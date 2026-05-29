Robbanás és vádaskodás, korán kerültek elő a bajnoki címet ünneplő pólók
Félbeszakadt a szerb férfikézilabda-bajnokság döntőjének második meccse. A Vojvodina hazai pályán 6-5-re vezetett a Partizan ellen, amikor a vendégdrukkerek petárdája a játéktéren robbant. A nyártól újra Szegeden dolgozó Vladan Matics vezette Vojvodina kézilabdázói nem voltak hajlandók folytatni a meccset, a Partizan már a bajnoki címe ünnepelte, de aztán kiderült, hogy szurkolók nélkül újrajátsszák döntő második meccsét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!