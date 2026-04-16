Vinícius nehezen viselte a kiesést: taposott, majd kiosztotta a csapattársát + videó

Egészen őrült mérkőzést hozott a Bayern München és a Real Madrid Bajnokok Ligája visszavágója a negyeddöntőjében. A szerda esti összecsapáson a spanyolok hiába vezettek háromszor is, s még a 88. percben is hosszabbításra állt a találkozó , a bajorok a hajrában két gólt lőttek, így 4-3-ra nyertek és összesítésben 6-4-el bejutottak az elődöntőbe . Spanyolországban Eduardo Camavinga piros lapja verte ki a biztosítékot, aki véleményes ítélet után második sárgával mehetett az öltözőbe, majd a lefújás után még a duplázó Arda Güler is pirosat kapott . A Real Madridnál a káosz azonban már a hajrában eluralkodott, ennek – egyik – főszereplője pedig ezúttal is Vinícius Júnior volt.

Vinícius Júnior beadása nem volt jó, Jude Bellingham ezután akadt ki a Bayern München–Real Madrid BL-negyeddöntőn Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Real Madrid: Vinícius kőkemény válasza Bellinghamnek

A Marca írta meg, hogy a 83. percben a Real vezetett egy ígéretes kontratámadást – ekkor még 3-2-re vezettek is –, Vinícius a bal szélen robogott el, azonban a beadás helyett a cselezést választotta. A 25 éves brazil szélső ezúttal nem járt sikerrel, a labdát eladó Dayot Upamecano javított, a francia védő végül bedobást harcolt ki. A középen érkező Jude Bellingham ezután széttárt karokkal nehezményezte csapattársánál, hogy miért nem passzolt.

Vinícius kiakadt és ezt válaszolta: „Mit akarsz? Fogd be a szád!”

A cikk zárásnak megjegyzi, Bellingham négyszer passzolt Viníciusnak, mindeközben a brazil egyáltalán nem passzolt az angolnak igaz, Kylian Mbappénak gólpasszt jegyzett az első félidőben.