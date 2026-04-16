A Barcelona példátlan támadás indított, az UEFA elnökének is csörgött a telefonja

A Barcelona valószínűleg sokáig nem fogja elfelejteni Kovács István és Clement Turpin játékvezetőt. Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján a nagykárolyi származású bíró Pau Cubarsít, addig a madridi visszavágón a francia sípmester Eric Garcíát állította ki. Az első mérkőzésen összeszedett kétgólos hátrány túl sok volt a Barcának, hiába nyert Madridban 2-1-re, Diego Simeone együttese 3-2-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe, ahol az Arsenallal fog találkozni.

Joan Laporta már az UEFA-nál kopogtat a Barcelona kiesése után. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez

Barcelona: háborgás és csalás, Laporta is beleállt

A keddi meccs után a sérülés miatt a lelátóról mindezt tehetetlenül végignéző Raphinha előbb a szurkolóknak intett be, majd rablásról beszélt. Hansi Flick, a Barcelona edzője kommunikációs stratégiát váltott: míg a párharc első meccse után élesen kritizálta Kovács István játékvezetését, a visszavágót követően nem volt hajlandó Clément Turpin teljesítményéről beszélni. Flick azonban abban biztos volt, hogy csapata a két meccs alapján úgyis továbbjutást érdemelt volna, hogy a párharc során mindkét meccsen emberhátrányban játszott.

A súlyos vádakat a Barcelona nemrég újonnan megválasztott elnöke, Joan Laporta sem hagyta szó nélkül, sőt emelte is a téteket. A Mundo Deportivo cikke szerint