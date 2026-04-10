A lázadó Real Madrid csúnyán pórul járt, pedig még váratlan segítséget is kapott

A Real Madrid a Bajnokok Ligájában és a La Ligában sem áll jól: a Bayern elleni BL-negyeddöntőt 2-1-es hátrányból kellene megfordítania Münchenben Álvaro Arbeloa csapatának, a spanyol bajnokságban nyolc fordulóval a zárás előtt hét pont volt a Real Madrid hátránya a Barcelona mögött a Mallorcán elszenvedett vereség után. Hogy a bajnoki aranyról sem mondott még le a fővárosi csapat, azt jól jelezte a Real Madrid kezdőcsapata a 31. forduló nyitómeccsén: péntek este Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Federico Valverde mind-mind kifutott a Girona ellen.
A Girona retro mezbe öltözött a meccsre, a tv-közvetítésben pedig a régi időket idézve még a villogó R betű is előkerült az ismétléseknél, a Real Madrid viszont nem csatlakozott a La Liga kezdeményezéséhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!