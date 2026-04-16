Varga Barnabás a címlapon Görögországban, elképesztő dolgot kérnek tőle

Nem lehetetlen, de hatalmas bravúr lenne, ha Varga Barnabás csapata, az AEK Athén továbbjutna a Konferencialigában. Az AEK ugyanis egy hete 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano ellen idegenben, most 30 ezer görög fanatikus előtt fordítana az athéni csapat. A görög sajtó Luka Jovics eltiltása miatt Varga Barnabástól várja a gólokat.

2026. 04. 16. 10:42
Varga Barnabás csütörtökön a Konferencialigában lép pályára
Csodára készül az AEK Athén a Konferencialigában. Ma, azaz csütörtök este Varga Barnabás csapata egy hete 3-0-ra kikapott a spanyol Rayo Vallecano ellen idegenben, a görög fővárosban 21 órakor kezdődik a visszavágó. A magyar csatár helye a kezdőben megkérdőjelezhetetlen – aki egy hete a legközelebb állt a vendégek góljához –, társa, Luka Jovics eltiltás miatt nem is léphet pályára. Varga kiemelt figyelmet kap a görög sajtóban, lényegében tőle várják a gólokat a Kl-meccsen, a Sportal címlapján egyenesen Varga Barnabás szerepel.

A cikk hangsúlyozza, Varga lehet az AEK vezére csütörtökön, aki az európai kupaporondon a mostani idényben rendkívül eredményes. Az idényt még a Ferencvárosnál kezdő 31 éves csatár a hat Bajnokok Ligája-selejtezőn összesen hat gólt szerzett, majd az Európa-liga-alapszakaszban szintén ennyi mérkőzésen négy gólt jegyzett. Varga az AEK színeiben már játszott a Konferencialiga-nyolcaddöntőben, ott a Celje elleni idegenbeli 4-0-s siker alkalmából már eredményes volt. 

Tehát Varga a mostani idényben 14 nemzetközi meccsen 11 gólt szerzett. Az AEK erre alapoz a Rayo elleni visszavágó előtt.

„Vargának megvan a gyilkos ösztöne, és sajátos karizmája egy ilyen kulcsfontosságú mérkőzéshez. Az AEK célja, hogy egy ilyen fordítást hajtson végre este, amiről egész Európa beszélni fog” – zárul a cikk.

A hazai közönség is segíthet az AEK-nak

A találkozó előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző igyekezett pozitív lenni. – Hitre, türelemre és energiára lesz szükségünk – hangsúlyozta a szerb. Az AEK edzője világosan jelezte, hogy a visszavágó elsősorban mentális kérdés lesz, és a kulcs a hozzáállásban rejlik, Nikolics emellett reménykedik a hazai közönségben is, minden bizonnyal ezúttal is telt ház lesz az Allwyn Arénában, ami 32 ezer fanatikust jelent.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, a párharc győztese a Mainz–Strasbourg összecsapás továbbjutójával találkozik az elődöntőben  ott a németek 2-0-ra nyertek az odavágón hazai pályán.

KONFERENCIALIGA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

  • AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán), 18.45 

Az első mérkőzésen: 0–3

  • Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol), 21.00

Az első mérkőzésen: 0–3

  • AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol), 21.00
    Az első mérkőzésen: 0–3
  • Strasbourg (francia)–Mainz (német), 21.00 (tv: Sport 1)
    Az első mérkőzésen: 0–2

