A feszültség nő, lázadnak a labdarúgó-vb rendező városai

Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója a minap tett nyilatkozatában rámutatott, hogy ami zajlik, az tűrhetetlen. A politikus azt mondta, hogy a MetLife stadionhoz közlekedő vasutat üzemeltető társaságnak a vb ideje alatt 48 millió dolláros költségei lesznek, amire a FIFA magasról tesz. Ám azt a kormányzó sem tudta elérni, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség átvállalja a drukkerek utazási költségeit. A FIFA ettől nem volt elragadtatva: „Meglepődtünk New Jersey kormányzójának szavain” – mondta a szervezet egy közleményben.

Ne feledjük, hogy a legutóbbi két világbajnokságot (2018: Oroszország, 2022: Katar) két olyan ország rendezte meg, ahol semmi sem volt drága, azaz a pénz nem számított. Az Egyesült Államok azonban nem így működik. Itt minden egyes kérdést, problémát meg kellett volna tárgyalni. Ám a FIFA kezében ott volt az a fegyver, amellyel senki más nem rendelkezett.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség minden egyes akadékoskodó polgármesternek, kormányzónak azt mondta, ha sokat ugrálnak, más városba viszik a meccseket.

Van pár olyan város (Houston, Dallas és Kansas City), ahol a több tízmillió dolláros finanszírozást adnak az állami sporttámogatásokból, így ezeknek a településeknek jóval kevesebb kihívással kell megküzdeniük.

A drukkerek nem mennek színházba

Hangzatos duma az is, hogy a városi vezetők azért ne ugráljanak, mert a világbajnokságra érkező drukkerhad amúgy is jelentős bevételhez segíti a rendezőket. Csakhogy ez nem teljesen igaz. A drukkerek ugyanis egyáltalán nem úgy viselkednek, mint a turisták. Vegyük példának az angolokat. Június 27-én az angol válogatott Panama ellen a már említett MetLife stadionban játszik, azaz több ezer angol szurkoló szállja meg majd New York és New Jersey környékét. Csakhogy ezek az emberek valószínűleg nem tekintenek meg egyetlen előadást sem a Broadway-en és a New York-i áruházakban sem hagynak ott milliókat.