Kopasz Bálint gigászi csatát vívott, ámulatba ejtő volt férfi-kajaknégyesünk

A rajt után Pimenta meglépett, Green és Kopasz követte. Olimpiai bajnokunk fokozatosan növelte tempóját, féltávnál másodikként haladt, majd az utolsó kétszáz méteren begyújtotta a rakétákat, azonban a hatalmas hajrá dacára kevéssel lemaradt a portugál riválisáról.

Az óra döntött: nyolc századdal Pimenta volt a gyorsabb.

Meglepetésre a fináléról lemaradó kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám megnyerte a B döntőjét.

Újabb elképesztő csatát vívott a magyar és a portugál klasszis. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Dupla magyar siker női kajak ezer méteren

A női kajakosok 1000 méter egyes futamában az aktuális világbajnok, Csikós Zsóka és a 2024-es vb-győztes, Kőhalmi Emese is ott volt a mezőnyben.

Csikós megmutatta, miért is tartották a fő esélyesnek: már az első métereken az élre állt, senkit sem engedett közel magához, fölényesen győzött. A második helyen Kőhalmi Emese érkezett a célba, kettős magyar siker született.

– Mindig nehéz odaállni az ezer méterre, ha tudod, hogy maximumot kell menned, illetve fejben az ötszázra fókuszáltam inkább. Örülök, hogy így is jó időt tudtam menni, abszolút elégedett vagyok a pályámmal, annak fényében pedig kimondottan, hogy nem tudtam teljesen kipihenni a tegnapi napot – nyilatkozta lapunknak Csikós Zsóka, aki a délután folyamán a hetedik helyen zárt K-1 500-on.

Kajak-kenu világkupa, szombat, magyar érmek arany: K-4 500 – Nádas Bence-Fodor Bence-Kurucz Levente-Tótka Sándor

K-1 000 – Csikós Zsóka ezüst: K-1 200 – Balogh Gergely

K-1 1000 – Kopasz Bálint

K-1 1000 – Kőhalmi Emese bronz: C-2 500 – Kiss Ágnes–Nagy Bianka

C-1 500 – Csorba Zsófia

C-4 500 – Buday Domonkos–Mészáros Milán–Mitropoulos Iliász–Uhrin Dávid

Kiss Ágnes és Nagy Bianka értékelése a bronzérem után:

Visszatért az olimpiai ezüstérmes páros

Nádas Bence és Tótka Sándor szombat délelőtt a kajak négyes tagjaként győzelmet ünnepelhetett, ezután következett a K-2 500, ahol az előfutamban brutálisan erős mezőny állt össze. Az olimpiai ezüstérmes páros a 2024-es párizsi ötkarikás játékok után állt össze ismét nemzetközi versenyen.

Nádas és Tótka jó pályát mentek, nagy csatában voltak a német és portugál egységgel, de nem sokkal maradt le tőlük a lett és a dán hajó sem. A magyar egység a harmadik helyet csípte meg, amivel továbbjutott a középfutamba.

A szegedi gyorsasági kajak-kenu világkupa vasárnapi zárónapja 9 órakor kezdődik, a részletes programot ITT találja meg.