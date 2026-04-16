Forrtak az indulatok, megrohamozták a bírót Gülerék, a Real Madrid edzője kifakadt + videó

A Real Madrid 4-3-ra kikapott a Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-es összesítéssel kiesett. A hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett spanyolok az első félidőben háromszor is vezetést szereztek, kétszer Manuel Neuer kapus hathatós közreműködésével. Harry Keane és a bajorok kétszer is válaszoltak, így összesítésben döntetlenre állt a párharc. A Real Madrid a hajrára emberhátrányba került, amit Luis Díaz és Michael Olise egy-egy bombagóllal kihasznált. Arda Güler és társai a lefújás után igazi ámokfutásba kezdtek.

Arda Güler fenyegetőzik, a bíró már a piros lapért nyúl. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Arda Gülerék ámokfutása

Azon megoszlanak a vélemények, hogy mennyire volt jogos Eduardo Camavinga kiállítása a 86. percben. Slavko Vincic játékvezető talán mérlegelhetett volna egy hatalmas téttel bíró, felfokozott idegállapotban zajló meccsen, de a Harry Kane-t ellökő, aztán a labdát elvivő franciának felmutatta a második sárgát, majd a piros lapot. A hosszabbításig kihúzhatta volna a Real Madrid, ám kapott két nagy gólt.

A lefújás után elszabadultak az indulatok, a spanyol csapat labdarúgói szabályosan körbe kergették a szlovén bírót, akit az oldalvonalnál utolért Arda Güler, s addig fenyegette, míg ő is kapott egy piros lapot.

Pedig a korábban Szoboszlai Dominikkel is ujjat húzó 21 éves török középpályás akár nyerőember is lehetett volna, hiszen a 21. fellépésén megszerezte az első és a második gólját is a Bajnokok Ligájában...

Álvaro Arbeloa kifakadása

Nem elképzelhetetlen, hogy az ügynek lesz még folytatása. A kínos esetről, s hogy miért nem tudtak méltósággal veszíteni, nem kérdezték a királyiak trénerét, aki az első kiállítást kifogásolta hevesen.

– Nagyon fáj… nagyon fáj. Főleg amiatt, ahogyan történt. Gratulálok a Bayernnek a nagyszerű teljesítményükhöz a párharcban, de szerettük volna, ha másképp győznek le minket.

Megmagyarázhatatlan piros lap volt, senki sem érti. Ezért van igazságtalanság és harag. Minden munka és erőfeszítés kárba vész egy olyan döntés miatt, mint amilyet a játékvezető hozott

– fakadt ki Álvaro Arbeloa a mérkőzés utáni hivatalos sajtótájékoztatón. A Real Madridnál a szezon közben Xabi Alonsót váltó vezetőedző szerint a Eduardo Camavingát nem lett volna szabad kiállítani.