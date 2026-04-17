Liverpool FCflorian wirtzBajnokok LigájaPremier League

Wirtz magyarázza a bizonyítványt, tartozásról beszél, szerinte ez vár a Liverpoolra

Kettős vereséggel, 4-0-s összesítéssel esett ki a Liverpool a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Florian Wirtz most magyarázza a bizonyítványt, szerinte csak az első gól hiányzott nekik, hogy másként alakuljanak a dolgok. Szoboszlai Dominik német csapattársa úgy véli, tartoznak a klubnak azzal, hogy meglegyen a BL-indulás a következő idényre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 7:23
Florian Wirtz szerint frusztráló volt a PSG elleni BL-kudarc után, és elmondta, szerinte mi vár a Liverpoolra Fotó: IBRAHIM EZZAT Forrás: NurPhoto
Florian Wirtz arról beszélt, mennyire fontos, hogy a Liverpool a szezon végére biztosítsa a Bajnokok Ligája-szereplést a 2026–27-es idényre. Szoboszlai Dominikék kedden este a negyeddöntőben estek ki a címvédő PSG ellen, miután a franciák a hazai 2-0-s siker után az Anfielden is ugyanilyen arányú győzelmet arattak.

Florian Wirtz és a Liverpool csak futott a labda és az eredmény után a PSG ellen
Florian Wirtz és a Liverpool csak futott a labda és az eredmény után a PSG ellen. Fotó: AFP

Ez azt jelenti, hogy Arne Slot csapatára már csak hat Premier League-mérkőzés vár ebben az idényben, vasárnap rögtön a városi rivális Everton otthonába látogatnak. A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán, és az első öt helyezett automatikusan kvalifikálja magát a következő BL-idényre. A helyzet tehát rizikós.

 

Florian Wirtz: Ezzel tartozunk a Liverpoolnak

– Most teljes mértékben a bajnokság végére koncentrálunk – mondta Wirtz a Liverpoolfc.com-nak a PSG elleni vereség után. – A következő idényben is a Bajnokok Ligájában kell játszanunk, ezzel tartozunk a klubnak és a szurkolóknak. Mindent bele fogunk adni, és remélhetőleg legalább az első ötben végzünk.

A Liverpoolnak a PSG elleni visszavágón megvolt a sansza arra, hogy visszajöjjön a párharca: az első félidőben Marquinhos kulcsfontosságú blokkal akadályozta meg Virgil van Dijk gólját, majd a szünet után büntetőt kapott a Liverpool, amit VAR-vizsgálat után visszavontak. A hajrában azonban Ousmane Dembélé két gólja végleg eldöntötte a továbbjutást.

– Mindent megpróbáltunk – mondta Wirtz. – Szerintem az egész stadion izzott, a szurkolóknak hatalmas elismerés jár. Az első perctől kezdve mindent beleadtunk, de kellett volna az az egy gól, hogy elindítsuk a fordítást. Egyszerűen hiányzott a gól. Ilyen a futball: ha nem szerzel gólt, nem nyersz meccset.

Hozzátette:

Az első félidőben nehezebb volt helyzeteket kialakítani, a másodikban már voltak nagy lehetőségeink, de végül hiányzott az a kis plusz, ami a gólszerzéshez kellett volna. Frusztráló, de el kell fogadnunk, és tovább kell lépnünk.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nekünk Mohács kell?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

