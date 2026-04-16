BarcelonaUEFABajnokok LigájaJoan LaportaAleksander Ceferin

A Barcelona példátlan támadás indított, az UEFA elnökének is csörgött a telefonja

Továbbra is áll a bál Spanyolországban, miután a Barcelona kedden kiesett a Bajnokok Ligájából az Atlético Madrid ellen a negyeddöntőben. A katalánoknál nem akarnak túllépni a BL-kiesésen, ahol az együttes mindkét mérkőzésen piros lapot kapott. Joan Laporta klubelnök elment a falig, még az UEFA elnökével is beszélt, és neki is elmondta, csalás történt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:51
Öröm és bánat egy képen: a Barcelona nem akarja elfogadni a BL-kiesést Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barcelona valószínűleg sokáig nem fogja elfelejteni Kovács István és Clement Turpin játékvezetőt. Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján a nagykárolyi származású bíró Pau Cubarsít, addig a madridi visszavágón a francia sípmester Eric Garcíát állította ki. Az első mérkőzésen összeszedett kétgólos hátrány túl sok volt a Barcának, hiába nyert Madridban 2-1-re, Diego Simeone együttese 3-2-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe, ahol az Arsenallal fog találkozni.

Joan Laporta már az UEFA-nál kopogtat a Barcelona kiesése után. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez

Barcelona: háborgás és csalás, Laporta is beleállt

A keddi meccs után a sérülés miatt a lelátóról mindezt tehetetlenül végignéző Raphinha előbb a szurkolóknak intett be, majd rablásról beszélt. Hansi Flick, a Barcelona edzője kommunikációs stratégiát váltott: míg a párharc első meccse után élesen kritizálta Kovács István játékvezetését, a visszavágót követően nem volt hajlandó Clément Turpin teljesítményéről beszélni. Flick azonban abban biztos volt, hogy csapata a két meccs alapján úgyis továbbjutást érdemelt volna, hogy a párharc során mindkét meccsen emberhátrányban játszott.

A súlyos vádakat a Barcelona nemrég újonnan megválasztott elnöke, Joan Laporta sem hagyta szó nélkül, sőt emelte is a téteket. A Mundo Deportivo cikke szerint

Laporta a madridi kiesés után felhívta Aleksander Ceferint, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnökét, és rajta kérte számon a francia bírói csapat döntéseit. 

Jön az újabb panasz?

– Először is, szeretnék gratulálni az Atlético Madridnak, de ez nem változtat azon, hogy a tegnapi játékvezetés mind a bíró, mind a VAR részéről szégyenletes volt. Tűrhetetlen, amit velünk csináltak. Már az első mérkőzésen sem adtak meg nekünk egy mintaszerű büntetőt, és kiállítottak egy játékost, amikor azért csak sárga lap járt volna – kezdte a klubelnök, a Barcelona egyébként a múlt heti meccs után panaszt is tett az UEFA-nál Kovács miatt, de a szövetség azt lesöpörte az asztalról. – Újabb panaszt fogunk benyújtani, mivel ami tegnap történt, az elfogadhatatlan. Nagyon komoly károkat okozó döntések születtek a klub érdekeire nézve, és tisztázni akarjuk, mi történt. A visszavágón Eric García nem az utolsó ember volt. A bíró sárga lapot mutatott fel, a VAR viszont közbelépett és visszavonta azt. 

Ferran lövése gól volt, az Olmo elleni büntető égbekiáltó volt, a Germin elleni szabálytalanság pedig tűrhetetlen, hiszen a felső ajka teljesen felrepedt, majd Gavinak mutattak lapot… A srác ott szenvedett, miközben varrták össze, és még csak lapot sem kapott.

– akadt ki teljesen Laporta. 

Érdekes egybeesés, hogy egy nappal később a Real Madrid esett ki a BL-ből, ott is hatalmas balhé lett Eduardo Camavinga piros lapja miatt, a játékosok a vegyes zónában meg sem álltak az újságíróknak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
