Kopasz Bálint gigászi csatát vívott, ámulatba ejtő volt férfi-kajaknégyesünk

A rajt után Pimenta meglépett, Green és Kopasz követte. Olimpiai bajnokunk fokozatosan növelte tempóját, féltávnál másodikként haladt, majd az utolsó kétszáz méteren begyújtotta a rakétákat, azonban a hatalmas hajrá dacára kevéssel lemaradt a portugál riválisáról.
Az óra döntött: nyolc századdal Pimenta volt a gyorsabb.
Meglepetésre a fináléról lemaradó kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám megnyerte a B döntőjét.
Dupla magyar siker női kajak ezer méteren
A női kajakosok 1000 méter egyes futamában az aktuális világbajnok, Csikós Zsóka és a 2024-es vb-győztes, Kőhalmi Emese is ott volt a mezőnyben.
Csikós megmutatta, miért is tartották a fő esélyesnek: már az első métereken az élre állt, senkit sem engedett közel magához, fölényesen győzött. A második helyen Kőhalmi Emese érkezett a célba, kettős magyar siker született.
– Mindig nehéz odaállni az ezer méterre, ha tudod, hogy maximumot kell menned, illetve fejben az ötszázra fókuszáltam inkább. Örülök, hogy így is jó időt tudtam menni, abszolút elégedett vagyok a pályámmal, annak fényében pedig kimondottan, hogy nem tudtam teljesen kipihenni a tegnapi napot – nyilatkozta lapunknak Csikós Zsóka, aki a délután folyamán a hetedik helyen zárt K-1 500-on.
Kajak-kenu világkupa, szombat, magyar érmek
Kiss Ágnes és Nagy Bianka értékelése a bronzérem után:
Visszatért az olimpiai ezüstérmes páros
Nádas Bence és Tótka Sándor szombat délelőtt a kajak négyes tagjaként győzelmet ünnepelhetett, ezután következett a K-2 500, ahol az előfutamban brutálisan erős mezőny állt össze. Az olimpiai ezüstérmes páros a 2024-es párizsi ötkarikás játékok után állt össze ismét nemzetközi versenyen.
Nádas és Tótka jó pályát mentek, nagy csatában voltak a német és portugál egységgel, de nem sokkal maradt le tőlük a lett és a dán hajó sem. A magyar egység a harmadik helyet csípte meg, amivel továbbjutott a középfutamba.
