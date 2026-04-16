Vinícius nehezen viselte a kiesést: taposott, majd kiosztotta a csapattársát + videó

A Real Madrid a Bayern München ellen idegenben is kikapott a negyeddöntőben, így kiesett a Bajnokok Ligájából. A spanyoloknál a csapaton belüli feszültségekről sokat elmond, hogy a hajrában Vinícius Júnior és Jude Bellingham szólalkozott össze, miután a brazil nem passzolt az angolnak – Vinícius két, kőkemény mondattal intézte el a beszélgetést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 6:31
Vinícius Júnior értetlenkedik a Real Madrid idei utolsó Bajnokok Ligája mérkőzésén Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Egészen őrült mérkőzést hozott a Bayern München és a Real Madrid Bajnokok Ligája visszavágója a negyeddöntőjében. A szerda esti összecsapáson a spanyolok hiába vezettek háromszor is, s még a 88. percben is hosszabbításra állt a találkozó , a bajorok a hajrában két gólt lőttek, így 4-3-ra nyertek és összesítésben 6-4-el bejutottak az elődöntőbe . Spanyolországban Eduardo Camavinga piros lapja verte ki a biztosítékot, aki véleményes ítélet után második sárgával mehetett az öltözőbe, majd a lefújás után még a duplázó Arda Güler is pirosat kapott . A Real Madridnál a káosz azonban már a hajrában eluralkodott, ennek – egyik – főszereplője pedig ezúttal is Vinícius Júnior volt.

Vinícius Júnior beadása nem volt jó, Jude Bellingham ezután akadt ki a Bayern München–Real Madrid BL-negyeddöntőn  Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Real Madrid: Vinícius kőkemény válasza Bellinghamnek 

A Marca írta meg, hogy a 83. percben a Real vezetett egy ígéretes kontratámadást – ekkor még 3-2-re vezettek is –, Vinícius a bal szélen robogott el, azonban a beadás helyett a cselezést választotta. A 25 éves brazil szélső ezúttal nem járt sikerrel, a labdát eladó Dayot Upamecano javított, a francia védő végül bedobást harcolt ki. A középen érkező Jude Bellingham ezután széttárt karokkal nehezményezte csapattársánál, hogy miért nem passzolt.

Vinícius kiakadt és ezt válaszolta: „Mit akarsz? Fogd be a szád!”

A cikk zárásnak megjegyzi, Bellingham négyszer passzolt Viníciusnak, mindeközben a brazil egyáltalán nem passzolt az angolnak  igaz, Kylian Mbappénak gólpasszt jegyzett az első félidőben.

A brazilnak azonban nem a Bellingham elleni volt az egyetlen afférja a szerda esti visszavágón. A kilencedik percben történt, hogy Vinícius a német Joshua Kimmich ellen próbálta megszerezni a labdát, ez nem sikerült, a brazil szabálytalan volt.

Vinícius ennyivel azonban nem érte be: Kimmich megpróbált felkelni, a szélső azonban visszalökte őt, majd a sarkát kicsit meg is taposta. 

A szlovén játékvezető, Slavko Vincic nem adott ezért sárga lapot Viníciusnak. Vincic ugyanakkor elbeszélgetett a brazillal, aki jól láthatóan kiakadt ezen.

A goal.com kiemeli, ez az eset a Bayern edzőjénél, Vincent Kompanynál is kiverte a biztosítékot, aki a kispadok mellett őrjöngött. Mindez azért is érdekes, mert a madridi odavágó után a belga volt az egyik, aki megvédte a játékost a provokációk ellen: „azt hiszem, Vininek olyannak kell maradnia, amilyen”.

A Bayern München a Bajnokok ligája elődöntőjében a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, míg a Real Madrid számára már csak a bajnokság maradt, ugyanakkor ott a Barcelona előnye kilenc pont hét fordulóval a vége előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

