vágner László.

Kamerun: Songo’o – Song, Mahouvé, Njanka, Womé – Olembé (Angibeaud, 68.), Pensée, Ndo (Lauren, 83.), Job (Tchami, 73.) – Omam-Biyik, M’Boma.
Chile: Tapia – Fuentes, Villarroel (Cornejo, 70.), Margas, Reyes – Rojas (Mi. Ramírez, 77.), Acuna, Parraguez, Sierra (Estay, 70.) – Zamorano, Salas.

Gól: Sierra (21.), M’Boma (56.).

Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni a történteket: Vágner László két kamerunit kiállított, és kétszer nem ítélt gólt, amikor az afrikai csapat játékosai az ellenfél kapujába juttatták a labdát. Ennél azonban sokkal több minden történt ezen a szó szerinti összecsapáson.

A két csapat – különösen a második félidőben – nem a játékkal, hanem egymás agyonrúgásával volt elfoglalva.

A kameruni Rigobert Bahanag Song kiállítása nem volt kérdés. Nagyon durva szabálytalanságért kapta az első sárga lapját a 8. percben. Az 52. percben belekönyökölt Salas arcába, ezért kapta a piros lapot. Song egyébként nem a minden körülmények között megőrzött hidegvéréről és sportszerűségéről volt ismert, ugyanis azzal vonult be a történelembe, hogy első játékosként kapott két világbajnokságon is piros lapot. A 89. percben Lauren Etame csúnyán rátartott Salas térdére, ezért kellett neki is hamarabb az öltözőbe menni társainál. Ő hét perc játék után követett el piros lapot érő szabálytalanságot, és ez is sok mindent elárul.

Egy meg nem adott gól lett Kamerun végzete

Most pedig jöjjenek a meg nem adott gólok. A kameruni Omam-Biyik kétszer betalált a chilei kapuba, először egyértelműen lesről, erről nem is érdemes beszélni. 

A másik eset már vitathatóbb, mert úgy került hozzá a labda, hogy a passz előtt Vágner szerint M’Boma szabálytalankodott Reyesszel szemben.

Ám ez olyan szituáció volt, hogy tíz bíróból öt megadja a gólt, öt nem. Vágner nem adta meg, és ez döntötte el, hogy melyik csapat folytathatta a legjobb 16 között.

Vágner László nem lett népszerű ember Kamerunban. Fotó: AFP

Várható volt, hogy a mérkőzés lefújásával ez a meccs nem ér véget. A cirkusz a nantes-i stadionban a sajtótájékoztatón folytatódott.  A kameruniak francia edzője, Claude Le Roy rögtön a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nekitámadt Vágnernek: „Egyszerűen nem értem, hogy a magyar bíró miért nem adta meg Omam-Biyik második félidei gólját, amelyet semmilyen szabálytalanság nem előzött meg. 

Ez egyszerűen rettenetes. Ha ez a labdarúgás nevű sport, akkor remélem, hogy Joseph Blatter végignézte a mérkőzést.

Saját bevallása szerint másnap ő is többször végignézte az ominózus jeleneteket, és ezt követően azt mondta, hogy örökre el kellene tiltani Vágnert.

Ellenben Jozef Marko, az UEFA Játékvezetői Bizottságának szlovák tagja egyetlen hibát sem látott a játékvezetésben. A szlovák szakember így értékelt: „A meccsen a taktikázás, szimulálás és a szabálytalanságok játszották a főszerepet, mert a csapatok élet-halál harcot vívtak a továbbjutásért. Csapkodó játékot, koncepció nélkül rohanó csapatokat láthattunk egy nagyon nehéz mérkőzésen. Vágner úrnak itt összehasonlíthatatlanul több dolga akadt, mint előző meccsén, ám fantasztikus erőnlétének köszönhetően közelről ítélte meg a szabálytalanságokat, 

kijelenthetem, hogy senki más nem oldotta volna meg jobban ennek a találkozónak a dirigálását.

A két piros lap ellenére sem lehet azt mondani, hogy brutális meccs volt, de ezúttal benne volt a játékban a két kiállítás. Nem tudok olyan szituációt említeni, amelynél nagyot hibázott volna a játékvezető, egyedül a kameruniak második meg nem adott góljáról nem merek állást foglalni, mert a televízió közvetítése alapján nem lehetett megállapítani, hogy milyen szabálytalanság előzte meg a találatot.”

Vágner László ítéletei után lángba borult a kameruni főváros

A találkozó után az emberek az utcára tódultak, és már-már forradalmi hangulatban törtek-zúztak. A fővárosban, Yaoundéban több száz fékezhetetlen szurkoló kövekkel és üvegekkel dobálta meg a külföldiek házait, szétverték a kocsijaikat. Olyanokat kiabáltak, hogy a fehér emberek nem szeretik a feketéket. 

Egy külföldiek által használt bevásárlóközpont parkolójában tömegverekedésre került sor, a rendőrség vízágyúkkal és gumibotokkal oszlatta szét a tömeget.

Az európaiak által lakott városrészekben a biztonsági szervek alakulatait készültségbe helyezték. Olyan jelenetek szemtanúi lehettek a világ híradóinak nézői, melyeket egy forradalom, lokális háború idején szoktak látni. És ami a nemzetközi diplomácia világában kicsit szokatlan, az ország sportminisztere, Joseph Owona is érzelmektől fűtött nyilatkozatot adott: „A bírók eddig is ellenünk fújtak, de most tették fel a koronát a ténykedésükre. 

Nemcsak kiállították a játékosainkat, de két szabályos gólunkat sem adták meg.

A kameruni szövetség egyébként Vágner példás megbüntetését és anyagi kárpótlást követelt a FIFA-tól. Több afrikai szövetség is támogatta a kameruniak azon kijelentését, hogy a futball irányítói szándékosan gátolják a kontinens válogatottjainak előbbre jutását. 

Elképesztően durva meccset vívott egymással Kamerun és Chile. Fotó: AFP/Pascal Guyot

A FIFA elnöke, Sepp Blatter egyébként a helyszínen tekintette meg a találkozót, és azt mondta, nem tartja vitathatónak a magyar bíró döntését, amellyel nem adta meg a kameruni gólt, mert azt szerinte is szabálytalanság előzte meg. 

Kamerun fővárosában, Yaoundéban a mérkőzés után csak nehezen sikerült helyreállítani a rendet,

és talán a mai napig nem bocsátottak meg az ottani szurkolók a magyar játékvezetőnek.

Vágner László ezen a világbajnokságon nem vezethetett több meccset.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

