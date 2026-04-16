„Ki lesz rúgva” – Gerrard a BL-kiesés után lesújtó dolgot mondott

A Real Madrid szerdai Bajnokok Ligája-kiesése után az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi lesz az idény közben érkező Álvaro Arbeloa edző sorsa az idény után. A Real jelenleg úgy áll, hogy ismét trófea nélkül zárja az évadot – a bajnokságban kilenc pont a hátránya a Barcelonával szemben. Steven Gerrard szerint elkerülhetetlen, hogy Arbeloát kirúgják, noha a Liverpool legendája szerint ezt nem érdemli meg a Xabi Alonsót váltó spanyol.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 7:23
Steven Gerrard a Real Madrid kiesése után szakértőként beszélt Álvaro Arbeloa sorsáról Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Kedden a Barcelona, szerdán pedig a Real Madrid esett ki a Bajnokok Ligájából. Utóbbi elképesztő mérkőzést játszott a Bayern München ellen, de végül a bajorok kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel mehettek tovább az elődöntőbe, a találkozó után Eduardo Camavinga piros lapja okozta leginkább a beszédtémát Spanyolországban. A királyi gárdának így már csak a bajnokság maradt, igaz, ott hét fordulóval a vége előtt kilenc pont a hátránya az éllovas Barcával szemben. Így megtörténhet az is, hogy a Real trófea nélkül zárja az idényt.

Gerrard szerint Álvaro Arbeloa innentől bármit csinálhat, ki lesz rúgva az idény végén
Gerrard szerint Álvaro Arbeloa innentől bármit csinálhat, ki lesz rúgva az idény végén  Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Steven Gerrard lesújtó véleményen a Real Madrid BL-kiesése után

Az angol TNT Sports csatornáján a Liverpool két legendája, Steven Gerrard és Steve McManaman voltak a szakértők, akik a Real Madrid jelenlegi edzőjéről, a januárban kinevezett Álvaro Arbeloa jövőjéről lesújtó véleményen voltak. – Sajnálom Arbeloát, és a Real Madrid sok játékosát is, mert ma este sokkal jobbak voltak, mint a múlt héten – kezdte Gerrard, aki ezután Arbeloáról beszélt.

Arbeloa valószínűleg elveszíti az állását, de a mai meccs tanúsága szerint nem hiszem, hogy ezt megérdemli.

Gerrard szavai pedig könnyen megvalósulhatnak, ugyanis Florentino Pérez klubelnök nehezen viseli el, hogy a Real zsinórban a második idényében maradhat trófea nélkül. Arbeloa idáig 21 mérkőzésen vezette a fővárosiakat, pontátlaga azonban a kettest sem éri el.

  • 13 győzelem,
  • 1 döntetlen,
  • 7 vereség a mérlege.

Álvaro Arbeloa nem aggódik

A lefújás után a Real Madrid edzője amellett, hogy Slavko Vincic játékvezetőt kritizálta, vállalta a felelősséget a BL-kiesésért. – A ma esti vereség az én hibám volt.Amikor a csapat edzője lettem, a célom soha nem az volt, hogy bebizonyítsam, jó edző vagyok, vagy hogy okos vagyok, mindig csak az lebegett a szemem előtt, hogy segítsek a játékosoknak, mellettük álljak, és támogassam a klubot.

Egyáltalán nem aggódon a jövőm miatt. Teljes mértékben megértem a klub minden döntését. A klub embere vagyok, és ha fáj valami, az nem magamért van, hanem a Real Madridért.

– mondta Arbeloa a sajtótájékoztatón.

Ki lehet a Real Madrid következő edzője?

Az Origo írta meg, hogy a spanyol sztárcsapat kispadjára négy jelölt lehet Florentino Pérez asztalán. 

  • Jürgen Klopp
  • Zinédine Zidane
  • Didier Deschamps
  • Mauricio Pochettino

Pérez régóta szeretné megszerezni Kloppot, de a korábbi Liverpool-tréner eddig ellenállt és egyelőre a Red Bull fociklubját vezeti. A két francia mester közül Zidane csak akkor jöhet szóba, ha valamiért mégsem ő lenne majd a nyári világbajnokság után Deschamps utódja a francia válogatottnál. A felsorolt nevek közül spanyol források szerint az amerikai szövetségi kapitány, Pochettino érkezése tűnik a legvalószínűbbnek, ugyanakkor a Real Madrid első számú célpontja továbbra is Klopp. 

