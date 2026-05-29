Puskás Ferenc egyedülálló a világ labdarúgásában, erről is szól az idei BL-döntő

A legnagyobb nézőszámot az 1960-as BEK-döntő hozta, a glasgow-i Hampden Parkban 127 621-en látták az idei helyszín névadója, Puskás Ferenc egyik legnagyobb alakítását, a BEK/BL-döntőben azóta sem látott mesternégyest, amellyel a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen.

Puskás Ferenc az első, akinek a neve gólszerzőként és helyszínnévadóként is bekerül a BEK/BL-döntők történetébe.

A negatív nézőcsúcs is köthető az idei fináléhoz: a PSG első, 2020-as, Bayern München ellen 1-0-ra elveszített BL-döntőjén a Covid-járvány miatt nem lehettek nézők a lisszaboni Estádio da Luzban.

A PSG és az Arsenal keretében is van budapesti BL-gólszerző

Ha már koronavírus: a pandémia idején a Puskás Aréna már volt ha nem is BL-döntő, de Bajnokok Ligája-meccsek helyszíne. A Ferencváros itt játszotta a 2020 őszi, Juventus és Barcelona elleni meccsént, utóbbin büntetőből Ousmane Dembélé is bevette a Fradi kapuját, a tavalyi Aranylabda-győztes ma már a PSG-t erősíti, s az üres lelátós gólja után most telt ház előtt is szívesen betalálna a Puskás Arénában, bár lehet, hogy nem lesz százszázalékos a finálé napjára.