Forrtak az indulatok, megrohamozták a bírót Gülerék, a Real Madrid edzője kifakadt + videó

A Bayern München kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel búcsúztatta a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A spanyolok két piros lapot kaptak, amelyek után áll a bál. A lefújás után Arda Güler és társai megrohamozták a játékvezetőt, amiért a törököt kiállította Slavko Vincic. Álvaro Arbeloa vezetőedző szerint a szlovén bíró igazságtalan döntést hozott azzal, hogy a hajrában második sárga lapja után leküldte Eduardo Camavingát.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 16. 5:07
Arda Güler Arda Guler (Real Madrid) and Slavko Vincic (Slovenia) gestures during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhot
Arda Güler (balról a második) élen járt a játékvezető inzultálásában Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
A Real Madrid 4-3-ra kikapott a Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-es összesítéssel kiesett. A hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett spanyolok az első félidőben háromszor is vezetést szereztek, kétszer Manuel Neuer kapus hathatós közreműködésével. Harry Keane és a bajorok kétszer is válaszoltak, így összesítésben döntetlenre állt a párharc. A Real Madrid a hajrára emberhátrányba került, amit Luis Díaz és Michael Olise egy-egy bombagóllal kihasznált. Arda Güler és társai a lefújás után igazi ámokfutásba kezdtek.

Arda Güler fenyegetőzik, a bíró már a piros lapért nyúl. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Arda Gülerék ámokfutása

Azon megoszlanak a vélemények, hogy mennyire volt jogos Eduardo Camavinga kiállítása a 86. percben. Slavko Vincic játékvezető talán mérlegelhetett volna egy hatalmas téttel bíró, felfokozott idegállapotban zajló meccsen, de a Harry Kane-t ellökő, aztán a labdát elvivő franciának felmutatta a második sárgát, majd a piros lapot. A hosszabbításig kihúzhatta volna a Real Madrid, ám kapott két nagy gólt. 

A lefújás után elszabadultak az indulatok, a spanyol csapat labdarúgói szabályosan körbe kergették a szlovén bírót, akit az oldalvonalnál utolért Arda Güler, s addig fenyegette, míg ő is kapott egy piros lapot. 

Pedig a korábban Szoboszlai Dominikkel is ujjat húzó 21 éves török középpályás akár nyerőember is lehetett volna, hiszen a 21. fellépésén megszerezte az első és a második gólját is a Bajnokok Ligájában... 

Álvaro Arbeloa kifakadása

Nem elképzelhetetlen, hogy az ügynek lesz még folytatása. A kínos esetről, s hogy miért nem tudtak méltósággal veszíteni, nem kérdezték a királyiak trénerét, aki az első kiállítást kifogásolta hevesen.

– Nagyon fáj… nagyon fáj. Főleg amiatt, ahogyan történt. Gratulálok a Bayernnek a nagyszerű teljesítményükhöz a párharcban, de szerettük volna, ha másképp győznek le minket. 

Megmagyarázhatatlan piros lap volt, senki sem érti. Ezért van igazságtalanság és harag. Minden munka és erőfeszítés kárba vész egy olyan döntés miatt, mint amilyet a játékvezető hozott

 – fakadt ki Álvaro Arbeloa a mérkőzés utáni hivatalos sajtótájékoztatón. A Real Madridnál a szezon közben Xabi Alonsót váltó vezetőedző szerint a Eduardo Camavingát nem lett volna szabad kiállítani. 

– Senki sem érti, miért állítanak ki egy játékost egy ilyen eset miatt. Abban a pillanatban a játéknak számunkra a mérkőzésnek volt. Ez egy igazságtalan döntés, és nagyon hátráltatott minket. Olyan szituációt idézett elő, amit nem lehet irányítani. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra és a szurkolókra. Fáj, hogy idén nem nyerjük meg a 16. címet.

Álvaro Arbeloa (jobbra) szerint a bíró miatt esett ki a Real Madrid Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Üres kézzel

Arbeloa elmondta, hogy nem foglalkozik a jövőjével, ugyanakkor úgy fest: a Bajnokok Ligája rekordgyőztes nem csak az elitsorozatban, hanem sehol nem nyer trófeát ebben a szezonban jelen állás szerint. A spanyol bajnokságban matematikailag van csupán esélye az elsőségre, ám hátránya 9 pont a BL-tól szintén búcsúzó FC Barcelonához képest. Érdekesség, hogy a katalánok mindkét negyeddöntős meccsükön kaptak piros lapot, s az őket búcsúztató Atletico Madrid az egyetlen versenyben maradt spanyol együttes. 

Ha végre a csúcsra érne Diego Simeone alakulata, igazi tőrdöféssel érne fel Madrid másik felén...

