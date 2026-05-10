Rendkívüli

Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

Pep GuardiolaWest HamManchester CityArsenalPremier League

Mi lelte Guardiolát? Mutogatott, majd elrohant a sajtótájékoztatójáról + videó

Ha nehezen is indult be a gépezet, végül 3-0-s győzelemmel hozta a kötelezőt a Brentford ellen a házigazda Manchester City az angol labdarúgó Premier League 36. fordulójának szombati mérkőzésén. Az égszínkékek ezzel feladták a leckét a listavezető Arsenalnak, amely vasárnap délután az egyik kiesőjelölt, a West Ham United otthonába látogat. Pep Guardiola már a sajtótájékoztatón megmutatta, kihez húz a szíve a londoni csapatok összecsapásán.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 11:19
Pep Guardiola az Arsenal pontvesztésében bízik Forrás: NurPhoto/NEWS IMAGES
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pep Guardiola a West Hamnek szurkol

A Manchester City most már nem tehet mást, mint hogy az Arsenal pontvesztéséért szorít. Ennek jegyében Guardiola a vezérszurkoló szerepét öltötte magára: a sajtótájékoztatója végén karjaival a West Ham címerét imitálta, és kérését a „Gyerünk, Kalapácsosok!” felkiáltással nyomatékosította. Ezután kirohant a teremből. Íme:

Premier League, 36. forduló

Szombat

Vasárnap

  • Burnley–Aston Villa 15.00
  • Crystal Palace–Everton 15.00
  • Nottingham Forest–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Tottenham–Leeds United 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.