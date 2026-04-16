A németek is a játékvezető hanyagságára fogják a visszaeső Real-játékos kiállítását

A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőinek csúcspárharcából a Bayern München jutott tovább. A németek kettős győzelemmel búcsúztatták a Real Madrid együttesét, de a visszavágó hajrájában még hosszabbításra álltak a felek. Eduardo Camavinga második sárga lapja aztán fordulatot hozott, de az általános vélekedés szerint Slavko Vincic játékvezető feledékenysége is kellett a kiállításhoz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 6:49
Eduardo Camavinga nyolc perc alatt kapott két sárga lapot a Bayern München–Real Madrid BL-negyeddöntőn Fotó: DPA/Tom Weller
A 2-1-es Bayern München-győzelemmel zárult spanyolországi mérkőzés után a Real Madrid háromszor is kiegyenlítette a BL-negyeddöntős párharcot a németországi visszavágó első félidejében. Arda Güler kétszer, Kylian Mbappé pedig egyszer volt eredményes – ám végül nem csak a török játékos góljaira volt válaszuk a bajoroknak. A 86. percben Eduardo Camavinga megkapta a második sárga lapját, ezután pedig Luis Díaz, majd Michael Olise is betalált, így végül 4-3-ra nyert a Bayern, amely 6-4-es összesítéssel jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Camavinga az első sárga lapját a 78. percben kapta Jamal Musiala lerántásáért, ezt senki nem is vitatta. A nyolc perccel később kiosztott kártyát már annál inkább. A 23 éves francia középpályás az ellenfél térfelén lökte fel Harry Kane-t, amiért Slavko Vincic szabadrúgást ítélt a Bayernnek. Eduardo Camavinga azonban a sípszó után még kétszer megtolta a labdát, majd a kezébe vette azt, mielőtt ledobta maga mellé. A szlovén játékvezető ezt a játék késleltetésének ítélte meg, ezért ismét felmutatta a sárga lapot. 

Vincic a reakciója alapján először nem jött rá, hogy ebben az esetben jönnie kell a piros lapnak is, csak a reklamáló müncheni játékosokat meglátva ocsúdott fel, és állította ki a Real Madrid játékosát.

A tíz emberrel maradt spanyolok ezután nem bírták ki kapott gólok nélkül a rendes játékidőt, a németek két látványos góllal a visszavágót is megfordították, és ők játszhatnak a címvédő Paris Saint-Germain ellen a legjobb négy között.

Slavko Vincic hanyagsága miatt lett belőle kiállítás?

A bajorok részéről Harry Kane és Luis Díaz is jogosnak vélte Camavinga kiállítását, a túloldalon viszont a pályán és a nyilatkozatokban is kifakadtak miatta. A lefújás után Vincicet lerohanó Real-játékosok közül Arda Güler kapott piros lapot, de Dani Carvajal például azt üvöltötte a játékvezetőnek, hogy „ez a te hibád, a te kib***ott hibád!", ami a szlovén részéről büntetlen maradt. 

A pályán kívül aztán Álvaro Arbeloa vezetőedző mellett Jude Bellingham is viccnek nevezte a 2024-es BL-döntőn bíráskodó Vincic Camavingával szemben hozott ítéletét, Antonio Rüdiger pedig jobbnak tartotta, ha inkább nem mondja el a véleményét.

Az viszont Spanyolországban általános vélekedés – többek között exjátékvezetők, Alfonso Pérez Burrull és Antonio Mateu Lahoz is egyetértettek vele –, hogy 

ha Slavko Vincic emlékezett volna, hogy Eduardo Camavingának már van egy sárga lapja, akkor nem adott volna neki még egyet. 

Ami sokatmondó, hogy a német lapok sem feltétlenül értenek egyet a döntéssel: a Bild és a Kicker is arról írt, hogy Vincic aligha állította volna ki a franciát, ha rájön, hogy ez már a második sárgája lenne.

Ami pedig még pikánsabbá teszi az esetet, hogy Camavinga a tavalyi BL-negyeddöntős párharcban hasonló körülmények között kapott piros lapot: az Arsenal elleni londoni odavágó (3-0) végén a játék késleltetése miatt kapta meg a második sárga lapját – nem véletlen, hogy a Marca „visszaeső" jelzővel illette a középpályást.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

