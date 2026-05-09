kajak-kenukopasz bálintMaty-érCsikós ZsókavilágkupaTótka Sándor

Kopasz Bálint gigászi csatát vívott, ámulatba ejtő volt férfi-kajaknégyesünk

Eseménydús és izgalmakban hiányt nem szenvedő napon vagyunk túl. A szegedi gyorsasági kajak-kenu világkupa első döntős napján összesen tizenhat magyar egység szerepelt az A finálékban, ezek közül nyolc zárt éremmel. A férfi-kajaknégyesünk olyan teljesítményt nyújtott, ami után ritka érzés fogta el olimpiai bajnokunkat.

Tóth Norbert
2026. 05. 09. 17:59
Férfi kajaknégyesünk megállíthatatlan volt a szegedi világkupán.
Férfi kajaknégyesünk megállíthatatlan volt a szegedi világkupán. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rajt után Pimenta meglépett, Green és Kopasz követte. Olimpiai bajnokunk fokozatosan növelte tempóját, féltávnál másodikként haladt, majd az utolsó kétszáz méteren begyújtotta a rakétákat, azonban a hatalmas hajrá dacára kevéssel lemaradt a portugál riválisáról.

Az óra döntött: nyolc századdal Pimenta volt a gyorsabb.

Meglepetésre a fináléról lemaradó kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám megnyerte a B döntőjét.

Újabb elképesztő csatát vívott a magyar és portugál klasszis. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
Újabb elképesztő csatát vívott a magyar és a portugál klasszis. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Dupla magyar siker női kajak ezer méteren

A női kajakosok 1000 méter egyes futamában az aktuális világbajnok, Csikós Zsóka és a 2024-es vb-győztes, Kőhalmi Emese is ott volt a mezőnyben.

Csikós megmutatta, miért is tartották a fő esélyesnek: már az első métereken az élre állt, senkit sem engedett közel magához, fölényesen győzött. A második helyen Kőhalmi Emese érkezett a célba, kettős magyar siker született.

– Mindig nehéz odaállni az ezer méterre, ha tudod, hogy maximumot kell menned, illetve fejben az ötszázra fókuszáltam inkább. Örülök, hogy így is jó időt tudtam menni, abszolút elégedett vagyok a pályámmal, annak fényében pedig kimondottan, hogy nem tudtam teljesen kipihenni a tegnapi napot – nyilatkozta lapunknak Csikós Zsóka, aki a délután folyamán a hetedik helyen zárt K-1 500-on.

Kajak-kenu világkupa, szombat, magyar érmek

arany:

  • K-4 500 – Nádas Bence-Fodor Bence-Kurucz Levente-Tótka Sándor
  • K-1 000 – Csikós Zsóka

ezüst:

  • K-1 200 – Balogh Gergely
  • K-1 1000 – Kopasz Bálint
  • K-1 1000 – Kőhalmi Emese

bronz:

  • C-2 500 – Kiss Ágnes–Nagy Bianka
  • C-1 500 – Csorba Zsófia
  • C-4 500 – Buday Domonkos–Mészáros Milán–Mitropoulos Iliász–Uhrin Dávid

Kiss Ágnes és Nagy Bianka értékelése a bronzérem után:

Visszatért az olimpiai ezüstérmes páros

Nádas Bence és Tótka Sándor szombat délelőtt a kajak négyes tagjaként győzelmet ünnepelhetett, ezután következett a K-2 500, ahol az előfutamban brutálisan erős mezőny állt össze. Az olimpiai ezüstérmes páros a 2024-es párizsi ötkarikás játékok után állt össze ismét nemzetközi versenyen.

Nádas és Tótka jó pályát mentek, nagy csatában voltak a német és portugál egységgel, de nem sokkal maradt le tőlük a lett és a dán hajó sem. A magyar egység a harmadik helyet csípte meg, amivel továbbjutott a középfutamba.

A szegedi gyorsasági kajak-kenu világkupa vasárnapi zárónapja  9 órakor kezdődik, a részletes programot ITT találja meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekválság

Robert C. Castel: Az iráni blokád valódi célpontjai

Robert C. Castel avatarja

Az olajválságnál súlyosabb az ipari és mezőgazdasági alapanyag-ellátás krízise.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.