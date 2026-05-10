Mi lelte Guardiolát? Mutogatott, majd elrohant a sajtótájékoztatójáról + videó

Pep Guardiola a West Hamnek szurkol

A Manchester City most már nem tehet mást, mint hogy az Arsenal pontvesztéséért szorít. Ennek jegyében Guardiola a vezérszurkoló szerepét öltötte magára: a sajtótájékoztatója végén karjaival a West Ham címerét imitálta, és kérését a „Gyerünk, Kalapácsosok!” felkiáltással nyomatékosította. Ezután kirohant a teremből. Íme: