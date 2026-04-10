A lázadó Real Madrid csúnyán pórul járt, pedig még váratlan segítséget is kapott

Az első félidőben azonban a régi idők fociját sem tudta elővenni Arbeloa csapata, Mbappé csak egy könyökösért kapott sárgával került be a jegyzőkönyvbe, gól nem született.

Potyagóllal került előnybe a Real Madrid

A második játékrészben viszont hamar megtört a jég, igaz, ehhez kellett Gazzaniga kapus segítsége is, aki egészen csúnyán bevédte Valverde lövését.

A katalánoknak azonban volt válaszuk: Thomas Lemar szintén a tizenhatoson kívülről volt eredményes, de ez sokkal pontosabb lövés volt, Lunyin nem okolható a találatért.

Mbappé két nagy esése sem ért büntetőt

A Real Madrid viszont jó eséllyel okolja majd a játékvezetőt, amiért megint nem tudott nyerni: az utolsó fél órában Mbappé kétszer is gyanús körülmények között esett el a tizenhatoson belül, különösen a második esetnél várhatták a hazaiak, hogy a VAR közbenjárásával mégiscsak tizenegyeshez jutnak, de hiába.

A Real Madrid így duplán rosszul járt: sem pihentetni nem tudott a BL-re, sem a három bajnoki pontot nem gyűjtötte be Arbeloa csapata, amely immár három meccse nyeretlen. A Barcelona kilenc pontra növelheti az előnyét, ha szombaton nyer az Espanyol ellen.