Bajnokok LigájaBL-negyeddöntőBayern MünchenArda GülerReal Madrid

Arda Güler tömör üzenete bombaként robbant, pedig aligha neki járt volna a piros lap

A Bayern München a Real Madrid elleni kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A spanyolok a müncheni BL-visszavágón háromszor is vezettek, de végül 4-3-ra kikaptak. Arda Güler két gólt is szerzett, majd a lefújás utáni pillanatokban piros lapot kapott. A Real Madrid török játékosa a közösségi oldalán üzent.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 5:52
Slavko Vincic nem lett Arda Güler és a Real Madrid kedvenc játékvezetője Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
A Bayern München 2-1-es előnyből várhatta a Real Madrid elleni BL-negyeddöntős visszavágót, de Németországban Arda Güler már az első percben kiegyenlítette a párharcot. A török játékos Manuel Neuer hibáját kihasználva az üresen maradt kapuba ívelt. Aleksandar Pavlovic egyenlítő gólja után aztán a 29. percben a 21 éves középpályás szabadrúgásból vette be a müncheniek hálóját. Az első félidő 3-2-es Real-vezetéssel zárult, majd a hajrá hozott ismét jelentősebb eseményeket: Eduardo Camavinga vitatott kiállítása után Luis Díaz egyenlített, majd Gülert lecserélték, és a slusszpoént Michael Olise gólja jelentette. A kettős vereséggel kiesett rekordgyőztes csapat játékosai nehezen viselték a történteket, Arda Güler piros lapot is kapott reklamálásért Slavko Vincic játékvezetőtől.

Arda Güler szabadrúgásból lőtte a Real Madrid és a saját második gólját a Bayern München elleni BL-visszavágón. Fotó: AFP/Karl-Josef Hildebrand

A piros lap ellenére a Real Madrid-szurkolók, valamint a spanyol (és a török) sajtó szemében Arda Güler volt a vendégek egyik legjobbja és hőse. A csapat korábbi játékosai közül csak Cristiano Ronaldo és Roberto Carlos tudott legalább két gólt szerezni a tizenhatoson kívülről egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen – a Marca szerint arany bal lábbal megáldott futballista hozzájuk csatlakozott. Bár a szabadrúgását Neuer segítette beljebb, az AS arról írt, hogy a német kapus tehetetlen volt, a teljes idényben az egyik legnagyobb fejlődést bemutató Güler pedig a visszavágón a góljai mellett a középpályán azt is bemutatta, hogy gyorsabban képes gondolkodni másoknál.

Arda Güler üzent a Real Madrid Bayern München elleni BL-kiesése után

A végjátékban történtek miatt mégis kevésbé az ő teljesítménye marad emlékezetes a müncheni BL-találkozóról. Camavinga kiállítása miatt (a második sárga lapját a játék késleltetéséért kapta, noha nem el-, hanem inkább maga mellé ledobta a labdát) Álvaro Arbeloa vezetőedző, és szinte mindegyik játékosa kifakadt, közülük pedig a török kapta a piros lapot reklamálásért. Még úgy is, hogy 

Dani Carvajal üvöltötte azt a szlovén játékvezetőnek, hogy „ez a te hibád, a te kib***ott hibád!", ami még a spanyol sajtó szerint is inkább ért volna kiállítást.

A visszavágó után aztán Güler azon Real Madrid-futballisták között volt, akik nem nyilatkoztak, de a közösségi oldalán üzent: 

Ennek nem így kellett volna történnie, nagyon sajnáljuk. Visszatérünk. Hala, Madrid

– írta.

Bár Arda Güler az Instagram-oldalán már több mint kétszáz bejegyzést tett közzé 2019 szeptembere óta, a szerda esti mérkőzést követő posztja máris az egyik legnépszerűbbé vált. Cikkünk megjelenésekor még hat óra sem telt el a közzététel óta, mégis már 37 ezer, többségében támogató hozzászólás érkezett – ennél csak négy bejegyzésénél van több komment valaha. Az egyik ilyen a Fenerbahcétól való búcsúja, egy másik pedig a márciusi, saját térfélről lőtt gólja után megosztott poszt. Az egyéni rekordot utóbbi tartja 109 ezer hozzászólással, a bombaként robbant friss üzenete akár azt is megdöntheti.

A Bayern München a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen játszik az elődöntőben, a Real Madridnak pedig maradt a spanyol bajnokság, ahol hét fordulóval az idény vége előtt kilenc pontra van az éllovas Barcelonától.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
