A németek is a játékvezető hanyagságára fogják a visszaeső Real-játékos kiállítását

A 2-1-es Bayern München-győzelemmel zárult spanyolországi mérkőzés után a Real Madrid háromszor is kiegyenlítette a BL-negyeddöntős párharcot a németországi visszavágó első félidejében. Arda Güler kétszer, Kylian Mbappé pedig egyszer volt eredményes – ám végül nem csak a török játékos góljaira volt válaszuk a bajoroknak. A 86. percben Eduardo Camavinga megkapta a második sárga lapját, ezután pedig Luis Díaz, majd Michael Olise is betalált, így végül 4-3-ra nyert a Bayern, amely 6-4-es összesítéssel jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

Eduardo Camavinga kiállítása után két gólt kapott a Real Madrid a Bayern München elleni BL-negyeddöntős visszavágón. Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Camavinga piros lapja dönthette el a Bayern–Real BL-párharcot

Camavinga az első sárga lapját a 78. percben kapta Jamal Musiala lerántásáért, ezt senki nem is vitatta. A nyolc perccel később kiosztott kártyát már annál inkább. A 23 éves francia középpályás az ellenfél térfelén lökte fel Harry Kane-t, amiért Slavko Vincic szabadrúgást ítélt a Bayernnek. Eduardo Camavinga azonban a sípszó után még kétszer megtolta a labdát, majd a kezébe vette azt, mielőtt ledobta maga mellé. A szlovén játékvezető ezt a játék késleltetésének ítélte meg, ezért ismét felmutatta a sárga lapot.

Vincic a reakciója alapján először nem jött rá, hogy ebben az esetben jönnie kell a piros lapnak is, csak a reklamáló müncheni játékosokat meglátva ocsúdott fel, és állította ki a Real Madrid játékosát.

A tíz emberrel maradt spanyolok ezután nem bírták ki kapott gólok nélkül a rendes játékidőt, a németek két látványos góllal a visszavágót is megfordították, és ők játszhatnak a címvédő Paris Saint-Germain ellen a legjobb négy között.

Slavko Vincic hanyagsága miatt lett belőle kiállítás?

A bajorok részéről Harry Kane és Luis Díaz is jogosnak vélte Camavinga kiállítását, a túloldalon viszont a pályán és a nyilatkozatokban is kifakadtak miatta. A lefújás után Vincicet lerohanó Real-játékosok közül Arda Güler kapott piros lapot, de Dani Carvajal például azt üvöltötte a játékvezetőnek, hogy „ez a te hibád, a te kib***ott hibád!", ami a szlovén részéről büntetlen maradt.

A pályán kívül aztán Álvaro Arbeloa vezetőedző mellett Jude Bellingham is viccnek nevezte a 2024-es BL-döntőn bíráskodó Vincic Camavingával szemben hozott ítéletét, Antonio Rüdiger pedig jobbnak tartotta, ha inkább nem mondja el a véleményét.