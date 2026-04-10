A lázadó Real Madrid csúnyán pórul járt, pedig még váratlan segítséget is kapott

A Bayern München elleni BL-negyeddöntő jövő szerdai visszavágója előtt már péntek este bajnokit vívott a Real Madrid, amely a Gironát fogadta. Álvaro Arbeloa vezetőedző kezdőcsapatán nem látszott meg a közelgő BL-meccs, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham és Federico Valverde mind tagja volt a Real Madrid kezdőjének. Mégis csak 1-1-re futotta a Realnak, amely tovább távolodott a bajnoki aranytól.

2026. 04. 10. 23:06
Vinícius Júnior is kezdett a Girona ellen, a Real Madrid nem tartalékolt a Bayern München elleni BL-visszavágóra, de ezúttal sem tudott nyerni Fotó: AFP/Thomas Coex
A Real Madrid a Bajnokok Ligájában és a La Ligában sem áll jól: a Bayern elleni BL-negyeddöntőt 2-1-es hátrányból kellene megfordítania Münchenben Álvaro Arbeloa csapatának, a spanyol bajnokságban nyolc fordulóval a zárás előtt hét pont volt a Real Madrid hátránya a Barcelona mögött a Mallorcán elszenvedett vereség után. Hogy a bajnoki aranyról sem mondott még le a fővárosi csapat, azt jól jelezte a Real Madrid kezdőcsapata a 31. forduló nyitómeccsén: péntek este Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Federico Valverde mind-mind kifutott a Girona ellen.

A játékvezető is retro mezbe öltözött, a Real Madrid nem, de Kylian Mbappé nem a La Liga-kezdeményezést vitatja meg a sípmesterrel Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

A Girona retro mezbe öltözött a meccsre, a tv-közvetítésben pedig a régi időket idézve még a villogó R betű is előkerült az ismétléseknél, a Real Madrid viszont nem csatlakozott a La Liga kezdeményezéséhez.

Az első félidőben azonban a régi idők fociját sem tudta elővenni Arbeloa csapata, Mbappé csak egy könyökösért kapott sárgával került be a jegyzőkönyvbe, gól nem született.

Potyagóllal került előnybe a Real Madrid

A második játékrészben viszont hamar megtört a jég, igaz, ehhez kellett Gazzaniga kapus segítsége is, aki egészen csúnyán bevédte Valverde lövését.

A katalánoknak azonban volt válaszuk: Thomas Lemar szintén a tizenhatoson kívülről volt eredményes, de ez sokkal pontosabb lövés volt, Lunyin nem okolható a találatért.

Mbappé két nagy esése sem ért büntetőt

A Real Madrid viszont jó eséllyel okolja majd a játékvezetőt, amiért megint nem tudott nyerni: az utolsó fél órában Mbappé kétszer is gyanús körülmények között esett el a tizenhatoson belül, különösen a második esetnél várhatták a hazaiak, hogy a VAR közbenjárásával mégiscsak tizenegyeshez jutnak, de hiába.

A Real Madrid így duplán rosszul járt: sem pihentetni nem tudott a BL-re, sem a három bajnoki pontot nem gyűjtötte be Arbeloa csapata, amely immár három meccse nyeretlen. A Barcelona kilenc pontra növelheti az előnyét, ha szombaton nyer az Espanyol ellen.

 

