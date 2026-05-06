Rohadt paradicsom járt a csúfosan leszerepelt olasz válogatottnak

Így örültek a koreaiak az olaszok legyőzése után Fotó: STAFF/AFP

Az első reakciókat Hoffer József így foglalta össze a Népsportban: „Az olasz újságírók, szakemberek, keresik a gyászos szereplés okait. Hangoztatják, hogy a fárasztó bajnoki hajrá túlságosan igénybe vette a játékosokat. Baj volt az is, hogy ellentétek vannak az Internazionale és a Milán játékosai között. A bennfentesek még azt is elmondták, hogy a két csapat játékosai nem is igen beszélnek egymással. A kudarc miatt elsősorban Edmondo Fabbri szövetségi kapitányt hibáztatják. Szemére vetik, hogy nem hozta el Angliába Corsót, aki nemcsak az Internek, hanem az egész olasz labdarúgásnak is a szemefénye. Jóval a tudása alatt szerepelt Rivere Rosiato, Leoncini, Lodetti és Meroni is.”

A klubszerződés is kútba esett a kirúgott kapitánynak

A hazatérés nem volt könnyű, Genovában a feldühödött tömeg rohadt paradicsommal dobálta meg a játékosokat és a szakmai stáb tagjait. Ez azonban csak a bevezetés volt. Edmondo Fabbri ugyanis, hogy saját magát mentse, kirukkolt egy összeesküvés elmélettel, amelyet saját maga fogalmazott meg egy közleményben, aláíratta több játékossal, ami érdekében egész nyáron beutazta egész Itáliát. Ez a közlemény a Studio című magazinban jelent meg 1966. augusztus 26-án, és természetesen botrány lett belőle.

A kapitány és a játékosok azt állították, hogy „negatív doppingot” kaptak, azaz a csapat orvosa, doktor Fini olyan tablettákat szedetett velük, amelytől nem jobbá, hanem rosszabbá váltak,

de Bulgarelli és Fachetti injekcíókat is megemlített, Mazzola pedig piros, sárga és fehér pirulákról, valamint rendkívül intenzív kényszerű szaunázásokról számolt be. Csakhogy amint az anyag nyilvánosságra került, a játékosok többsége kihátrált mögüle, mások éppen a nyilvánosságra kerülést kifogásolták, és csak kevesen tartottak ki, közéjük tartozott Fogli és Pascutti, akik a válogatottságot is lemondták.

Hasonlóan cselekedett Bulgarelli is, de ő két meccsre még visszatért a nemzeti csapatba.