„Ki lesz rúgva” – Gerrard a BL-kiesés után lesújtó dolgot mondott

Kedden a Barcelona, szerdán pedig a Real Madrid esett ki a Bajnokok Ligájából. Utóbbi elképesztő mérkőzést játszott a Bayern München ellen, de végül a bajorok kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel mehettek tovább az elődöntőbe, a találkozó után Eduardo Camavinga piros lapja okozta leginkább a beszédtémát Spanyolországban. A királyi gárdának így már csak a bajnokság maradt, igaz, ott hét fordulóval a vége előtt kilenc pont a hátránya az éllovas Barcával szemben. Így megtörténhet az is, hogy a Real trófea nélkül zárja az idényt.

Gerrard szerint Álvaro Arbeloa innentől bármit csinálhat, ki lesz rúgva az idény végén Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Steven Gerrard lesújtó véleményen a Real Madrid BL-kiesése után

Az angol TNT Sports csatornáján a Liverpool két legendája, Steven Gerrard és Steve McManaman voltak a szakértők, akik a Real Madrid jelenlegi edzőjéről, a januárban kinevezett Álvaro Arbeloa jövőjéről lesújtó véleményen voltak. – Sajnálom Arbeloát, és a Real Madrid sok játékosát is, mert ma este sokkal jobbak voltak, mint a múlt héten – kezdte Gerrard, aki ezután Arbeloáról beszélt.

Arbeloa valószínűleg elveszíti az állását, de a mai meccs tanúsága szerint nem hiszem, hogy ezt megérdemli.

Gerrard szavai pedig könnyen megvalósulhatnak, ugyanis Florentino Pérez klubelnök nehezen viseli el, hogy a Real zsinórban a második idényében maradhat trófea nélkül. Arbeloa idáig 21 mérkőzésen vezette a fővárosiakat, pontátlaga azonban a kettest sem éri el.