Arda Güler tömör üzenete bombaként robbant, pedig aligha neki járt volna a piros lap

A Bayern München 2-1-es előnyből várhatta a Real Madrid elleni BL-negyeddöntős visszavágót, de Németországban Arda Güler már az első percben kiegyenlítette a párharcot. A török játékos Manuel Neuer hibáját kihasználva az üresen maradt kapuba ívelt. Aleksandar Pavlovic egyenlítő gólja után aztán a 29. percben a 21 éves középpályás szabadrúgásból vette be a müncheniek hálóját. Az első félidő 3-2-es Real-vezetéssel zárult, majd a hajrá hozott ismét jelentősebb eseményeket: Eduardo Camavinga vitatott kiállítása után Luis Díaz egyenlített, majd Gülert lecserélték, és a slusszpoént Michael Olise gólja jelentette. A kettős vereséggel kiesett rekordgyőztes csapat játékosai nehezen viselték a történteket, Arda Güler piros lapot is kapott reklamálásért Slavko Vincic játékvezetőtől.

Arda Güler szabadrúgásból lőtte a Real Madrid és a saját második gólját a Bayern München elleni BL-visszavágón. Fotó: AFP/Karl-Josef Hildebrand

A piros lap ellenére a Real Madrid-szurkolók, valamint a spanyol (és a török) sajtó szemében Arda Güler volt a vendégek egyik legjobbja és hőse. A csapat korábbi játékosai közül csak Cristiano Ronaldo és Roberto Carlos tudott legalább két gólt szerezni a tizenhatoson kívülről egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen – a Marca szerint arany bal lábbal megáldott futballista hozzájuk csatlakozott. Bár a szabadrúgását Neuer segítette beljebb, az AS arról írt, hogy a német kapus tehetetlen volt, a teljes idényben az egyik legnagyobb fejlődést bemutató Güler pedig a visszavágón a góljai mellett a középpályán azt is bemutatta, hogy gyorsabban képes gondolkodni másoknál.

Arda Güler üzent a Real Madrid Bayern München elleni BL-kiesése után

A végjátékban történtek miatt mégis kevésbé az ő teljesítménye marad emlékezetes a müncheni BL-találkozóról. Camavinga kiállítása miatt (a második sárga lapját a játék késleltetéséért kapta, noha nem el-, hanem inkább maga mellé ledobta a labdát) Álvaro Arbeloa vezetőedző, és szinte mindegyik játékosa kifakadt, közülük pedig a török kapta a piros lapot reklamálásért. Még úgy is, hogy

Dani Carvajal üvöltötte azt a szlovén játékvezetőnek, hogy „ez a te hibád, a te kib***ott hibád!", ami még a spanyol sajtó szerint is inkább ért volna kiállítást.

A visszavágó után aztán Güler azon Real Madrid-futballisták között volt, akik nem nyilatkoztak, de a közösségi oldalán üzent:

Ennek nem így kellett volna történnie, nagyon sajnáljuk. Visszatérünk. Hala, Madrid

– írta.