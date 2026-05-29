FIFAlabdarúgó-világbajnokságEgyesült Államok

A feszültség nő, lázadnak a labdarúgó-vb rendező városai

A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság rendező városaiban fokozatosan nő az elégedetlenség. Az oknyomozó újságírók szerint egyes polgármesterek már akkor idegbajt kapnak, ha meghallják a FIFA nevét. Mi zajlik a háttérben és mire lehet számítani a labdarúgó-vb-n?

Lantos Gábor
2026. 05. 29. 5:43
New Yorkban is elszálltak a költségek, eszement drága lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója a minap tett nyilatkozatában rámutatott, hogy ami zajlik, az tűrhetetlen. A politikus azt mondta, hogy a MetLife stadionhoz közlekedő vasutat üzemeltető társaságnak a vb ideje alatt 48 millió dolláros költségei lesznek, amire a FIFA magasról tesz. Ám azt a kormányzó sem tudta elérni, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség átvállalja a drukkerek utazási költségeit. A FIFA ettől nem volt elragadtatva: „Meglepődtünk New Jersey kormányzójának szavain” – mondta a szervezet egy közleményben.

Mikie Sherrill, New Jersey kormányzója Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ne feledjük, hogy a legutóbbi két világbajnokságot (2018: Oroszország, 2022: Katar) két olyan ország rendezte meg, ahol semmi sem volt drága, azaz a pénz nem számított. Az Egyesült Államok azonban nem így működik. Itt minden egyes kérdést, problémát meg kellett volna tárgyalni. Ám a FIFA kezében ott volt az a fegyver, amellyel senki más nem rendelkezett. 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség minden egyes akadékoskodó polgármesternek, kormányzónak azt mondta, ha sokat ugrálnak, más városba viszik a meccseket.

Van pár olyan város (Houston, Dallas és Kansas City), ahol a több tízmillió dolláros finanszírozást adnak az állami sporttámogatásokból, így ezeknek a településeknek jóval kevesebb kihívással kell megküzdeniük.

A drukkerek nem mennek színházba

Hangzatos duma az is, hogy a városi vezetők azért ne ugráljanak, mert a világbajnokságra érkező drukkerhad amúgy is jelentős bevételhez segíti a rendezőket. Csakhogy ez nem teljesen igaz. A drukkerek ugyanis egyáltalán nem úgy viselkednek, mint a turisták. Vegyük példának az angolokat. Június 27-én az angol válogatott Panama ellen a már említett MetLife stadionban játszik, azaz több ezer angol szurkoló szállja meg majd New York és New Jersey környékét. Csakhogy ezek az emberek valószínűleg nem tekintenek meg egyetlen előadást sem a Broadway-en és a New York-i áruházakban sem hagynak ott milliókat. 

Márciusban a New England Patriots tulajdonosának, Robert Kraftnak 8 millió dollárt kellett előteremtenie azért, hogy az időközben egyre bővülő biztonsági szabályoknak megfeleljenek. 

Ha ezt nem fizette volna ki, akkor a FIFA elvette volna az összes olyan meccset, amelyet Foxborough-ban rendeznek meg. 

Ezt pedig Kraft sem akarta, inkább fizetett, mint a katonatiszt. Az állami és helyi önkormányzatok továbbra is több tízmillió dollárt költenek saját pénzükből a torna megrendezésére. Mire kell az irgalmatlan mennyiségű pénz? A friss fűre, a FIFA által meghatározott, a fű gyökeréig ható fűszálerősítő lámpára. És ez csak egyetlen tétel a sok közül. A legtöbb amerikai város a rendezés költségét körülbelül 200 millió dollárra becsülte. A kanadai Toronto és Vancouver azt állítja, hogy 380 millió , illetve 624 millió kanadai dollárt fognak elkölteni a rendezésre. 

A FIFA mindent szabályoz

A FIFA különleges szabályai is megnehezítik a rendezők dolgát. Ugyan az NFL-stadionokban nem szokott gondot okozni a több tízezres tömeg kezelése, de amikor ezek az NFL-meccsek zajlanak, a szurkolók jelentős része autóval megy ki a mérkőzésekre. Mit tett a FIFA? Valamennyi stadion parkolóhely-kapacitását jelentősen csökkentette azzal az indokkal, hogy csak így lehetett eleget tenni a biztonsági előírásoknak. Továbbá helyet kellett teremteni a VIP-sátraknak, mezárusító pultoknak, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Honnan vették el a helyeket? A parkolóktól. 

A MetLife stadionban ezért egyáltalán nem lesz lehetőség arra, hogy a szurkolók autóval menjenek ki a helyszínre. 

