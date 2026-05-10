Vége a botrányoknak? A Barcelona lemásolásával mászna ki a gödörből a Real Madrid

Jelen állás szerint a karszalag a klubot a leghosszabb ideje szolgáló játékosnak jár a Real Madridnál. Így Luka Modric tavaly nyári távozása után Carvajal kapta meg, aki az idény végén minden bizonnyal továbbáll a királyi gárdától, és ekkor ténylegesen is Valverde lépne a helyébe. Más kérdés, hogy a blancók néhány játékosa nem ért egyet ezzel a rendszerrel, szerintük változtatásra van szükség: demokráciára, de amolyan hibrid megoldásra, mint amilyet a Barcelona is használ. A katalánoknál is sokat számít, hogy ki mióta erősíti a csapatot, viszont nem ez a döntő tényező a vezér kiválasztásakor, szavazásra bocsátják a kérdést. Így most a klubot leghosszabb ideje szolgáló trió, Ronald Areújo Frenkie de Jong, valamint Pedri mellett Raphinha és Robert Lewandowski alkotják ezt a szűk kört.

Florentino Pérez és a vezetőség kezében van a döntés. Most Carvajalt és Valverdét Thibaut Courtois, illetve Vinícius Júnior követi a sorban. Utóbbi rengeteget balhézik a pályán, ebből a szempontból ő sem a legjobb vezér, viszont a karszalag viselésekor valamelyest mindig lehiggad. Courtois viszont jó választás lehetne, már csak azért is, mert ha éppen nem sérült, kapusként biztos helye van a kezdőcsapatban.