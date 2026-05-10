Real MadridBarcelonaDani CarvajalAurélien TchouaméniKylian MbappéFederico ValverdeThibaut Courtois

Vége a botrányoknak? A Barcelona lemásolásával mászna ki a gödörből a Real Madrid

Botrányokkal tűzdelt hetek állnak a Real Madrid mögött, de a legrosszabb még csak vasárnap este következhet: a Barcelona éppen ellene biztosíthatja be a bajnoki címet. A királyi gárda ezt szeretné megakadályozni, és ebben néhány visszatérő is a segítségére lehet. Bármi is történjék ma a katalán fővárosban, a Real Madridnál változásokra van szükség, követendő példaként pedig éppen a Barca szolgálhat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 10:07
Dani Carvajal a Real Madrid csapatkapitánya, de vannak, akik nem értenek egyet ezzel Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
Jelen állás szerint a karszalag a klubot a leghosszabb ideje szolgáló játékosnak jár a Real Madridnál. Így Luka Modric tavaly nyári távozása után Carvajal kapta meg, aki az idény végén minden bizonnyal továbbáll a királyi gárdától, és ekkor ténylegesen is Valverde lépne a helyébe. Más kérdés, hogy a blancók néhány játékosa nem ért egyet ezzel a rendszerrel, szerintük változtatásra van szükség: demokráciára, de amolyan hibrid megoldásra, mint amilyet a Barcelona is használ. A katalánoknál is sokat számít, hogy ki mióta erősíti a csapatot, viszont nem ez a döntő tényező a vezér kiválasztásakor, szavazásra bocsátják a kérdést. Így most a klubot leghosszabb ideje szolgáló trió, Ronald Areújo Frenkie de Jong, valamint Pedri mellett Raphinha és Robert Lewandowski alkotják ezt a szűk kört.

Florentino Pérez és a vezetőség kezében van a döntés. Most Carvajalt és Valverdét Thibaut Courtois, illetve Vinícius Júnior követi a sorban. Utóbbi rengeteget balhézik a pályán, ebből a szempontból ő sem a legjobb vezér, viszont a karszalag viselésekor valamelyest mindig lehiggad. Courtois viszont jó választás lehetne, már csak azért is, mert ha éppen nem sérült, kapusként biztos helye van a kezdőcsapatban.

Nagy visszatérők a Barcelona ellen

Az egyetlen probléma a belga válogatott játékossal, hogy gyakran kidől a sorból, most viszont sokat jelenthet a Real Madridnak, hogy a legutóbbi sérülése után a Barcelona ellen térhet éppen vissza. Önbizalmat adhat a védőknek, hogy Courtois áll mögöttük, egy jó eredményre pedig nagy szükségük lenne a közelmúlt incidenseit követően. A katalánok legyőzése annak ellenére is sokat jelentene, hogy a bajnoki címet már vélhetően ezzel együtt sem tudnák már megszerezni.

A kakaskodók közül Valverde nem játszik, Arbeloa viszont megbocsátott neki és Tchouaméninek is, utóbbi szerepelni is fog a Barcelona elleni keretben. 

Valószínűleg Kylian Mbappé is, aki a Katalóniába való elutazás előtti utolsó edzésen már részben részt vett. 

A kezdőcsapatba még vélhetően nem nevezik, a kispadon vár majd a bevetésre, a pályára lépése után pedig megpróbálhatja majd kiengesztelni a Real Madrid-szurkolókat, akik szerint a francia csatár mostanában sokszor rossz fát tett a tűzre. A közelmúltbeli szardíniai utazása után például petíciót indítottak, 73 millióan alá is írták, hogy meg kellene szabadulni a csapat fő gólfelelősétől.

Erre aligha kerül sor, még akkor sem, ha a hírek szerint Mbappéra az öltözőben is orrolnak, mert mintha a klubnál kivételeznének vele. Az nem is kérdés, hogy ő a Real Madrid kirakatjátékosa, viszont az ilyen esetek miatt csapatkapitány egyelőre nemigen lesz belőle.

La Liga, 35. forduló

péntek:

  • Levante–Osasuna 3-2 (2-2)

szombat:

  • Real Sociedad–Real Betis 2-2 (0-1)
  • Elche–Alavés 1-1 (0-0)
  • Sevilla–Espanyol 2-1 (0-0)
  • Atlético Madrid–Celta Vigo 0-1 (0-0)

vasárnap:

  • Real Mallorca–Villarreal 14.00 (tv: Spíler2)
  • Athletic Bilbao–Valencia 16.05 (tv: Spíler2)
  • Real Oviedo–Getafe 18.30 (tv: Spíler2)
  • FC Barcelona–Real Madrid 21.00 (tv: TV2, Spíler2)

hétfő:

  • Rayo Vallecano–Girona 21.00 (tv: Spíler2)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