Marad a már említett vonat, amelynek jegyárát az egekbe lőtték. A megmaradó parkolóhelyek nagy bevételt fognak hozni – a FIFA-nak. Amikor Atlantában Kongó és Üzbegisztán összecsap egymással, autónként 100 dollárba fog kerülni a parkolás. Kansas Cityben, ahol Ecuador és Curaçao mérkőzik meg, 125 dollárba kerül majd egy parkolójegy, amely ebben a városban abszolút rekord. Kansas Cityben ugyanis még soha nem kellett ennyit leperkálni egyetlen parkolójegyért. Dallasban ugyanez a helyzet, ott is 125 dollár lesz egy jegy, miközben a parkoló egy mérföldnyi (1,6 km) sétára van a stadiontól. De ezzel nincs vége. Bostonban a Haiti–Skócia mérkőzésen 175 dollárba kerül a parkolás. Autónként. Ez az összeg teljes egészében a FIFA-nak jár. A dal azonban itt nem ér véget. Mivel a FIFA területfoglalása miatt sokkal kevesebb autó mehet majd a stadionok közelébe, a jegytulajdonosokat a tömegközlekedés felé kell terelni. Ezért Kansas City városvezetőinek több száz autóbuszt kellett bérelnie, hogy a drukkerek kijussanak a meccsre. 

Bostonban a FIFA lefoglalta a Gillette-stadion teljes parkolókapacitásának háromnegyedét Fotó: MADDIE MEYER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ki fizeti a buszokat? Természetesen a város. Bostonban a FIFA lefoglalta a Gillette-stadion teljes parkolókapacitásának háromnegyedét. Ezért a városvezetésnek több tízmillió dollárt kellett költenie egy új vasútállomás megépítésére. Mi lett a dolog vége? 80 dolláros vonatjegyek, amelyeket a boldog jegytulajdonosok köhögnek majd ki.

Amerikában a vb ideje alatt több ezer köztisztviselőt irányítanak át. Ezek az emberek nem a normális napi munkájukat végzik majd el, hanem a világbajnokságot szolgálják. A FIFA még a nagyobb kulturális események rendezését is korlátozza. A rendező városokban csak akkor lehet koncerteket vagy egyéb eseményeket tartani, ha a FIFA ezt megengedi. 

Azok örülnek, akiknek nem jutott rendezés

„A politikusok most kezdik felismerni, hogy milyen lehetetlen helyzetbe kerültek” – mondta Robert Sroka, a Towson Egyetem sportmenedzsment professzora, aki szerint a városok fizetnek, mint a katonatiszt, bevételt azonban nem látnak. 

Az sem véletlen, hogy azok a települések, amelyek kimaradtak a rendezésből (ilyen Montreal vagy Chicago) most ünnepelnek, hiszen olyan kolonctól szabadultak meg, amely egyszerűen elképesztő.

Ráadásul a rendező városok keze abban is meg van kötve, hogy szponzorokkal tárgyaljanak. Miért? Mert a FIFA megtiltotta a helyi szervezőbizottságoknak, hogy olyan vállalatokkal üzleteljenek, amelyek a meglévő FIFA-szponzorokkal versenyeznek. 

Végül essék szó a szurkolói zónákról is. A FIFA azt szerette volna, hogy a zónákban minden mérkőzést ingyenesen közvetítsenek, a nemzetközi szövetség szponzoraival együttműködve. Úgy, hogy ezek a zónák legalább 15 ezer embert tudjanak befogadni. Sok rendező város azonban nem tudott ekkora zónát építeni. Kathy Hochul, New York állam kormányzója 20 millió dollár közpénzt fizetett ki azért, hogy New York szurkolói zónáiba óriási tévéképernyők kerülhessenek, hogy mindenki ingyenesen bemehessen ide a vb ideje alatt. 

Kathy Hochul, New York kormányzója 20 millió dollár közpénzt fizetett ki azért, hogy New York szurkolói zónáiba óriási tévéképernyők kerülhessenek - Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legtöbb helyi futballrajongó számára ez lesz a megoldás, mert például Szenegál és Franciaország csoportmérkőzésre a legolcsóbb elérhető jegyek jelenleg 1000 dollárnál is többe kerülnek. Bár a szurkolói zónába való belépés ingyenes lesz, a New York-i emberek így is fizetni fognak.

Ám bármennyire is rosszak az előjelek, a helyi tisztviselők, polgármesterek többsége mégis belemegy mindenbe, mert úgy érzik, csak így lehetnek részesei a FIFA megalomán eseményének.

A polgármesterek és kormányzók nem fognak jelentős politikai hasznot húzni, még akkor sem, ha a vb-n minden zökkenőmentesen megy majd. Ellenben ők lesznek azok, akiket megaláznak, akiket először elővesznek, ha egy mérkőzés nem kezdődik el időben, vagy az angol szurkolók ledöntik a városi lámpaoszlopokat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

