Puskás Ferenc egyedülálló a világ labdarúgásában, erről is szól az idei BL-döntő
Szombaton az Arsenal és a címvédő PSG csap össze a Bajnokok Ligája idei fináléjában. Bárhogy is alakul az idei BL-döntő, magyar szempontból mindenképp történelmi meccs lesz, ugyanis a találkozót hazánkban rendezik. A Puskás Aréna a 2020-as Európai Szuperkupa-meccs és a 2023-as Európa-liga-finálé után idén a BL-döntő otthona.
A legnagyobb nézőszámot az 1960-as BEK-döntő hozta, a glasgow-i Hampden Parkban 127 621-en látták az idei helyszín névadója, Puskás Ferenc egyik legnagyobb alakítását, a BEK/BL-döntőben azóta sem látott mesternégyest, amellyel a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen.
Puskás Ferenc az első, akinek a neve gólszerzőként és helyszínnévadóként is bekerül a BEK/BL-döntők történetébe.
A negatív nézőcsúcs is köthető az idei fináléhoz: a PSG első, 2020-as, Bayern München ellen 1-0-ra elveszített BL-döntőjén a Covid-járvány miatt nem lehettek nézők a lisszaboni Estádio da Luzban.
A PSG és az Arsenal keretében is van budapesti BL-gólszerző
Ha már koronavírus: a pandémia idején a Puskás Aréna már volt ha nem is BL-döntő, de Bajnokok Ligája-meccsek helyszíne. A Ferencváros itt játszotta a 2020 őszi, Juventus és Barcelona elleni meccsént, utóbbin büntetőből Ousmane Dembélé is bevette a Fradi kapuját, a tavalyi Aranylabda-győztes ma már a PSG-t erősíti, s az üres lelátós gólja után most telt ház előtt is szívesen betalálna a Puskás Arénában, bár lehet, hogy nem lesz százszázalékos a finálé napjára.
A túloldalon is akad egy játékos, aki lőtt már BL-gólt a Puskás Arénában, Gabriel Jesus még a Manchester City színeiben, a Borussia Mönchengladbach elleni 2021-es nyolcaddöntőn talált a kapuba. A brazil támadó az Arsenalban idén kiegészítő ember, hazája világbajnoki keretébe sem került be.
A nyolcaddöntős és csoportkörbeli BL-meccsek, valamint a már említett Európa Szuperkupa-mérkőzés és Európa-liga-döntő mellett a Puskás Aréna 2021-ben négy Európa-bajnoki mérkőzésnek is otthont adott. Dembélének ez rosszabb emlék: a magyarok elleni 1-1 csalódás volt a francia válogatott szempontjából, ráadásul a támadó meg is sérült azon a találkozón.
A Puskás Aréna mérföldkövei
első mérkőzés: 2019. november 15. Magyarország–Uruguay 1-2 (barátságos mérkőzés)
első kupadöntő: 2020. június 3. Budapest Honvéd–Mezőkövesd 2-1 (Magyar Kupa)
első nemzetközi döntő: 2020. szeptember 24. Bayern München–Sevilla 2-1 (hosszabbítás után; Európai Szuperkupa)
első magyarországi Eb-meccs: 2021. június 15. Magyarország–Portugália 0-3
első magyarországi BL-döntő: 2026. május 30. Paris Saint-Germain–Arsenal
BL-döntő: PSG vagy Arsenal?
Nemcsak magyar szempontból lesz történelmi a budapesti finálé. Ha a PSG nyer, akkor Luis Enrique csapata a Bajnokok Ligája-érában mindössze a második csapat lesz a 2016 és 2018 között triplázó Real Madrid után, amely címet véd, ráadásul első francia klubként jutna egy BL-siker fölé. A párizsiak tavaly rekordot jelentő fölénnyel, 5-0-ra nyerték meg az Internazionale elleni döntőt.
Az Arsenal történetébe még inkább aranyvárosként vonulna be Budapest, hiszen a londoni klub legelső BL-trófeáját szerezheti a magyar fővárosban. Az Arsenal korábbi egyetlen BL-döntőjét húsz éve a Barcelona ellen 2-1-re veszítette el, akkor az Ágyúsok kapusát, Jens Lehmannt korán kiállították. A Bajnokok Ligája-finálék történetének első piros lapját a norvég Terje Hauge mutatta fel neki, aki az az évi világbajnokság bírói keretébe nem fért be – ugyanez igaz az idei BL-döntő játékvezetőjére, a német Daniel Siebertre, akinek a játékvezetése mellett sem az Arsenal, sem a PSG nem veszített még mérkőzést.
