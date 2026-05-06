Rohadt paradicsom járt a csúfosan leszerepelt olasz válogatottnak

Akkoriban még nem volt csere, így az olasz válogatott tíz emberrel játszott a folytatásban. És ugye, szegény embert az ág is húzza – idézzük a Népsport tudósítását (a koreai neveket a sportlap korabeli átírásában közöljük):
A 42. percben Pak Du Jik ragyogó labdát kapott Kim Szjung Jiltől, kitört, és a 11-es pont környékéről hatalmas lövést küldött az olasz kapura. A labda védhetetlenül vágódott a kapu bal alsó sarkába, 1:0. Az olasz kapus meg sem mozdult a labdára.
A meccs:
Olaszország: Albertosi – Landini, Guarneri, Facchetti – Bulgarelli, Perani, Janich, Fogli – Mazzola, Rivera, Barison.
Gól: Pak Du Jik (42.)
A második félidő zömében az olaszok tíz emberrel is sokat támadtak, de vagy nekik nem sikerült semmi sem, vagy a koreai kapus, Li Csan Mjong védett bravúrral az ázsiai csapatot látványosan a szívébe záró middlesbrough-i közönség legnagyobb boldogságára. Így a KNDK lett az első ázsiai válogatott, amely a világbajnokságok történetében eljutott a kieséses szakaszba, a kétszeres világbajnok olaszok pedig szégyenszemre kulloghattak haza. Gianni Rivera évekkel később így emlékezett vissza a történtekre: „Meg voltunk győződve arról, hogy mivel csak döntetlenre van szükségünk, nem lesz problémánk egy olyan csapat ellen, amelyről azt hittük, hogy gyengébb, és amelyik gyengébb is volt.”
